ΚτΠ: Άλμα προϋπολογισμού στα 944,7 εκατ. ευρώ για το 2026

Σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το 2026 προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), με τα βασικά οικονομικά μεγέθη να αυξάνονται αισθητά σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς ενσωματώνονται οι ανάγκες χρηματοδότησης και εκτέλεσης συνεχιζόμενων έργων.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, τα συνολικά έσοδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, μετά την 1η αναμόρφωση για φέτος, διαμορφώνονται σε 944.732.763 ευρώ, από 781.610.319 ευρώ που προέβλεπε ο αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός. Αντίστοιχα, τα συνολικά έξοδα ανέρχονται σε 944.614.127 ευρώ, από 779.610.319 ευρώ αρχικά. Το ισοζύγιο παραμένει θετικό στα 118.636 ευρώ.

Η αναμόρφωση, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, αφορά την κάλυψη δαπανών του 2026 για συνεχιζόμενα έργα, των οποίων οι επιχορηγήσεις είχαν εισπραχθεί και καταγραφεί στα βιβλία του φορέα σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Στο ίδιο κείμενο σημειώνεται ότι επέρχεται επιδείνωση του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος, χωρίς όμως να χάνεται ο πλεονασματικός χαρακτήρας του προϋπολογισμού.

Σε ό,τι αφορά την προέλευση των εσόδων, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από όπου αντλούνται 607.308.533 ευρώ. Ακολουθούν οι πόροι από το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 178.552.171 ευρώ, ο τακτικός προϋπολογισμός με 95.523.787 ευρώ και το εθνικό ΠΔΕ με 63.348.272 ευρώ.