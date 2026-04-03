Διάλογος Βρυξελλών και Ουάσιγκτον για την εφαρμογή ψηφιακών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για θέματα τεχνολογίας. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί αναφορές στα μέσα ενημέρωσης που υποδεικνύουν ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αποκτήσει λόγο στον τρόπο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί αποτελούν σημείο τριβής για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δώσει οδηγίες στην αμερικανική διοίκηση να ασκήσει πιέσεις στις Βρυξέλλες για την αποδυνάμωσή τους. Το ζήτημα απέκτησε έντονη πολιτική διάσταση πέρυσι, όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν υψηλούς δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα, συνδέοντας τη μείωσή τους με αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή διατηρεί δημόσια τη θέση ότι το θεσμικό πλαίσιο για την ψηφιακή τεχνολογία, και συγκεκριμένα η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις εμπορικές συνομιλίες. Εκπρόσωπος του θεσμικού οργάνου επανέλαβε αυτή τη στάση, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη συνεργασία με την αμερικανική πλευρά για τη δημιουργία ενός διαλόγου ενίσχυσης της συνεργασίας στις ψηφιακές τεχνολογίες και αγορές. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση, αυτή η πρωτοβουλία θα επιτρέψει την αποσαφήνιση παρεξηγήσεων και την προώθηση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων από κοινού.
Διάλογος ΕΕ και ΗΠΑ για την τεχνολογία
Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt ανέφερε πρόσφατα ότι η Κομισιόν και η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσανατολίζονται στη σύσταση ενός κοινού οργάνου. Το σώμα αυτό θα εμπλέκεται στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων τεχνολογίας και ανταγωνισμού έναντι των αμερικανικών επιχειρήσεων. Ως αντάλλαγμα, η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών προσφέρει μείωση των δασμών σε ευρωπαϊκά μηχανήματα, ειδικά οχήματα, καθώς και σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να δώσει στην Ουάσιγκτον μεγαλύτερο ρόλο χωρίς την επίσημη τροποποίηση των κανονισμών, εκμεταλλευόμενη τα περιθώρια ελιγμών που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη λήψη αποφάσεων επιβολής των κανόνων.
Ενδεικτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε σχεδόν δύο έτη για να επιβάλει πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ, στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Παράλληλα, η Επίτροπος Ανταγωνισμού Τερέσα Ριμπέρα εκκρεμεί να επιβεβαιώσει τα διορθωτικά μέτρα για την πολυετή υπόθεση της Google στον τομέα της τεχνολογίας διαφήμισης (AdTech), μετά την επιβολή προστίμου 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο, γεγονός που αναδεικνύει τις προκλήσεις στον χρόνο ανταπόκρισης.
Πιθανές εμπορικές παραχωρήσεις έναντι συμμετοχής σε αποφάσεις
Οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο επιβολής λειτουργικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ο ρυθμός εφαρμογής του ψηφιακού κανονιστικού πλαισίου έχει προκαλέσει αντιδράσεις από Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ζητούν επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει ταχθεί υπέρ της ταχύτερης επιβολής των κανόνων στους μεγάλους ομίλους τεχνολογίας. Η τρέχουσα συζήτηση για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στις διαδικασίες ελέγχου αναμένεται να επηρεάσει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ψηφιακό τομέα, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την εξισορρόπηση των εμπορικών δασμών παραμένουν σε εξέλιξη μεταξύ των δύο πλευρών.