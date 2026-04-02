Μόλις το 14% των επιχειρήσεων αξιοποιεί πλήρως το cloud

Η NTT DATA δημοσίευσε έκθεση που αποκαλύπτει ότι μόλις το 14% των οργανισμών παγκοσμίως έχει επιτύχει το υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας cloud. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 2.300 ανώτερων στελεχών λήψης αποφάσεων σε 33 χώρες και αναδεικνύει την κρίσιμη σχέση μεταξύ των υποδομών cloud και της ανάπτυξης της AI. Ενώ το cloud αποτελεί πλέον το στρώμα εκτέλεσης για το λειτουργικό μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης, η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη μετάβαση που απαιτείται για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες.
Σχεδόν το σύνολο των οργανισμών, σε ποσοστό 99%, αναγνωρίζει ότι η AI αυξάνει τη ζήτηση για επενδύσεις σε cloud, ωστόσο το 88% επισημαίνει ότι τα τρέχοντα επίπεδα χρηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο τις πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού. Παρά την παραδοχή ότι το cloud είναι απαραίτητο για την καινοτομία, λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον αντίκτυπο των υφιστάμενων υποδομών τους. Αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ φιλοδοξιών και πραγματικότητας υπογραμμίζει την ανάγκη για επαναξιολόγηση των στρατηγικών επένδυσης, καθώς οι απαιτήσεις για υπολογιστική ισχύ και διαχείριση δεδομένων αυξάνονται διαρκώς σε παγκόσμια κλίμακα, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τις ανάγκες εκσυγχρονισμού
Ο Charlie Li, στέλεχος της NTT DATA, δήλωσε πρόσφατα ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από την ωριμότητα του cloud στις επιχειρήσεις. Το cloud έχει ξεπεράσει το στάδιο της απλής υποδομής και αποτελεί πλέον το θεμέλιο για την εκτέλεση εφαρμογών AI. Οι οργανισμοί που δεν εξελίσσουν τις βάσεις του cloud κινδυνεύουν να περιορίσουν την αξία των επενδύσεών τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι επιχειρήσεις που σημειώνουν επιτυχία αντιμετωπίζουν το cloud ως δημιουργό αξίας και όχι απλώς ως μια τεχνική πρωτοβουλία, ενσωματώνοντας τις δύο στρατηγικές σε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.
Οι παλαιές εφαρμογές και οι πλατφόρμες δεδομένων αποτελούν τροχοπέδη για την καινοτομία για το 50% των ερωτηθέντων στην έρευνα. Ο εκσυγχρονισμός αυτών των συστημάτων αναδεικνύεται ως η κορυφαία προτεραιότητα για την επόμενη διετία, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της AI. Παρόλο που υπάρχει συμφωνία για τον ρόλο του cloud στην επιχειρηματική ανάπτυξη, η πρόοδος στον τομέα του εκσυγχρονισμού παραμένει αργή. Η ανάγκη για μετάβαση σε cloud-native περιβάλλοντα κρίνεται επιτακτική για την εξάλειψη των εμποδίων που θέτουν τα κληρονομημένα συστήματα στην επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας και στην ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων.
Νέες προτεραιότητες για την ασφάλεια και αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική του cloud επηρεάζει άμεσα τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, οδηγώντας στην υιοθέτηση μοντέλων public, private, hybrid και sovereign cloud. Η χρήση του sovereign cloud αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν μεγαλύτερο έλεγχο στα δεδομένα τους. Η ασφάλεια παραμένει η πρώτη προτεραιότητα επενδύσεων, με το 68% των ηγετικών επιχειρήσεων στον τομέα του cloud να εκφράζει υψηλή εμπιστοσύνη στις υποδομές του. Αντίθετα, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 36% για τους υπόλοιπους οργανισμούς, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των θεμελιωδών κανόνων ασφαλείας στα σύνθετα οικοσυστήματα που διαμορφώνονται διεθνώς.
Η διαχείριση του κόστους αποτελεί πρόκληση για περισσότερους από τους μισούς οργανισμούς, ενώ αναμένεται τριπλασιασμός στη χρήση πλήρως διαχειριζόμενων πλατφορμών cloud. Η έρευνα δείχνει επίσης μια στροφή από τους τεχνικούς δείκτες απόδοσης σε επιχειρηματικά κριτήρια μέτρησης της επιτυχίας των έργων cloud. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα ίδια τα έργα μετάβασης στο cloud είναι αυξημένη μεταξύ των πρωτοπόρων εταιρειών, φτάνοντας το 47%. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ταχύτερη υλοποίηση και την καλύτερη ευθυγράμμιση των τεχνολογικών υποδομών με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, διασφαλίζοντας τη μελλοντική βιωσιμότητα των επενδύσεων σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας.