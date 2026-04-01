Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί απαγορεύουν τη χρήση ΤΝ στις επικοινωνίες

Τα κεντρικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγόρευσαν στο προσωπικό τους τη χρήση βίντεο και εικόνων που παράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης στις επίσημες επικοινωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ εφαρμόζουν πολιτικές που εμποδίζουν τις ομάδες Τύπου να χρησιμοποιούν οπτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από AI. Η απόφαση αυτή ελήφθη πρόσφατα εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τη χρήση των deepfakes στο διαδίκτυο.
Η στάση αυτή διαφοροποιείται από την πρακτική στην Ουάσιγκτον, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τακτικά AI περιεχόμενο για την προώθηση των θέσεών του. Παράλληλα, ορισμένες κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ εντάσσουν την τεχνολογία στις επικοινωνιακές τους στρατηγικές. Ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz χρησιμοποίησε πρόσφατα AI για την ενημέρωση των πολιτών, ενώ στην Ουγγαρία έχουν εντοπιστεί deepfakes που στρέφονται κατά των Βρυξελλών. Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι επιτρέπει τη χρήση εργαλείων AI αποκλειστικά για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας υφιστάμενου υλικού και όχι για την παραγωγή νέου περιεχομένου από το μηδέν.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Thomas Regnier, δήλωσε ότι το υλικό που διατίθεται στους δημοσιογράφους για ενημερωτικούς σκοπούς δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο AI. Η Επιτροπή επιδιώκει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, θέτοντας την αυθεντικότητα ως απόλυτη προτεραιότητα στην επικοινωνία της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε επίσης οδηγίες προς το προσωπικό του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εγρήγορση απέναντι στους ενδογενείς κινδύνους των εργαλείων παραγωγικής AI. Η συγκεκριμένη πολιτική αντικατοπτρίζει τον φόβο ότι οι τεχνητές εικόνες προκαλούν σύγχυση στο κοινό και θολώνουν τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παραποίησης δεδομένων.
Κριτική για την απουσία στρατηγικής επικοινωνίας
Αναλυτές και σύμβουλοι επικοινωνίας εκφράζουν ερωτήματα για το εάν μια ολοκληρωτική απαγόρευση είναι η βέλτιστη στρατηγική στις σύγχρονες γεωπολιτικές συνθήκες. Η αποχή από τη χρήση νέων τεχνολογιών ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα της ΕΕ να παραμείνει επίκαιρη σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου η δημιουργική χρήση της AI αυξάνεται.
Η απόφαση να αποφευχθούν τα deepfakes θεωρείται επίσης από ορισμένους ως χαμένη ευκαιρία για την εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την AI, το παραγόμενο περιεχόμενο πρέπει να φέρει υδατογράφημα και ειδική σήμανση ώστε να είναι αναγνωρίσιμο. Η Επιτροπή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία με διαφάνεια για να δείξει πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία στην πράξη. Αντίθετα, η πλήρης άρνηση συμμετοχής στερεί από τους θεσμούς την ευκαιρία να ηγηθούν με το παράδειγμά τους στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
Ο Walter Pasquarelli, σύμβουλος στον ΟΟΣΑ, υποστήριξε ότι η υπεύθυνη χρήση υπερέχει της πλήρους αποχής από τα νέα εργαλεία. Η άρνηση χρήσης της τεχνολογίας με ορατό και διαφανή τρόπο δεν βοηθά τους πολίτες να κατανοήσουν τη μορφή της AI στην καθημερινή επικοινωνία. Ενώ η προστασία της εμπιστοσύνης είναι θεμιτή, η έλλειψη παρουσίας στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα μπορεί να οδηγήσει σε επικοινωνιακή απομόνωση. Παράδειγμα αποτελεσματικής παρέμβασης αποτελεί ο γαλλικός λογαριασμός X που απαντά άμεσα σε παραπλανητικές πληροφορίες ξένων παραγόντων, συχνά χρησιμοποιώντας προηγμένα οπτικά μέσα για να αντικρούσει ψευδείς ισχυρισμούς.