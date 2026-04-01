Η ElevenLabs και η IBM ενισχύουν την Agentic AI με προηγμένες φωνητικές δυνατότητες

Η ElevenLabs και η IBM ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών Text to Speech (TTS) και Speech to Text (STT) της ElevenLabs στο IBM watsonx Orchestrate, μια πλατφόρμα ενορχήστρωσης agentic AI.

Η συνεργασία αυτή παρέχει στους πελάτες εργαλεία για τη δημιουργία πιο πλούσιων και φυσικών φωνητικών αλληλεπιδράσεων, σχεδιασμένων να βελτιώνουν τις εμπειρίες που βασίζονται σε agentic AI, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας και επεκτασιμότητας.

Η φωνή έχει πλέον αναδειχθεί σε κρίσιμο μέσο για workflows agentic AI που απευθύνονται σε πελάτες και εργαζομένους. Ωστόσο, οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής, οι άκαμπτες ροές κλήσεων και οι «ρομποτικές» φωνές μπορούν να υποβαθμίσουν την εμπειρία χρήστη.

Με την ενσωμάτωση της προηγμένης τεχνολογίας Text to Speech (TTS) της ElevenLabs, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν voice-enabled agents με έμφαση στην ασφάλεια και τη συμμόρφωση, οι οποίοι επικοινωνούν με σαφήνεια και φυσικότητα, αποδίδοντας τις αποχρώσεις, το συναίσθημα και τον ρυθμό της ανθρώπινης ομιλίας σε περισσότερες από 70 γλώσσες.

«Οι AI agents γίνονται κεντρικοί στην καθημερινή εργασία, και η φωνή είναι το σημείο όπου η AI είτε κερδίζει εμπιστοσύνη είτε την χάνει», δήλωσε ο Mati Staniszewski, συνιδρυτής της ElevenLabs. «Σε συνεργασία με την IBM, βοηθάμε τους οργανισμούς να αντικαταστήσουν τις ρομποτικές αλληλεπιδράσεις με AI agents με τους οποίους οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να συνομιλήσουν, κατασκευασμένους με τους μηχανισμούς ασφάλειας και συμμόρφωσης που απαιτούν οι επιχειρήσεις».

Η ενσωμάτωση αυτή επεκτείνει τις δυνατότητες των agentic AI από αλληλεπιδράσεις βασισμένες σε κείμενο σε φωνητικές αλληλεπιδράσεις ως προτεραιότητα, προσφέροντας στις οργανώσεις κορυφαίες επιλογές φωνής που βοηθούν στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών και ανθρωποκεντρικών εμπειριών AI.

Για παράδειγμα, οι κυβερνητικοί φορείς και οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να υποστηρίζουν πολλές γλώσσες, ώστε να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και τις πολιτικές δραστηριότητες στους πολίτες τους. Με την ενσωμάτωση της ElevenLabs, οι AI τηλεφωνικοί agents μπορούν να επικοινωνούν σε 70 γλώσσες, αποδίδοντας ποικιλία τοπικών προφορών και φωνών.

Επιπλέον, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε περισσότερες κοινότητες σε κρίσιμες περιπτώσεις, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, οι πωλήσεις, η εμπειρία εργαζομένων και οι εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες.

Το IBM watsonx Orchestrate είναι μια ενοποιημένη πλατφόρμα που επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργούν, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν AI agents, βοηθώντας τους να αυτοματοποιούν workflows σε όλη την επιχείρησή τους. Συνδέεται με υπάρχοντα συστήματα, μοντέλα ή εργαλεία αυτοματισμού, επιτρέποντας τη συνεργασία μεταξύ agents και παρέχοντας μια επεκτάσιμη βάση για εξηγήσιμη και αξιόπιστη enterprise AI.

Με αυτήν την ενσωμάτωση, οι πελάτες που δημιουργούν agents με το IBM watsonx Orchestrate μπορούν να αξιοποιήσουν την κορυφαία ποιότητα φωνής της ElevenLabs και τη μεγάλη βιβλιοθήκη με περισσότερες από 10.000 φωνές. Επιπλέον, έχουν πρόσβαση σε προστασίες enterprise-grade, όπως η συμμόρφωση PCI για ασφαλή επεξεργασία πληρωμών, το Zero Retention Mode που υποστηρίζει διαχείριση δεδομένων σύμφωνα με HIPAA, και τη διαχείριση δεδομένων εντός της επικράτειας (data residency).

Ο συνδυασμός αυτός βοηθά στη διασφάλιση της συνέπειας, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας που απαιτείται για αναπτύξεις σε επίπεδο επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα αλληλεπιδράσεις υψηλού όγκου και ταυτόχρονα πολλών χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Δίνουμε φωνή στους AI agents στον χώρο των επιχειρήσεων. Καθώς οι πελάτες υιοθετούν ολοένα και περισσότερο agentic AI που αλληλεπιδρά με τους πελάτες και τους εργαζομένους τους, επιθυμούν αυτές οι εμπειρίες να είναι διαισθητικές, ευέλικτες και προσβάσιμες», δήλωσε ο Nick Holda, Αντιπρόεδρος, AI Technology Partnerships στην IBM. «Η προσέγγιση ανοιχτού οικοσυστήματος της IBM προσφέρει στους πελάτες την ευελιξία να επιλέγουν τα μοντέλα και τα εργαλεία που ταιριάζουν στην επιχείρησή τους, και η ενσωμάτωση της ElevenLabs στο watsonx Orchestrate αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα αυτού, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν AI agents με φυσικό ήχο, κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο και συμμόρφωση με απαιτήσεις ασφάλειας, αξιοπιστίας και διακυβέρνησης.»

Η ElevenLabs και η IBM σκοπεύουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τους agents που βασίζονται μόνο σε κείμενο και να προχωρήσουν σε φωνητικές, ανθρωποκεντρικές εμπειρίες AI, σχεδιασμένες για τον χώρο των επιχειρήσεων και με δυνατότητα λειτουργίας σε μεγάλη κλίμακα.