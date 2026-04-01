Η DOTSOFT αναλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Σιθωνίας

Ο Δήμος Σιθωνίας προχωρά στην αναβάθμιση της λειτουργίας του και στη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών, επισκεπτών και επιχειρήσεων, με την υποστήριξη της DOTSOFT Α.Ε., μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου έργου ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την προμήθεια και την εγκατάσταση σύγχρονων εφαρμογών και τεχνολογικών υποδομών, καθώς και την παράδοση ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού, εξοπλισμού και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του Τμήματος 1: «Ανάπτυξη των Δράσεων του Market Place» και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Δράση 8 – Διαχείριση Δημοτικού Στόλου: Υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης οχημάτων με εργαλεία τηλεματικής, βελτιστοποίησης δρομολογίων και ελέγχου λειτουργικών δεικτών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.

Δράση 9 – Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων και αισθητήρων για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε δημοτικά και σχολικά κτίρια, με στόχο τη μείωση κόστους και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Δράση 11 – Έξυπνος Οδηγός Πόλης: Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας και mobile εφαρμογής για την προβολή σημείων ενδιαφέροντος και τοπικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την τουριστική εμπειρία και την τοπική οικονομία.

Δράση 35 – Κεντρική Πλατφόρμα Δεδομένων: Δημιουργία ενιαίου συστήματος συλλογής και διαχείρισης δεδομένων από τις επιμέρους δράσεις, με dashboards και εργαλεία ανάλυσης για υποστήριξη τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων.

Το έργο συνοδεύεται από υπηρεσίες παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων λύσεων.

Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Σιθωνίας προχωρά δυναμικά προς ένα σύγχρονο και «έξυπνο» μοντέλο λειτουργίας, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η DOTSOFT Α.Ε., με σημαντική εμπειρία σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και έξυπνων πόλεων, συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, υλοποιώντας έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027» και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.