Η ITU καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις για το πρότυπο 6G

Οι εμπειρογνώμονες κινητών επικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) κατέληξαν πρόσφατα σε συμφωνία για τις απαιτήσεις απόδοσης του IMT-2030, το οποίο αποτελεί το πρότυπο για το 6G. Το προσχέδιο των απαιτήσεων υιοθετήθηκε με ομοφωνία από την αρμόδια ομάδα ειδικών τον Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας ένα βήμα για τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς ασύρματων συστημάτων επικοινωνίας. Η ομάδα Working Party 5D, που υπάγεται στον Τομέα Ραδιοεπικοινωνιών της ITU (ITU-R), οριστικοποίησε τις ενιαίες απαιτήσεις για την αξιολόγηση των ραδιοδιεπαφών, ενώ η επίσημη έγκριση από την κύρια ομάδα μελέτης αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του προσεχούς Δεκεμβρίου.
Το IMT-2030 στηρίζεται στα υφιστάμενα πρότυπα των δικτύων 5G, γνωστά ως IMT-2020, εισάγοντας ενισχυμένες δυνατότητες που προβλέπεται να υποστηρίξουν προηγμένες εμπειρίες χρηστών και νέες μορφές ψηφιακής συνεργασίας. Το προσχέδιο της νέας έκθεσης σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής απόδοσης περιγράφει συνολικά 20 παραμέτρους, εκ των οποίων οι επτά είναι νέες και αφορούν αποκλειστικά τις επιδόσεις των μελλοντικών δικτύων 6G. Οι προδιαγραφές αυτές λειτουργούν ως η βάση για την παγκόσμια εναρμόνιση των ερευνών και των διαδικασιών τυποποίησης, εξασφαλίζοντας ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις θα ακολουθούν ένα κοινό πλαίσιο ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο.
Καθορισμός σεναρίων χρήσης για τα δίκτυα 6G
Το πλήρες σύνολο των τεχνικών απαιτήσεων εδράζεται σε έξι προτεινόμενα σενάρια χρήσης για τις υποδομές του 6G. Σε αυτά περιλαμβάνονται η εμβυθιστική επικοινωνία (Immersive Communication), οι εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης και η μαζική επικοινωνία. Επιπλέον, το πλαίσιο εντάσσει την πανταχού παρούσα συνδεσιμότητα, την τεχνητή νοημοσύνη και επικοινωνία (AIAC), καθώς και την ολοκληρωμένη αίσθηση και επικοινωνία (ISAC). Οι νέες αυτές κατηγορίες αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη των αναγκών της αγοράς και την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές δυνατότητες των υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών και κοινωνικών εφαρμογών.
Οι προδιαγραφές που ορίστηκαν πρόσφατα συμπληρώνουν το πλαίσιο IMT-2030 που δημοσίευσε η ITU τον Δεκέμβριο του 2023. Η συγκεκριμένη σύσταση θέτει τις γενικές αρχές για τον σχεδιασμό των μελλοντικών δικτύων, εστιάζοντας στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συστημάτων. Κεντρικός στόχος παραμένει η σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών και η παροχή καθολικής ευφυΐας μέσω των υποδομών. Η ITU επιδιώκει το 6G να αποτελέσει ένα μέσο για την παροχή προσιτών και ενεργειακά αποδοτικών υπηρεσιών σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η γεωργία, συμβάλλοντας παράλληλα στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε παγκόσμια κλίμακα.
Στόχοι για βιωσιμότητα και καθολική ψηφιακή πρόσβαση
Η ανάπτυξη των δικτύων 6G στοχεύει στον περιορισμό του ψηφιακού χάσματος που επηρεάζει σήμερα πληθυσμούς σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Μέσω των εναρμονισμένων απαιτήσεων απόδοσης, η ITU προωθεί τη δημιουργία ανθεκτικών συστημάτων επικοινωνίας που ενσωματώνουν τεχνολογίες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Οι απαιτήσεις που καθορίστηκαν στο προσχέδιο παρέχουν μια συνεπή βάση για την αξιολόγηση των τεχνολογικών προτάσεων, χωρίς ωστόσο να επιβάλλουν συγκεκριμένες μεθόδους υλοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες τεχνολογίας και στους παρόχους να καινοτομήσουν, διατηρώντας παράλληλα ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης που διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες.
Το προσχέδιο της έκθεσης έχει ήδη υποβληθεί για έγκριση στην ομάδα Study Group 5 της ITU-R, η οποία είναι υπεύθυνη για τις επίγειες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι τότε το έγγραφο παραμένει διαθέσιμο μόνο στα μέλη που συμμετέχουν στη διαδικασία οριστικοποίησης. Η ομάδα εργασίας Working Party 5D συνεχίζει το έργο της για τον συντονισμό των διεθνών προτύπων, επιδιώκοντας τη διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα των συστημάτων κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως. Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης προετοιμάζει το έδαφος για τις μελλοντικές οδηγίες αξιολόγησης του IMT-2030.