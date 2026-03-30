Η Google ορίζει το 2029 ως ορόσημο για την κβαντική ασφάλεια

Η Google ανακοίνωσε την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος για τη μετάβαση σε συστήματα κρυπτογραφίας μετα-κβαντικής εποχής, ορίζοντας το 2029 ως έτος-ορόσημο. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην ταχεία πρόοδο που σημειώνεται στην ανάπτυξη υλικού κβαντικών υπολογιστών και στις μεθόδους διόρθωσης σφαλμάτων. Η νέα στρατηγική μεταθέτει την προετοιμασία για το λεγόμενο «Q Day», τη χρονική στιγμή όπου οι κβαντικές μηχανές θα μπορούν να παραβιάζουν τα υφιστάμενα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, αρκετά νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών του κλάδου. Η εταιρεία υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση δράση πριν οι μελλοντικοί υπολογιστές καταστήσουν ευάλωτη την τρέχουσα κρυπτογράφηση.
Η Heather Adkins, αντιπρόεδρος μηχανικής ασφαλείας της Google, και η Sophie Schmieg, ανώτερη μηχανικός κρυπτογραφίας, δήλωσαν ότι οι κβαντικοί υπολογιστές αποτελούν ουσιαστική απειλή για τα τρέχοντα κρυπτογραφικά πρότυπα. Η εταιρεία προειδοποίησε για τον κίνδυνο των επιθέσεων τύπου «αποθήκευση τώρα, αποκρυπτογράφηση αργότερα», όπου δεδομένα που υποκλέπτονται σήμερα αποθηκεύονται με σκοπό την αποκάλυψή τους στο μέλλον. Λόγω αυτής της απειλής, το νέο μοντέλο προτεραιοποιεί τη μετάβαση στην κρυπτογραφία μετα-κβαντικής εποχής για τις υπηρεσίες ταυτοποίησης. Η Google προέτρεψε και άλλες τεχνολογικές ομάδες να ακολουθήσουν αυτή την προσέγγιση για τη διασφάλιση των ψηφιακών υπογραφών.
Η Google επιταχύνει τη μετάβαση στην κβαντική ασφάλεια
Οι παραδοσιακοί υπολογιστές αποθηκεύουν πληροφορίες σε bits, ενώ οι κβαντικοί χρησιμοποιούν qubits που μπορούν να βρίσκονται σε πολλαπλές καταστάσεις ταυτόχρονα. Αυτή η ιδιότητα, σε συνδυασμό με τον κβαντικό εναγκαλισμό, επιτρέπει την εκτέλεση υπολογισμών με ταχύτητες που καθιστούν τους σημερινούς αλγορίθμους ευάλωτους. Παρά τα ζητήματα θορύβου και την αστάθεια των κβαντικών καταστάσεων, οι τεχνικές βελτιώσεις υποδεικνύουν ότι η παραβίαση κλειδιών RSA 2048-bit ίσως απαιτεί λιγότερους πόρους από ό,τι υπολογιζόταν. Η επιστημονική κοινότητα εστιάζει πλέον στην ανάπτυξη νέων μεθόδων που θα αντέχουν σε κβαντικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.
Η απόφαση για τη μεταφορά του ορόσημου στο 2029 προκάλεσε την προσοχή διεθνών αναλυτών, καθώς η προθεσμία είναι αυστηρότερη από τις αντίστοιχες οδηγίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο Brian LaMacchia, έμπειρος μηχανικός κρυπτογραφίας, χαρακτήρισε το πλάνο ως μια επιθετική επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων που είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αυτή αποδίδεται εν μέρει σε μελέτη της Google που έδειξε ότι ένας κβαντικός υπολογιστής με ένα εκατομμύριο qubits θα μπορούσε να παραβιάσει υφιστάμενους κώδικες. Η προηγούμενη παραδοχή απαιτούσε ένα δισεκατομμύριο qubits, γεγονός που καθιστούσε την απειλή να φαντάζει πιο μακρινή.
Νέα πρότυπα προστασίας δεδομένων στο λειτουργικό Android
Στο πλαίσιο της προσαρμογής του οικοσυστήματός της, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Android 17 θα ενσωματώνει προστασία ψηφιακής υπογραφής βασισμένη στο πρότυπο ML-DSA του NIST. Η κίνηση αυτή συμπληρώνει την ήδη υπάρχουσα υποστήριξη για μετα-κβαντική κρυπτογραφία στον Google Chrome και στις υπηρεσίες Cloud. Η Google επιδιώκει να λειτουργήσει ως πρότυπο για τη βιομηχανία, ενθαρρύνοντας την επιτάχυνση των ψηφιακών μεταβάσεων παγκοσμίως. Η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών απευθείας στα προϊόντα που χρησιμοποιούν οι πελάτες της θεωρείται κρίσιμη για την προστασία των δεδομένων σε ένα περιβάλλον κβαντικής υπεροχής.
Σε διεθνές επίπεδο, κυβερνήσεις από τη Γαλλία και τη Γερμανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδώσει στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των κβαντικών απειλών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την πρωτοβουλία EuroQCI με στόχο τη δημιουργία μιας λειτουργικής πανευρωπαϊκής υποδομής κβαντικών επικοινωνιών έως το 2027. Καθώς χώρες όπως η Κίνα αναπτύσσουν ενεργά κβαντικά δίκτυα, η ανάγκη για διεθνή πρότυπα κρυπτογραφίας γίνεται επιτακτική. Η μετάβαση αυτή απαιτεί χρόνο και συντονισμό μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για τη διαφύλαξη των τραπεζικών συστημάτων και των εθνικών υποδομών ζωτικής σημασίας.