Η United Group ιδρύει νέα εταιρεία στην Ελλάδα και διαψεύδει σενάρια για τη Nova

Στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά προχωρά η United Group, μητρική της Nova, μέσω της σύστασης της United Group Greece, μιας νέας εταιρείας με αντικείμενο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τη διαχείριση υποδομών, μεταξύ των οποίων και κέντρα δεδομένων.

Κατά πληροφορίες από τη Nova, η νέα εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της United Group Luxembourg, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου για εστίαση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχει παρουσία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα, που αξιολογείται ως αγορά με αυξημένες επενδυτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο, πηγές της εταιρείας απορρίπτουν εκ νέου τα σενάρια που συνδέουν τη σύσταση της United Group Greece με ενδεχόμενη πώληση της Nova, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία παραμένει προσανατολισμένη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Παρά ταύτα, η σχετική φημολογία επανέρχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να επιβεβαιώνεται μέχρι σήμερα. Η κινητικότητα αυτή αποδίδεται αφενός στις εξελίξεις στον κλάδο, όπως η είσοδος της ΔΕΗ στις υπηρεσίες οπτικής ίνας, και αφετέρου στη φύση της μετοχικής βάσης της United Group. Υπενθυμίζεται ότι βασικός μέτοχος είναι το επενδυτικό κεφάλαιο BC Partners, με επικεφαλής τον Νίκο Σταθόπουλο, το οποίο, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική των private equity funds, επιδιώκει την έξοδο από επενδύσεις μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, τον Φεβρουάριο ιδρύθηκε και η Vertizon, νέα εταιρεία που προέκυψε ως spin-off της United Fiber και δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών. Η δραστηριότητά της καλύπτει μεγάλα έργα υποδομών, υπόγεια και εναέρια δίκτυα, καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε κατοικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Σημειώνεται ότι η United Fiber είχε συσταθεί το 2022, κατόπιν μερικής διάσπασης του κλάδου ανάπτυξης και διαχείρισης δικτύων οπτικών ινών (NGA network) της Wind, η οποία πλέον δραστηριοποιείται υπό το brand της Nova.

Σε ό,τι αφορά τη United Group Greece, το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Σε αυτό περιλαμβάνονται υπηρεσίες διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης, οργάνωσης, επιχειρηματικής ανάπτυξης, στρατηγικού σχεδιασμού και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και γενικότερες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και οργανισμούς. Παράλληλα, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλα εταιρικά σχήματα, να προχωρά σε ιδρύσεις, εξαγορές και διαχείριση επιχειρήσεων, καθώς και να πραγματοποιεί επενδύσεις σε κινητές αξίες, ακίνητα, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Στις δραστηριότητές της εντάσσεται επίσης η ανάπτυξη και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών υποδομών, data centers, κέντρων επεξεργασίας δεδομένων, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και call centers.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα 4,5 εκατ. ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την United Group Luxembourg, με το ύψος του ποσού να θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για νεοσύστατη εταιρεία.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι τριμελές και απαρτίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της United Group, Stanley Phillip Miller, ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nova, Γεώργιο Λάμπρου, και τη διευθύνουσα σύμβουλο της Nova Media, Κυριακή Σιλβεστριάδου.