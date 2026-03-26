Ψηφιακός μετασχηματισμός τελωνείων: σε λειτουργία κινητό X-ray για έλεγχο φορτίων

Ένα σύγχρονο εργαλείο για την ψηφιακή καταγραφή του περιεχομένου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονται από τις χερσαίες και λιμενικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας αποκτά η Τελωνειακή Αρχή της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο έργου ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) με ανάδοχο τον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα.

Πρόκειται για το πρώτο υπερσύγχρονο κινητό μηχάνημα Χ-ray στην Ελλάδα το οποίο επιτρέπει τον πλήρη και αξιόπιστο έλεγχο των φορτίων χωρίς να απαιτείται η αποσφράγιση ή η εκφόρτωσή τους, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή των εμπορευμάτων.

Το εν λόγω μηχάνημα τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και παρουσιάστηκε στις αρχές της εβδομάδας σε ειδική εκδήλωση στον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, του διευθύνοντος συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρου Ασθενίδη και του γενικού διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ΓΕΚ Τέρνα, Εμμανουήλ Μουστάκα.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του οχήματος. Οι χειριστές, μέσω τεχνολογίας ακτινοσκόπησης, έχουν τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του περιεχομένου φορτηγών και κοντέινερ που διέρχονται από χερσαία σύνορα, λιμάνια και κεντρικούς συγκοινωνιακούς κόμβους.

Ο κ. Ασθενίδης έκανε λόγο «για ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά έργα που εκτελείται καθώς απαντά σε κρίσιμες προκλήσεις, όπως το λαθρεμπόριο, ενισχύοντας ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου». Όπως είπε, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προς την ολοκλήρωσή του.

Εκτός από το Χ-ray το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού (μπάρες διέλευσης, κάμερες αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων κ.ά.) και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. Η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου σε κρίσιμους τομείς, όπως τα πετρελαιοειδή, τα καπνικά προϊόντα, ο καφές και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.