Η ΕΤΕπ ενισχύει την τεχνολογία και την ευρωπαϊκή άμυνα

Τα διοικητικά συμβούλια του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενέκριναν την κλιμάκωση των χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής ηγεμονίας και των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Κεντρικό σημείο της στρατηγικής αποτελεί η επέκταση της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative, η οποία επιδιώκει την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών παράλληλα με τους δημόσιους πόρους των κρατών μελών. Υπό τη διαχείριση του EIF, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην κλιμάκωση καινοτόμων εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει ήδη στηρίξει 14 mega-funds που υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και συνέβαλε στη δημιουργία 11 ευρωπαϊκών unicorns, καλύπτοντας το κενό χρηματοδότησης σε στρατηγικούς τομείς.
Μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για το European Tech Champions Initiative προγραμματίζεται να λειτουργήσει εντός του δευτέρου τριμήνου του 2026. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει σε ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και εμπορικές τράπεζες να δηλώνουν συγκεκριμένες επενδυτικές δεσμεύσεις. Ο στόχος για τις εισφορές ανέρχεται στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας, με σκοπό την κινητοποίηση συνολικών επενδύσεων ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν σε τομείς όπως η AI, η biotech, η cleantech και η άμυνα, ενισχύοντας την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Nadia Calviño δήλωσε πως η ηγεσία στις τεχνολογίες του αύριο αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την ευρωπαϊκή κυριαρχία.
Ενίσχυση των επενδύσεων στην άμυνα και το διάστημα
Ο Όμιλος της ΕΤΕπ ενέκρινε επίσης τη διεύρυνση του Defence Equity Facility, όπου το EIF λειτουργεί ως βασικός επενδυτής για κεφάλαια που εξειδικεύονται στην ασφάλεια. Το σχήμα στοχεύει πλέον σε μέγεθος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη εταιρειών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της άμυνας, του διαστήματος και της κυβερνοασφάλειας. Η επέκταση ακολουθεί την πλήρη κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού και αναμένεται να υποστηρίξει έως και 20 νέα επενδυτικά ταμεία. Η πρωτοβουλία καλλιεργεί μια ευρωπαϊκή επενδυτική κοινότητα εστιασμένη στην καινοτομία, από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης έως τη δημιουργία σχετικών υποδομών για τον τομέα της ασφάλειας.
Παράλληλα, εγκρίθηκε χρηματοδοτικό πλαίσιο 500 εκατομμυρίων ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και mid-caps στον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα. Το πρόγραμμα παρέχει ρευστότητα και εγγυήσεις σε τράπεζες, ενώ συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για την παροχή τεχνικών συμβουλών. Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνει την υπάρχουσα στήριξη μέσω venture debt και άμεσης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος TechEU. Ενθαρρύνοντας τις εμπορικές τράπεζες να αυξήσουν τον δανεισμό προς τη συγκεκριμένη βιομηχανία, ο Όμιλος της ΕΤΕπ επιδιώκει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας σε διεθνή κλίμακα μέσω εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Χρηματοδότηση υποδομών ενέργειας και διεθνών συνεργασιών
Τα συμβούλια ενέκριναν συνολικά 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα χρηματοδότηση για έργα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια και τις κοινωνικές υποδομές. Οι συγκεκριμένες κατανομές περιλαμβάνουν στεγαστικά έργα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και πρωτοβουλίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Γαλλία και την Ιρλανδία. Το EIF επικύρωσε 14 επιχειρήσεις TechEU για τη διεύρυνση της χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων και τιτλοποιήσεων. Οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ολλανδία έως τις βιώσιμες μεταφορές στη Φινλανδία και τη Ρουμανία, ενώ υποστηρίζουν και έργα υποδομής υδάτων στην Τσεχία.
Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ στήριξε την επέκταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην Αφρική και την ανάπτυξη ιατρικού εξοπλισμού στο Μαυροβούνιο. Οι πρωτοβουλίες αυτές ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική Global Gateway για την προώθηση διεθνών εταιρικών σχέσεων. Ο Όμιλος της ΕΤΕπ υπέγραψε χρηματοδοτήσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2025, εστιάζοντας στην κλιματική δράση, την ψηφιοποίηση και την εδαφική συνοχή. Ως ο χρηματοδοτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όμιλος συνεχίζει να κινητοποιεί ιδιωτικές επενδύσεις για έργα υψηλού κινδύνου, ενισχύοντας τις δευτερογενείς αγορές και τη συνολική ένωση αποταμίευσης και επενδύσεων στην ήπειρο.