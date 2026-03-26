Ελλείψεις ενέργειας και νερού απειλούν την επέκταση των data centers

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει την παρουσίαση ενός σχεδίου τον Μάιο του 2026 με στόχο τον τριπλασιασμό της χωρητικότητας των data centers στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός των επόμενων επτά ετών. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής των Βρυξελλών για την κάλυψη της απόστασης που χωρίζει την Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι φιλοδοξίες της ΕΕ για την ανάπτυξη της AI προσκρούουν σε περιορισμούς που αφορούν την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων και τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης σε διάφορα κράτη μέλη.
Το επικείμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ονομάζεται Cloud and AI Development Act, αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων για την επέκταση των υποδομών μέσω της επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων και της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για βιώσιμα κέντρα δεδομένων. Η Ευρώπη φιλοξενεί σήμερα περισσότερα από 3.000 data centers, γεγονός που την καθιστά τον δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό κόμβο παγκοσμίως μετά την Αμερική. Παρά τον μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων, η συνολική ισχύς τους παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη των κύριων διεθνών ανταγωνιστών της, με αποτέλεσμα οι ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης να θεωρούνται περιορισμένες για τις απαιτήσεις των σύγχρονων μοντέλων AI.
Ενεργειακή απόδοση και προσχέδια εγγράφων της Κομισιόν
Προσχέδια εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία επικαλείται το Politico ενόψει των επίσημων ανακοινώσεων υποδεικνύουν ότι πολλά υφιστάμενα data centers αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ενεργειακής απόδοσης και διαχείρισης υδάτων. Περίπου το 50% των κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη δεν πληροί τα βασικά κριτήρια απόδοσης, καθώς ένα σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται για την ψύξη και τις υποδομές αντί για την επεξεργασία δεδομένων. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια και τις τιμές του ηλεκτρισμού, καθώς οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανταγωνίζονται άλλους καταναλωτές για την πρόσβαση στο δίκτυο, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξήσεις στο κόστος.
Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, τα κέντρα δεδομένων χρησιμοποίησαν το 1,5% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας το 2024, ποσοστό που αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2030, φθάνοντας στα επίπεδα κατανάλωσης μιας χώρας όπως η Ιαπωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι χωρίς προληπτική διαχείριση, αυτές οι εξελίξεις κινδυνεύουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού και να επιδεινώσουν τη συμφόρηση του δικτύου. Η ανάγκη για βελτίωση της απόδοσης καθίσταται επιτακτική, καθώς η βιομηχανία καλείται να αποδείξει ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών δεν θα γίνει εις βάρος των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει η ήπειρος.
Επιπτώσεις στα δίκτυα και αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών
Ο κλάδος της τεχνολογίας επισημαίνει ότι η κύρια πρόκληση δεν είναι η γεωγραφική έκταση των κτιρίων, αλλά η έλλειψη επενδύσεων στα ηλεκτρικά δίκτυα. Ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος European Data Center Association υποστηρίζει ότι τα δίκτυα δεν έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν το μέγεθος της απαιτούμενης ενέργειας που ζητά η τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ιρλανδία, η κατανάλωση ηλεκτρισμού από τα data centers ξεπέρασε πρόσφατα εκείνη των αστικών νοικοκυριών, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να επιβάλει νέους κανόνες σύνδεσης στο δίκτυο. Η χώρα απαιτεί πλέον από τη βιομηχανία να παρέχει εγγυήσεις, όπως η παραγωγή ενέργειας εντός των εγκαταστάσεων, ώστε να μην επιβαρύνεται το εθνικό σύστημα.
Οι τοπικές κοινωνίες σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις κατά της επέκτασης των συγκεκριμένων υποδομών, επικαλούμενες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην περιφέρεια της Αραγονίας στην Ισπανία, ακτιβιστές διαμαρτύρονται για την υψηλή κατανάλωση νερού σε μια περιοχή που πλήττεται από έντονη ξηρασία, ενώ στην περιοχή της Λομβαρδίας στην Ιταλία εκφράζονται ανησυχίες για την κατάληψη γεωργικής γης. Οι αντιδράσεις αυτές υπογραμμίζουν την ένταση μεταξύ των τεχνολογικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης για προστασία των φυσικών πόρων, καθώς οι κάτοικοι απαιτούν αυστηρότερους κανόνες για τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των νέων μονάδων επεξεργασίας.
Στρατηγική για την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα κέντρα δεδομένων είναι στρατηγικής σημασίας για την ψηφιακή κυριαρχία και την οικονομική ανάπτυξη, όμως η διαχείριση των πόρων παραμένει κρίσιμος παράγοντας. Ενώ ορισμένες προτάσεις στον κλάδο αφορούν ακόμα και τη μεταφορά υποδομών στο διάστημα για την αποφυγή των επίγειων περιορισμών, ειδικοί της αγοράς αμφισβητούν τη βιωσιμότητα τέτοιων λύσεων. Μια εγκατάσταση κλίμακας megawatt στο διάστημα θα απαιτούσε τεράστιες ποσότητες καυσίμων για τη διατήρηση της τροχιάς της, καθιστώντας το εγχείρημα τεχνικά και οικονομικά δύσκολο στην παρούσα φάση, συγκρινόμενο με τις επίγειες εναλλακτικές λύσεις που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις.
Η τελική στρατηγική που θα παρουσιαστεί τον Μάιο θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για τεχνολογική πρόοδο και τη διατήρηση της κοινωνικής αποδοχής μέσω της ορθής διανομής των πόρων. Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών θεωρείται πλέον δομικό κριτήριο για τον σχεδιασμό των υποδομών, καθώς η υποβάθμιση των τοπικών περιβαλλοντικών ανησυχιών μπορεί να οδηγήσει σε νομικά και κοινωνικά προσκόμματα. Η Ευρώπη επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο οικοσύστημα cloud που θα υποστηρίζει την καινοτομία χωρίς να υπονομεύει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα και το περιβάλλον.