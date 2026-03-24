Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ιδρύει γραφείο για την αντιμετώπιση τεχνολογικών απειλών

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε στην επίσημη σύσταση μιας νέας οντότητας με κύρια αποστολή την πρόβλεψη και την ανταπόκριση σε κινδύνους που προκύπτουν από την εργαλειοποίηση προηγμένων τεχνολογιών. Το Γραφείο Αναδυόμενων Απειλών (Bureau of Emerging Threats) επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση ενεργειών από το Ιράν και άλλους αντιπάλους των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για κακόβουλους σκοπούς.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, είχε προαναγγείλει τη δημιουργία της υπηρεσίας στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του υπουργείου, ωστόσο οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της παρέμεναν αδιευκρίνιστες μέχρι σήμερα. Το γραφείο καλείται να διαχειριστεί τρέχουσες προκλήσεις στις κρίσιμες υποδομές και τις διασπαστικές τεχνολογίες (disruptive technology), όπως η κβαντική υπολογιστική. Εκπρόσωποι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογράμμισαν ότι η νέα δομή θα ασχοληθεί με κινδύνους που θα ανακύψουν τις επόμενες δεκαετίες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις δραστηριότητες της Κίνας και της Ρωσίας.
Η δομή και οι στόχοι της υπηρεσίας
Η Anny Vu, η οποία ηγείται του γραφείου, δήλωσε ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων της θα αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία εθνικής ισχύος για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων. Η υπηρεσία απαρτίζεται από πέντε εξειδικευμένες διευθύνσεις, που καλύπτουν την ασφάλεια του διαστήματος και την αξιολόγηση απειλών από το εξωτερικό. Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται η θωράκιση των δικτύων από ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις και κρατικούς δρώντες.
Η ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη άνοδο της δραστηριότητας pro-Iranian δρώντων μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike εντόπισε κλιμάκωση των επιθέσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παραβίαση των συστημάτων της εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας Stryker. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία CISA διερευνά το περιστατικό, το οποίο αποδίδεται σε ομάδες που συνδέονται άμεσα με την Τεχεράνη. Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν την ευαλωτότητα των ιδιωτικών ομίλων σε γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις υψηλής έντασης.
Το νέο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Παράλληλα με τη γνωστοποίηση της λειτουργίας του γραφείου στο Κογκρέσο, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Το τετρασέλιδο προσχέδιο ζητά από τους νομοθέτες την υιοθέτηση κανόνων με το ελάχιστο δυνατό κόστος, προκειμένου να υπερισχύσουν έναντι αυστηρότερων τοπικών νομοθεσιών. Η κεντρική διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει τη δημιουργία νέων ομοσπονδιακών ρυθμιστικών αρχών για την AI, προτιμώντας ένα ευέλικτο πλαίσιο που θα ευνοεί την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.