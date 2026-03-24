Στο τραπέζι η Εθνική Στρατηγική Διαστήματος – ο πρώτος Έλληνας που θα εκπαιδευτεί ως αστροναύτης

Στην κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα, με ορίζοντα το 2035, προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη διαστημικών υποδομών και στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής βάσης. Κρίσιμο προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση του σχεδίου παραμένει η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του infocom στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται το πρόγραμμα GNSP 2, που αποτελεί τη φυσική συνέχεια του υφιστάμενου προγράμματος μικροδορυφόρων. Το νέο εγχείρημα προβλέπει τη δημιουργία ελληνικού δορυφορικού «σμήνους» (constellation), με δυνατότητες Earth Observation υψηλής και πολύ υψηλής ανάλυσης, το οποίο θα καλύπτει τόσο δημόσιες επιχειρησιακές ανάγκες όσο και εμπορικές εφαρμογές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας, καθώς το project σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τουλάχιστον 60% εγχώριας προστιθέμενης αξίας σε όργανα και υποσυστήματα, ενώ τόσο η λειτουργία όσο και η εμπορική αξιοποίηση των δεδομένων προβλέπεται να πραγματοποιούνται από ελληνικούς φορείς. Στόχος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος, που θα συνδέει παραγωγή, δεδομένα και υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος, η στρατηγική βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης, με το βασικό ζητούμενο να είναι η διασφάλιση της χρηματοδότησης που θα επιτρέψει την υλοποίησή της.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα καταγράφει μια ιστορική «πρώτη» στον τομέα της διαστημικής παρουσίας, με την ένταξη του Αδριανού Γολέμη σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία, από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026, αποτελώντας βασικό βήμα για μελλοντική συμμετοχή σε αποστολές.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στο διάστημα, η οποία ήδη υλοποιείται μέσω της αυξημένης συμμετοχής σε προγράμματα του ESA και της ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, έξι ελληνικοί μικρο- και νανοδορυφόροι βρίσκονται ήδη σε τροχιά, ενώ επίκειται η εκτόξευση επιπλέον έξι, με την επόμενη φάση να περιλαμβάνει θερμικούς μικροδορυφόρους, διευρύνοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Αδριανός Γολέμης επεσήμανε ότι η συμμετοχή του στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενισχύει τις δυνατότητες διασύνδεσης της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας με τα ανταποδοτικά προγράμματα του ESA, ανοίγοντας δρόμο για μεγαλύτερη εγχώρια συμμετοχή σε διεθνείς διαστημικές δράσεις.

Με πολυετή εμπειρία στον τομέα της διαστημικής ιατρικής, έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στον σταθμό Concordia στην Ανταρκτική και στο γαλλικό ινστιτούτο MEDES.

Από το 2018 συμβάλλει στην ιατρική υποστήριξη των αστροναυτών του ESA όπου κατέχει πλέον τη θέση του επικεφαλής Ιατρού (Lead Flight Surgeon). Διατελεί επίσης συνεργάτης – ερευνητής του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ). Το 2022 πρώτευσε μαζί με 24 άλλους υποψηφίους ανάμεσα σε 22.500 αιτούντες στη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αστροναυτών του ESA.