Ποικίλο Όρος: πνεύμονας πρασίνου και κρίσιμος δείκτης βιώσιμης πόλης

Σε μια αστική μητρόπολη όπου η φθορά του φυσικού περιβάλλοντος και η κλιματική επιβάρυνση γίνονται όλο και πιο ορατές στην καθημερινότητα των κατοίκων, ο ρόλος του αστικού πρασίνου μεταμορφώνεται σταδιακά από πολυτέλεια σε αναγκαιότητα. Η Αθήνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ένταση της δόμησης, αναζητά διαρκώς φυσικούς πόρους που μπορούν να λειτουργήσουν ως ρυθμιστές του μικροκλίματος, χώροι αναψυχής και σημεία επαφής των ανθρώπων με τη φύση. Το Ποικίλο Όρος, γνωστό και ως Όρος Αιγάλεω, ξεχωρίζει όχι απλώς ως γεωγραφικός σχηματισμός αλλά ως ένας από τους τελευταίους σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου στη Δυτική Αθήνα, με καθοριστική αξία για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην ευρύτερη περιοχή.

Η φυσική παρουσία του Ποικίλου Όρους, με τα δάση, τις κοιλάδες και τα μονοπάτια του, λειτουργεί ως φυσικό φίλτρο: μετριάζει την ένταση των θερμοκρασιών του αστικού κλοιού, συγκρατεί σκόνες και ρύπους και προσφέρει έναν ζωτικό χώρο για περιπάτους, άθληση και εκπαίδευση. Παράλληλα, οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως οι παλιές πυρκαγιές και η κατακερματισμένη βλάστηση, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για μια οργανωμένη προσέγγιση που υπερβαίνει την απλή συντήρηση και θέτει στο επίκεντρο την προστασία, την πρόληψη και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι δράσεις που αναπτύσσονται γύρω από το Ποικίλο Όρος δεν περιορίζονται στα όρια της περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά συνδέονται άρρηκτα με την καθημερινότητα και την κοινωνική ζωή. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως τους «West Eco Walks» – περιπάτους στη φύση με τη συμμετοχή πολιτών, σχολείων και επισκεπτών – οι κάτοικοι της πόλης έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν και βιώσουν την αξία του πρασίνου με έναν πιο βαθύ και προσωπικό τρόπο, όχι απλώς ως ένα «ωραίο τοπίο», αλλά ως ένα οικοσύστημα που επηρεάζει άμεσα την ευεξία τους. Τέτοιες εκπαιδευτικές ξεναγήσεις και περιβαλλοντικές δράσεις για σχολεία εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, όπου το Ποικίλο Όρος λειτουργεί ως ανοικτό υπαίθριο σχολείο για τις νεότερες γενιές, ενισχύοντας την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση.

Η σημασία αυτών των δράσεων αντικατοπτρίζεται και στις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου του ΑΣΔΑ, Σταύρου Τσίρμπα, ο οποίος σε πρόσφατη συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία τόνισε ότι «η προστασία του Ποικίλου Όρους αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας […] επειδή πρόκειται για πολύτιμους φυσικούς πνεύμονες της Δυτικής Αθήνας και βασικά στοιχεία της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία ενός συντονισμένου σχεδίου πρόληψης, παρακολούθησης και άμεσης αντίδρασης, ειδικά ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Η δήλωση αυτή δεν αποτελεί μια τυπική αναφορά, αλλά αντικατοπτρίζει μια συνεχή προσπάθεια για στενή συνεργασία μεταξύ θεσμικών φορέων, τεχνολογικών εργαλείων παρακολούθησης και πολιτών, με στόχο να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί το φυσικό περιβάλλον που περιβάλλει την πόλη.

Παράλληλα, η συνέργεια με αρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία, όπως αυτή που επιδιώχθηκε σε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία για την ενίσχυση της αντιπυρικής θωράκισης και την παρακολούθηση του δασικού ιστού, δείχνει ότι η προστασία του Ποικίλου Όρους δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά αλλά ως κρίσιμο στοιχείο της δημόσιας πολιτικής για την αστική βιωσιμότητα.

Τέλος, η αξία του Ποικίλου Όρους επεκτείνεται πέρα από τη φυσική του υπόσταση: γίνεται υπόθεση πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής, καθώς οι κοινές εμπειρίες στη φύση δημιουργούν δεσμούς ανάμεσα στους ανθρώπους, ενισχύοντας την αίσθηση κοινότητας και την περιβαλλοντική ευθύνη. Σε μια πόλη που καλείται καθημερινά να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, το Ποικίλο Όρος παραμένει μια υπενθύμιση ότι η φύση δεν είναι εξωτικό στοιχείο, αλλά ουσιαστικός παράγοντας ποιότητας ζωής – ένας αθέατος αλλά καθοριστικός πνεύμονας πρασίνου που αξίζει να διαφυλαχθεί, να ενισχυθεί και να αγαπηθεί.