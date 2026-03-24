Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για πιθανή διακοπή αμερικανικών ψηφιακών υπηρεσιών

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να διακόψουν την πρόσβαση σε κρίσιμες τεχνολογίες, ωθώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ψηφιακής αυτονομίας. Τα ευρήματα έρευνας των οργανισμών SWG και Polling Europe, η οποία παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δείχνουν ότι το 86% των ερωτηθέντων θεωρεί πιθανή μια ξαφνική κίνηση των ΗΠΑ για περιορισμό της πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες. Μάλιστα, το 59% των συμμετεχόντων στην πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση εκτιμά πως αυτή η πιθανότητα συνιστά ήδη έναν πραγματικό και συγκεκριμένο κίνδυνο.
Η ανησυχία αυτή τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από το σενάριο ενός «ψηφιακού διακόπτη», σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική ηγεσία θα μπορούσε να υποχρεώσει τις εταιρείες τεχνολογίας να αναστείλουν τη λειτουργία τους στην Ευρώπη. Οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν σημαντικά μετά το περιστατικό όπου ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Karim Khan, απώλεσε την πρόσβαση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, εξαιτίας της επιβολής κυρώσεων. Το γεγονός αυτό ανέδειξε την ευαλωτότητα των ευρωπαϊκών θεσμών απέναντι σε αποφάσεις που λαμβάνονται εκτός της ηπείρου, καθώς οι διεθνείς κυρώσεις μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη λειτουργία κρίσιμων επικοινωνιών.
Ανησυχία των πολιτών για την τεχνολογική εξάρτηση
Η Ευρωπαία Επίτροπος για την Τεχνολογία, Henna Virkkunen, υπογράμμισε σε πρόσφατη εκδήλωση στις Βρυξέλλες τη σημασία της απεξάρτησης από μεμονωμένες χώρες ή εταιρείες στον τομέα των στρατηγικών τεχνολογιών. Η ίδια επισήμανε ότι στην παρούσα συγκυρία οι εξαρτήσεις αυτές μπορούν να εργαλειοποιηθούν εναντίον των ευρωπαϊκών συμφερόντων, καθιστώντας αναγκαία τη δημιουργία εγχώριων εναλλακτικών λύσεων. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη τον Ιανουάριο σε 5.079 άτομα και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνει ότι για το 55% των πολιτών η χάραξη μιας αυτόνομης ευρωπαϊκής πορείας αποτελεί πλέον ένα στρατηγικό ζήτημα ύψιστης σημασίας για το μέλλον.
Παράλληλα, οι εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για την απομάκρυνση από την κυριαρχία των αμερικανικών πλατφορμών, αν και αναγνωρίζεται ότι η μετάβαση απαιτεί χρόνο. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη μείωση της εξάρτησης σε τομείς όπως οι υπηρεσίες νέφους (cloud), οι τηλεπικοινωνίες και η τεχνητή νοημοσύνη, όπου η αμερικανική παρουσία είναι σχεδόν καθολική. Η συζήτηση για την ψηφιακή κυριαρχία έχει αποκτήσει νέα δυναμική, καθώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η διατήρηση του status quo εγκυμονεί κινδύνους για την επιχειρησιακή συνέχεια και την ασφάλεια των δεδομένων σε κρίσιμες υποδομές.
Θεσμική θωράκιση και στρατηγική για την αυτονομία
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται μια δέσμη προτάσεων που αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη Μαΐου, με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης σε ξένη τεχνολογία. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν τον καθορισμό των κριτηρίων που πρέπει να πληροί ένας κυρίαρχος πάροχος, καθώς και τον προσδιορισμό των κρίσιμων τομέων που θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αυτούς. Στόχος της νομοθετικής αυτής κίνησης είναι η διασφάλιση των καθημερινών λειτουργιών και των πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας αυστηρές τεχνικές λεπτομέρειες για την επιλογή των εταιρειών που διαχειρίζονται ευαίσθητα ψηφιακά συστήματα.
Η στρατηγική αυτή αντανακλά τη δυσπιστία που επικρατεί στην Ευρώπη, παρά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να υποβαθμίσουν την πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου. Η ανάγκη για προστασία της ευρωπαϊκής οικονομίας από εξωγενείς παρεμβάσεις οδηγεί σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, η οποία δίνει προτεραιότητα στη βιομηχανική αυτονομία και στην ανάπτυξη τοπικών οικοσυστημάτων. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις διατλαντικές σχέσεις.
Απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στους ευρωπαϊκούς φόβους
Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, ο Εθνικός Διευθυντής Κυβερνοασφάλειας των ΗΠΑ, Sean Cairncross, δήλωσε ότι η ιδέα πως θα μπορούσε να διακοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε υπηρεσίες δεν αποτελεί αξιόπιστο επιχείρημα. Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Microsoft, Brad Smith, χαρακτήρισε το ενδεχόμενο ενεργοποίησης ενός «ψηφιακού διακόπτη» ως εξαιρετικά απίθανο, παραδεχόμενος ωστόσο ότι πρόκειται για μια υπαρκτή ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών. Οι αμερικανικοί κολοσσοί της τεχνολογίας προσπαθούν να μετριάσουν αυτές τις επιφυλάξεις, υποσχόμενοι να αντισταθούν σε οποιαδήποτε εντολή θα οδηγούσε σε αναστολή των δραστηριοτήτων τους στην Ευρώπη.
Προκειμένου να καθησυχάσουν την αγορά και τους θεσμικούς παράγοντες, οι αμερικανικές εταιρείες προωθούν τη χρήση απομονωμένων λύσεων (air-gapped systems), οι οποίες είναι σχεδιασμένες να παραμένουν λειτουργικές ακόμη και σε περιπτώσεις διακοπής της σύνδεσης. Αυτές οι τεχνικές δικλείδες ασφαλείας στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων απέναντι σε επιχειρησιακές διαταραχές που μπορεί να προκύψουν από πολιτικές αποφάσεις.