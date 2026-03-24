AI και καριέρα: Πώς οι νέοι επαγγελματίες μπορούν να ξεχωρίσουν

Καθώς οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στις δραστηριότητές τους, προκύπτει ένα βασικό ερώτημα: είμαστε, ως κοινωνία – εργοδότες, εκπαιδευτικοί, φορείς πολιτικής και εταιρείες τεχνολογίας -πραγματικά έτοιμοι να προετοιμάσουμε τους νέους για μια αγορά εργασίας όπου οι δεξιότητες AI θα θεωρούνται δεδομένες, ενώ πολλές entry level θέσεις ενδέχεται να αυτοματοποιηθούν; Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τρεις βασικές προκλήσεις.

Η υποτίμηση της ανάγκης για AI δεξιότητες

Παρά τη διαρκώς αυξανόμενη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους κλάδους, η αίσθηση του επείγοντος για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην AI παραμένει χαμηλή. Σε πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο περισσότερη γνώση έχουν οι άνθρωποι για την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να την υιοθετήσουν. Παράλληλα, πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η γνώση της AI αφορά μόνο τεχνικά επαγγέλματα. Αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη.

Τα εργαλεία δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους, όχι μόνο σε ειδικούς. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη αφορά σχεδόν κάθε κλάδο και επαγγελματικό ρόλο. Η διοικητική υπάλληλος που γράφει emails, ο εργαζόμενος στο μάρκετινγκ που αναλύει τα αποτελέσματα μιας καμπάνιας, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού που εξετάζει βιογραφικά – όλοι θα χρειαστεί να δουλεύουν καθημερινά με εργαλεία AI που ενισχύουν τις δυνατότητες τους. Ωστόσο, πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο γρήγορα η γνώση της τεχνητής νοημοσύνης από «προαιρετική» έγινε βασική προϋπόθεση. Έτσι, αρκετοί απόφοιτοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας χωρίς τις δεξιότητες που πλέον απαιτούνται ακόμη και για entry level θέσεις. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο η διαρκής μάθηση – ειδικά σήμερα, που οι εξελίξεις στην AI κινούνται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς.

Στενότερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Αν και ορισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στα προγράμματα σπουδών τους, οι εταιρείες AI έχουν επίσης ρόλο όλο αυτό.. Η ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών μειώνει δραστικά τη «διάρκεια ζωής» των δεξιοτήτων. Έρευνα δείχνει ότι ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί από 10-15 χρόνια σε περίπου πέντε – και για τις τεχνικές δεξιότητες είναι ακόμη μικρότερος.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι επαγγελματίες δεν μπορούν να επαναπαύονται σε όσα ήδη γνωρίζουν. Χρειάζεται να καλλιεργήσουν τη συνήθεια της συνεχούς μάθησης, με μικρά και σταθερά βήματα, ώστε οι γνώσεις τους να παραμένουν σύγχρονες όσο η τεχνολογία εξελίσσεται. Όμως τα εκπαιδευτικά μας συστήματα δεν έχουν δομηθεί για τόσο γρήγορες αλλαγές. Η απόσταση αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη σε ιδρύματα που απευθύνονται σε υποεκπροσωπούμενες ή κοινωνικά ευάλωτες κοινότητες. Σύμφωνα με το National Bureau of Economic Research, τα κολέγια με φοιτητές υψηλότερου εισοδήματος είναι πιθανότερο, σε σύγκριση με εκείνα που απευθύνονται σε φοιτητές χαμηλότερου εισοδήματος, να προσφέρουν μαθήματα με σύγχρονο και καινοτόμο περιεχόμενο σπουδών.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε πραγματικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να φτάνουν απευθείας στις αίθουσες διδασκαλίας. Το AWS Academy είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για την τεχνητή νοημοσύνη και το cloud computing σε περισσότερα από 6.600 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα, έδωσε στους φοιτητές δωρεάν πρόσβαση σε πιο προχωρημένα μαθήματα και εργαλεία AI, καθώς και credits για εξετάσεις πιστοποίησης AWS. Οι πιστοποιήσεις που αναγνωρίζονται από την αγορά βοηθούν τους υποψηφίους να αποδείξουν στους εργοδότες ότι διαθέτουν τις πρακτικές δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζονται για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον ρόλο τους.

Ποιες δεξιότητες AI χρειάζονται τελικά;

Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι πρέπει να εξελίσσουν τις δεξιότητές τους καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία· αυτό που δεν είναι σαφές είναι ποιες ακριβώς νέες δεξιότητες απαιτούνται για κάθε επάγγελμα στην εποχή της AI. Για παράδειγμα, ποιο επίπεδο γνώσης στην τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να διαθέτει ένας απόφοιτος μάρκετινγκ σε σύγκριση με έναν απόφοιτο χρηματοοικονομικών; Πώς θα πρέπει ένας φοιτητής ανθρωπιστικών σπουδών να προσεγγίσει την AI ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός; Τα ερωτήματα αυτά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις, δημιουργώντας αβεβαιότητα τόσο στους αποφοίτους όσο και στους εκπαιδευτικούς. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των κλάδων για να καθοριστούν με σαφήνεια ποιες δεξιότητες AI απαιτούνται για θέσεις εισαγωγικού επιπέδου.

Η πρόσφατη έρευνά της AWS, σε συνεργασία με τη Draup, εταιρεία ανάλυσης δεδομένων, κατέγραψε ποιες τεχνολογικές entry level θέσεις έχουν σήμερα τη μεγαλύτερη ζήτηση και ποιες δεξιότητες AI χρειάζονται για να τις διεκδικήσει κάποιος. Ένα τέτοιο πλαίσιο είναι σημαντικό, γιατί δίνει σαφή κατεύθυνση στους φοιτητές και τους βοηθά να επιλέγουν σπουδές και κατάρτιση που οδηγούν πιο άμεσα σε επαγγελματικές ευκαιρίες. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο η αρχή. Ο ιδιωτικός τομέας, και η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να συνεργαστούν για να ορίσουν με σαφήνεια ποιες δεξιότητες AI απαιτούνται σε κάθε επάγγελμα, ώστε να προετοιμάζονται καλύτερα οι νέοι – ιδίως όσοι ξεκινούν τώρα την καριέρα τους – σε μια αγορά εργασίας που διαμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το μέλλον απαιτεί συνεργασία

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και φέρνει μαζί της μεγάλες ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να αναλάβει τις πιο επαναλαμβανόμενες και μονότονες εργασίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους επαγγελματίες να ασχολούνται με πιο ουσιαστικά και στρατηγικά καθήκοντα. Όμως αυτό δεν θα συμβεί αυτόματα – απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια. Οι εργοδότες δεν αρκεί απλώς να υιοθετούν εργαλεία AI. Πρέπει να σχεδιάσουν πώς θα μετασχηματίσουν συνολικά το ανθρώπινο δυναμικό τους. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα χρειάζεται να ανανεώσουν πιο γρήγορα τα προγράμματα σπουδών τους, σε συνεργασία με την αγορά. Και οι φοιτητές πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση σε εκπαίδευση γύρω από την AI, ανεξάρτητα από το αντικείμενο σπουδών τους.

Κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του αυτή την πρόκληση. Το μέλλον της εργασίας – και οι προοπτικές μιας ολόκληρης γενιάς εργαζομένων – εξαρτώνται από το αν θα καταφέρουμε σήμερα να καλύψουμε το κενό δεξιοτήτων στην τεχνητή νοημοσύνη. Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Αν δεν τα καταφέρουμε, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων: από τη μία όσοι γνωρίζουν και αξιοποιούν την AI και προοδεύουν, και από την άλλη όσοι δεν διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες και δυσκολεύονται να σταθούν επαγγελματικά. Αν όμως κινηθούμε άμεσα, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τις δυνατότητες όλων ξεκινώντας από τους νέους που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας.