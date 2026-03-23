Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε εθνικό πλαίσιο επτά πυλών για την ΤΝ

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε στην αποκάλυψη ενός νέου πλαισίου πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο περιλαμβάνει επτά βασικές συστάσεις προς το Κογκρέσο. Το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την AI εστιάζει στην προστασία των παιδιών, την ενίσχυση των αμερικανικών κοινοτήτων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών. Παράλληλα, επιδιώκει την πρόληψη της λογοκρισίας, την προστασία της ελεύθερης έκφρασης και τη διασφάλιση της αμερικανικής κυριαρχίας στον κλάδο της καινοτομίας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην εκπαίδευση ενός εργατικού δυναμικού και στην καθιέρωση ενός ομοσπονδιακού πλαισίου που θα υπερισχύει των πολυδιάσπαστων πολιτειακών νόμων.
Το πλαίσιο προβλέπει την κατάργηση της συλλογής δεδομένων ανήλικων χρηστών και την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων σε μικρές επιχειρήσεις για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την κλιμάκωση των κέντρων δεδομένων, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους καταναλωτές από αυξήσεις στο κόστος ενέργειας. Η κυβέρνηση έχει ήδη αναφέρει συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για την απορρόφηση των ενεργειακών επιβαρύνσεων που προκαλούν οι αυξημένες απαιτήσεις της AI.
Πνευματική ιδιοκτησία και ρυθμιστικό περιβάλλον
Στο κρίσιμο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, η αμερικανική κυβέρνηση προτείνει τη δημιουργία νομοθεσίας που θα προστατεύει τη φωνή και την εικόνα των δημιουργών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ωστόσο, το κείμενο ξεκαθαρίζει τη θέση ότι η συλλογή δεδομένων από το διαδίκτυο για την εκπαίδευση μοντέλων AI δεν συνιστά απαραίτητα παραβίαση της νομοθεσίας. Το δικαστικό σύστημα παραμένει ο τελικός κριτής για το αν μια εταιρεία ανάπτυξης παραβιάζει τους κανόνες της θεμιτής χρήσης. Η κυβέρνηση εισηγείται στο Κογκρέσο την ανάπτυξη μηχανισμών συλλογικής διαχείρισης, ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων να μπορούν να διαπραγματεύονται οικονομικές αποζημιώσεις για το περιεχόμενό τους.
Το πλαίσιο επαναφέρει την ανάγκη ομοσπονδιακής προτεραιότητας έναντι των πολιτειακών κανονισμών, ζητώντας από το Κογκρέσο να απορρίψει τοπικούς νόμους που θεωρούνται αδικαιολόγητα βάρη. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η ομοσπονδιακή υπερίσχυση είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής και την παγκόσμια κυριαρχία στον τομέα. Παρόλα αυτά, διευκρινίζεται ότι η προτεραιότητα αυτή δεν θα αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι πολιτείες χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε τοπικό επίπεδο. Στόχος είναι να αποφευχθεί ένα κατακερματισμένο ρυθμιστικό τοπίο που θα μπορούσε να υπονομεύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Καινοτομία, εκπαίδευση και πολιτικές αντιδράσεις
Οι πυλώνες που αφορούν την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και την προστασία της ελευθερίας του λόγου περιλαμβάνουν μη ρυθμιστικές μεθόδους για την επέκταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το πλαίσιο προκρίνει τη δημιουργία πειραματικών περιβαλλόντων (sandboxes) για τη δοκιμή λογισμικού και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ομοσπονδιακά σύνολα δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς. Σημειώνεται ρητά ότι δεν πρέπει να ιδρυθεί νέος ομοσπονδιακός ρυθμιστικός φορέας για την AI, αλλά να διατηρηθεί η τομεακή προσέγγιση μέσω των υπαρχόντων οργανισμών. Επιπλέον, ζητείται η αποτροπή χρήσης τεχνολογιών από ομοσπονδιακές υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων ιδεολογικών ατζεντών.
Η δημοσιοποίηση του πλαισίου προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, με τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο να δηλώνουν την υποστήριξή τους στην προσπάθεια απελευθέρωσης των δυνατοτήτων της AI. Ενώ επιχειρηματικοί όμιλοι όπως η Business Software Alliance και η NetChoice χαιρέτισαν την πρωτοβουλία για ενιαίους κανόνες, οργανώσεις προστασίας εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις. Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το πλαίσιο προστατεύει τις εταιρείες ανάπτυξης από την ευθύνη για πιθανές βλάβες, αφήνοντας το κοινό εκτεθειμένο. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι ο περιορισμός των πολιτειακών νόμων και η απουσία νέων νομικών πλαισίων ευθύνης ενδέχεται να δημιουργήσουν κινδύνους για τους πολίτες.