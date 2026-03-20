Το Viber αλλάζει τα δεδομένα για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ευελιξία και η άμεση επικοινωνία με τον πελάτη είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Από κομμωτήρια και συνεργεία, μέχρι συμβούλους, designers και μικρά καταστήματα, οι μικρές επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να ξεχωρίσουν και να διατηρήσουν ουσιαστική σχέση με το κοινό τους.

Το Rakuten Viber δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πιο έξυπνα, μέσω των Επαγγελματικών Λογαριασμών Viber, που επιτρέπουν άμεση επικοινωνία με νέους και υπάρχοντες πελάτες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν δωρεάν τον λογαριασμό τους, να συνομιλούν με το κοινό τους και να γίνονται πιο εύκολα ορατές μέσα από την Αγορά Viber της εφαρμογής — έναν ειδικό χώρο όπου οι χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν τοπικές επιχειρήσεις, να δουν υπηρεσίες, προϊόντα και πληροφορίες.

Για ακόμη μεγαλύτερη προβολή, διατίθεται και η επιλογή Business Plus, που ενισχύει την παρουσία των επιχειρήσεων στα αποτελέσματα αναζήτησης και στην Αγορά Viber.

Με στόχο να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες της πλατφόρμας, το Viber μοιράζεται απλά και αποτελεσματικά tips:

Απαντήστε άμεσα

Η γρήγορη ανταπόκριση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όταν ένας πελάτης ενδιαφέρεται για μια υπηρεσία, η άμεση απάντηση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να σας επιλέξει. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόματες απαντήσεις εκτός ωραρίου και να απαντάτε προσωπικά το συντομότερο δυνατό.

Μοιραστείτε το account σας παντού

Κάντε εύκολη την πρόσβαση στο Viber Business Account σας. Προσθέστε το link στο website και τα social media σας, σε αποδείξεις ή ακόμη και στη βιτρίνα σας μέσω QR code. Όσο πιο εύκολα σας βρίσκουν, τόσο αυξάνεται η επικοινωνία.

Συμπληρώστε πλήρως το προφίλ σας

Το προφίλ σας λειτουργεί σαν ψηφιακή βιτρίνα. Φροντίστε να περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες, ώστε οι πελάτες να γνωρίζουν ακριβώς τι προσφέρετε.

Εμπλουτίστε τον κατάλογό σας

Ακόμη και μία επιπλέον υπηρεσία ή προϊόν μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον. Ένας πλήρης κατάλογος βοηθά τους πελάτες να επιλέξουν πιο εύκολα και αυξάνει την εμπιστοσύνη.

Διατηρήστε ενεργή παρουσία

Η συχνή επικοινωνία κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό. Στείλτε σύντομα μηνύματα για νέα, προσφορές ή ενημερώσεις και θυμίστε στους πελάτες σας ότι είστε εκεί.

Δώστε έμφαση στην εμπειρία του πελάτη

Η πρώτη εντύπωση μετράει. Ένα φιλικό και προσωποποιημένο μήνυμα καλωσορίσματος μπορεί να κάνει τη διαφορά και να δημιουργήσει μια πιο ουσιαστική σχέση. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τις μικρές επιχειρήσεις να επενδύσουν σε εργαλεία που κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη και αποδοτική.

Αν είστε επιχειρηματίας, αποκτήστε τον Επαγγελματικό σας Λογαριασμό Viber τώρα, για να αναπτυχθείτε πιο έξυπνα και να χτίσετε ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό σας.