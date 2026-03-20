Προκλήσεις στην ασφάλεια των συστημάτων ΤΝ για επιχειρήσεις

Η έκθεση «AI and Adversarial Testing Benchmark Report 2026» της Pentera αναδεικνύει τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες ασφαλείας στην προστασία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σήμερα. Η μελέτη, η οποία βασίστηκε σε εκτενή έρευνα 300 κορυφαίων στελεχών κυβερνοασφάλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνει ότι τα διαθέσιμα εργαλεία και οι δεξιότητες δεν επαρκούν πλέον για τις τρέχουσες τεχνολογικές προκλήσεις. Οι οργανισμοί παλεύουν να θωρακίσουν τις υποδομές τους, καθώς παρατηρούνται κρίσιμα κενά εξειδίκευσης και υπερβολική εξάρτηση από παραδοσιακούς ελέγχους ασφαλείας που δεν σχεδιάστηκαν για την εποχή της AI. Η ταχύτητα υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών φαίνεται να ξεπερνά τις δυνατότητες αποτελεσματικής παρακολούθησης και ελέγχου από τις αρμόδιες ομάδες πληροφορικής.
Η περιορισμένη ορατότητα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης
Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σπάνια λειτουργούν μεμονωμένα, καθώς ενσωματώνονται σε υπάρχουσες εταιρικές τεχνολογίες, από πλατφόρμες cloud και συστήματα ταυτοποίησης μέχρι αγωγούς δεδομένων. Η διασπορά της ιδιοκτησίας αυτών των συστημάτων σε διαφορετικές και συχνά ασύνδετες ομάδες έχει οδηγήσει στην κατάρρευση της κεντρικής εποπτείας εντός των σύγχρονων επιχειρήσεων. Το 67% των υπευθύνων ασφαλείας παραδέχεται πλέον ότι διαθέτει εξαιρετικά περιορισμένη εικόνα για τον πραγματικό τρόπο χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον οργανισμό του. Κανένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν δήλωσε ότι διαθέτει πλήρη ορατότητα, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη κάποιας μορφής μη εγκεκριμένης χρήσης AI που παραμένει εκτός του επίσημου εταιρικού ελέγχου.
Η έλλειψη σαφούς εικόνας για τη λειτουργία των συστημάτων AI εμποδίζει τις ομάδες ασφαλείας να αξιολογήσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους που προκύπτουν. Βασικά ερωτήματα σχετικά με τις ψηφιακές ταυτότητες που χρησιμοποιούν τα συστήματα ή το εύρος της πρόσβασής τους σε ευαίσθητα δεδομένα παραμένουν συχνά αναπάντητα από τους υπευθύνους. Χωρίς ενεργή δοκιμή των ελέγχων, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η συμπεριφορά της τεχνητής νοημοσύνης σε περίπτωση αποτυχίας των συστημάτων προστασίας. Η αξιολόγηση των κινδύνων καθίσταται πλέον μια περίπλοκη διαδικασία για τα στελέχη κυβερνοασφάλειας, καθώς οι αυτόνομες αποφάσεις των συστημάτων δημιουργούν απρόβλεπτες διαδρομές πρόσβασης στις κρίσιμες υποδομές.
Η έλλειψη εξειδίκευσης ως κύριο εμπόδιο προστασίας
Αν και η ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πλέον τακτικό θέμα συζήτησης στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, τα κυριότερα προβλήματα δεν είναι οικονομικής φύσης. Η έρευνα της Pentera αποκαλύπτει ότι η έλλειψη εσωτερικής τεχνογνωσίας αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για το 50% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα. Παράλληλα, το 48% των ερωτηθέντων εστιάζει στην περιορισμένη ορατότητα των εφαρμογών, ενώ το 36% σημειώνει την απουσία εργαλείων σχεδιασμένων αποκλειστικά για την AI. Μόλις το 17% των συμμετεχόντων ανέφερε τους περιορισμούς στον προϋπολογισμό ως κύρια ανησυχία, γεγονός που υποδηλώνει τη σαφή διάθεση των εταιρειών για οικονομικές επενδύσεις.
Οι οργανισμοί φαίνεται να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, αλλά στερούνται των εξειδικευμένων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αξιολόγηση των κινδύνων σε πραγματικά περιβάλλοντα. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εισάγουν νέες συμπεριφορές, όπως οι έμμεσες διαδρομές πρόσβασης και η προνομιακή αλληλεπίδραση μεταξύ συστημάτων, που απαιτούν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση προστασίας. Οι ομάδες ασφαλείας βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της εκμάθησης αυτών των νέων παραμέτρων, προσπαθώντας να κατανοήσουν πώς να προστατεύσουν αποτελεσματικά τις υποδομές τους. Η απουσία εξειδικευμένων δεξιοτήτων καθιστά δύσκολη την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των υπαρχόντων μέτρων προστασίας έναντι εξελιγμένων απειλών που στοχεύουν στα αυτόνομα συστήματα λήψης αποφάσεων.
Η χρήση παραδοσιακών εργαλείων ασφαλείας στην AI
Λόγω της έλλειψης βέλτιστων πρακτικών και εξειδικευμένων εργαλείων για την τεχνητή νοημοσύνη, οι περισσότερες επιχειρήσεις επεκτείνουν αναγκαστικά τη χρήση των παραδοσιακών ελέγχων ασφαλείας. Το 75% των υπευθύνων ασφαλείας βασίζεται σε παρωχημένα συστήματα προστασίας, όπως εργαλεία για cloud, API και εφαρμογές, προκειμένου να θωρακίσει τις νέες υποδομές AI. Μόλις το 11% των οργανισμών ανέφερε ότι χρησιμοποιεί λύσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την ασφάλεια AI, αναδεικνύοντας το μεγάλο τεχνολογικό κενό που υπάρχει στην αγορά. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει προηγούμενες τεχνολογικές μεταβάσεις, όπου οι υπάρχουσες άμυνες προσαρμόζονταν προσωρινά για να καλύψουν τις ανάγκες των νέων ψηφιακών οικοσυστημάτων.
Παρόλο που η χρήση υπαρχόντων εργαλείων παρέχει μια βασική κάλυψη, οι έλεγχοι που σχεδιάστηκαν για παραδοσιακά συστήματα συχνά αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πρότυπα πρόσβασης στα δεδομένα και διευρύνει τις πιθανές διαδρομές επίθεσης με τρόπους που τα παλαιότερα εργαλεία δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν. Η ανάγκη για επικύρωση των ελέγχων ασφαλείας σε περιβάλλοντα όπου η AI λειτουργεί ήδη, καθίσταται πλέον επιτακτική για την κυβερνοασφάλεια των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι οργανισμοί καλούνται να εστιάσουν στην οικοδόμηση βαθιάς τεχνογνωσίας για να γεφυρώσουν τα θεμελιώδη κενά που εντοπίζονται στις υποδομές τους πριν από την περαιτέρω επέκταση.