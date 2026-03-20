Η Ελλάδα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές οπτικών ινών

Ο οργανισμός FTTH Council Europe καταγράφει την Ελλάδα ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές στις οπτικές ίνες, με εκρηκτική αύξηση συνδρομητών της τάξης του 46,14%. Οι ενεργές συνδέσεις στη χώρα ανήλθαν σε 730.000 τον Σεπτέμβριο του 2025. Ωστόσο, η έκθεση Market Panorama 2026 αναδεικνύει ότι το ποσοστό διείσδυσης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αγγίζοντας μόλις το 16,7% επί του συνόλου των νοικοκυριών.
Η κάλυψη των δικτύων FTTH/B στην ελληνική επικράτεια διαμορφώνεται πλέον στο 55,0%, με 2,39 εκατομμύρια νοικοκυριά να έχουν τεχνική δυνατότητα σύνδεσης. Παρά την πρόοδο, η μελέτη της IDATE αποκαλύπτει ότι 1,66 εκατομμύρια σπίτια που έχουν ήδη καλυφθεί παραμένουν χωρίς συνδρομή. Το ποσοστό αποδοχής (take-up) περιορίζεται στο 30,4%, γεγονός που υπογραμμίζει πως το βάρος μετατοπίζεται πλέον από την κατασκευή δικτύων στην κινητοποίηση των χρηστών. Υπολογίζεται πως απομένουν ακόμα 1,95 εκατομμύρια νοικοκυριά προς κάλυψη, με τις εταιρείες του κλάδου να επιταχύνουν τις εργασίες τους για την ολοκλήρωση του εθνικού ψηφιακού στόχου τα επόμενα έτη.
Η ευρωπαϊκή πορεία προς την ψηφιακή ωριμότητα
Σε επίπεδο 39 χωρών, η ευρωπαϊκή αγορά οπτικών ινών παρουσιάζει σημάδια ωρίμανσης, έχοντας καλύψει 295 εκατομμύρια σπίτια μέχρι το φθινόπωρο του 2025. Η συνολική κάλυψη ανέρχεται στο 79,3%, σημειώνοντας άνοδο κατά 23 εκατομμύρια νέες εγκαταστάσεις μέσα σε ένα μόλις έτος. Η μελέτη επισημαίνει πως η Ευρώπη επιτυγχάνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ανάπτυξη, αν και ο ρυθμός των νέων έργων σταδιακά σταθεροποιείται. Η μετάβαση σε αυτή τη νέα φάση απαιτεί ένα σταθερό και προβλέψιμο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε υποδομές που θεωρούνται κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα της ηπείρου.
Η δυναμική της υιοθέτησης των υπηρεσιών παραμένει ισχυρή, με τους συνδρομητές να φτάνουν τα 160 εκατομμύρια και την ετήσια ανάπτυξη να ξεπερνά το 13%. Το μέσο ποσοστό αποδοχής βελτιώθηκε στο 54,4%, γεγονός που δείχνει σταθερή πρόοδο στη μετατροπή της διαθεσιμότητας σε ενεργές συνδέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αγροτικές περιοχές, όπου η κάλυψη στην ΕΕ27 και το Ηνωμένο Βασίλειο αγγίζει πλέον το 65%. Η επιτυχία αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα δημόσια προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία στοχεύουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και στην παροχή ίσων ευκαιριών συνδεσιμότητας σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.
Στρατηγικές προκλήσεις και μελλοντικές προοπτικές της αγοράς
Ο Vincent Garnier, Director General του FTTH Council Europe, υπογραμμίζει ότι η βιομηχανία εστιάζει πλέον στην πλήρη αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού των δικτύων πλήρους ίνας. Η στρατηγική προτεραιότητα περιλαμβάνει την επιτάχυνση της υιοθέτησης και την υποστήριξη της απενεργοποίησης των παλαιών δικτύων χαλκού που κρίνονται παρωχημένα. Οι νέες υποδομές αποτελούν το θεμέλιο για ψηφιακά οικοσυστήματα που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος, τη διασύνδεση κέντρων δεδομένων και τις προηγμένες βιομηχανικές εφαρμογές. Η ομαλή μετάβαση στις νέες τεχνολογίες θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ενώ παράλληλα ενισχύει τον ηγετικό της ρόλο σε θέματα βιωσιμότητας και πράσινης ανάπτυξης.
Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την περίοδο 2025-2031 επιβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο της οπτικής ίνας, με εκτιμήσεις για 353 εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών αναμένεται να ανέλθει σε 251 εκατομμύρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Πρωτοβουλίες όπως η Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα θα προσφέρουν την απαραίτητη ρυθμιστική ασφάλεια για τη στήριξη των μελλοντικών επενδύσεων.