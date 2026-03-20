ΔΕΗ: 200 νέοι FTTH συνδρομητές την ημέρα και υπηρεσία φωνής από τον Ιούλιο

Περί τους 200 πελάτες ημερησίως συνδέει η ΔΕΗ, στο δίκτυο οπτικών ινών της μέχρι τα σπίτια και τις επιχειρήσεις (FTTH), ενώ μέχρι τον Ιούλιο θα είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της, πέρα από σταθερό Internet υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες φωνής.

Τα παραπάνω είπε χθες μιλώντας στους αναλυτές, με αφορμή τα αποτελέσματα του 2025, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Στάσσης.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση του Ομίλου να εισέλθει και στην κινητή τηλεφωνία, τοποθετώντας τη δραστηριότητα στο FTTH ως μία από τις κινήσεις που έχουν νόημα στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της επιχείρησης, όχι όμως ως κεντρικό άξονα για μια ενεργειακή εταιρεία. Πρόσθεσε ότι «ακόμα μαθαίνουμε, θα κινηθούμε σταδιακά πιο δυναμικά».

Αναφορικά με την προετοιμασία για τα data center στη Δυτική Μακεδονία, σημείωσε πως οι συζητήσεις με τους hyperscalers συνεχίζονται και μάλιστα αποκάλυψε ότι πάνε καλύτερα από ό,τι περίμενε.

Οι επενδύσεις της ΔΕΗ στο FTTH πέρυσι ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 100 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην ψηφιοποίηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη, σε σύνολο επενδύσεων 2,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ, κατά το 2025, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας Fibergrid, συνέχισε να επεκτείνει το προηγμένο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα, έχοντας καλύψει μέσα σε μόλις δυόμισι χρόνια 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (έναντι 650.000 στο τέλος του 2024, αύξηση 162%). Από αυτά τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, περισσότερα από 1 εκατ. μπορούν να συνδεθούν άμεσα, γεγονός που καθιστά το δίκτυο οπτικών ινών του Ομίλου, το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα.

Παράλληλα, στο εμπορικό σκέλος, όπως προκύπτει από την παρουσίαση που έκανε στους αναλυτές η διοίκηση, η ΔΕΗ συνδέει τη «συνδεσιμότητα» με τις συνέργειες που αναπτύσσει με την Κωτσόβολος, περιγράφοντας ένα μοντέλο διεύρυνσης των υπηρεσιών της πέρα από την ενέργεια. Στην παρουσίαση αναφέρεται ότι έχουν ήδη αναπτυχθεί corners προϊόντων και υπηρεσιών σε 14 καταστήματα της ΔΕΗ, με στόχο πλήρη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά, και ότι αυτά οργανώνονται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: ενέργεια, connectivity και mobility.