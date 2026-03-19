Ο Όμιλος Softweb ανακοινώνει τη σύσταση και λειτουργία του NoeticAI Lab, μίας νέας, αυτόνομης επιχειρησιακής μονάδας με αντικείμενο την έρευνα, ανάπτυξη και αξιοποίηση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), στο πλαίσιο της στρατηγικής του επένδυσης σε τεχνολογίες αιχμής.

Το NoeticAI Lab διαμορφώθηκε στις αρχές του 2025 και έκτοτε αναπτύσσεται δυναμικά, αποτελώντας έναν εξειδικευμένο πυλώνα καινοτομίας του Ομίλου, ήδη στελεχωμένο από εξειδικευμένη ομάδα με τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τη δημιουργία κλιμακούμενων και εμπορικά αξιοποιήσιμων λύσεων.

Η δημιουργία της νέας επιχειρησιακής μονάδας εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου για το 2025, αναδεικνύοντας την έμφαση που δίνεται στην ενίσχυση της τεχνολογικής υπεροχής και στη δημιουργία νέων πεδίων ανάπτυξης.

Το NoeticAI Lab αξιοποιεί τη συνδυαστική τεχνογνωσία των τριών βασικών πυλώνων του Ομίλου:

Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Λογισμικού

Στρατηγική Ψηφιακής Επικοινωνίας

Κυβερνοασφάλεια

Η σύγκλιση αυτών των πυλώνων επιτρέπει τη μετατροπή της εμπειρίας του Ομίλου σε ολοκληρωμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, σχεδιασμένες να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, τη λήψη αποφάσεων και το επίπεδο ασφάλειας.

Ήδη, η νέα μονάδα έχει αναπτύξει και διαθέτει τέσσερις διακριτές λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του Ομίλου να μετατρέπει τη στρατηγική επένδυση σε απτά και εμπορικά αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.

Μέσω του NoeticAI Lab, ο Όμιλος Softweb ενισχύει τη θέση του στο ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επεκτείνοντας το αποτύπωμά του σε έναν στρατηγικό τομέα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.