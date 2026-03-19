Έργο 45 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λιμενικού

Στη δημοσίευση διακήρυξης για το έργο «υλοποίηση συστήματος διοίκησης και ελέγχου για το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, δημιουργία κέντρου επιχειρήσεων και συναφείς υπηρεσίες», για λογαριασμό του υπουργείου Ναυτιλίας προχώρησε το Υπερταμείο.

Η προς υπογραφή σύμβαση θα έχει διάρκεια 18 μηνών και μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης, εκτιμάται ότι φτάνει τα 45 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 27 Απριλίου 2026.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού του λιμενικού σώματος – ελληνικής ακτοφυλακής και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού κέντρου επιχειρήσεων, το οποίο θα υποστηρίζει λειτουργίες διοίκησης, εποπτείας και επιχειρησιακής δράσης. Κεντρικός στόχος είναι η ενοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των δομών διοίκησης και ελέγχου, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διαχείρισης σύνθετων και εξελισσόμενων απειλών.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη ειδικότερα το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Command & Control (C2) και κοινής επιχειρησιακής εικόνας (Common Operational Picture – COP). Μέσω του συστήματος αυτού επιδιώκεται η ενίσχυση της δυνατότητας άμεσης και συντονισμένης απόκρισης σε περιστατικά που σχετίζονται με τη θαλάσσια ασφάλεια, τη φύλαξη των συνόρων, τη διαχείριση κρίσεων, αλλά και την υποστήριξη καθημερινών αποστολών επιτήρησης, έρευνας και διάσωσης.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος προβλέπει τη διασύνδεση επιχειρησιακών κέντρων, περιφερειακών διοικήσεων και λιμενικών αρχών, καθώς και των πλωτών και χερσαίων μέσων του σώματος, μέσω ενός ενιαίου δικτύου διαχείρισης πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα εγκατασταθούν εξειδικευμένα υποσυστήματα που θα υποστηρίζουν τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την επεξεργασία και ενοποίηση πληροφοριών από πολλαπλές πηγές, τη γεωχωρική απεικόνιση (GIS), καθώς και τη διαχείριση περιστατικών και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Το σύστημα θα συνδυάζει δεδομένα από αισθητήρες, ραντάρ, αυτόματους πομποδέκτες AIS, κάμερες επιτήρησης, UAVs, καθώς και πληροφορίες από τρίτους φορείς και διεθνή συστήματα, όπως το Frontex και ο EMSA, παρέχοντας ενιαία και επικαιροποιημένη επιχειρησιακή εικόνα. Η πρόσβαση στην πληροφορία θα είναι δυνατή τόσο από σταθερές εγκαταστάσεις όσο και από κινητές μονάδες και φορητές συσκευές, μέσω ασφαλών διασυνδέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λήψη αποφάσεων, με την ενσωμάτωση εργαλείων επιχειρησιακής ευφυΐας (BI & Analytics), που επιτρέπουν την ανάλυση δεδομένων, την αξιολόγηση κινδύνου και την ταχεία διαβίβαση εντολών. Παράλληλα, το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες καταγραφής ενεργειών και υποστήριξης επιχειρησιακών σεναρίων σε πραγματικό χρόνο.

Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την αναβάθμιση των επιχειρησιακών κέντρων, την ανάπτυξη υποδομών data center και την εκπαίδευση του προσωπικού. Προβλέπεται, ακόμη, η υλοποίηση μηχανισμών ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας, όπως σχέδια disaster recovery (DRP) και business continuity (BCP).

Βάσει της διακήρυξης επίσης, το πληροφοριακό σύστημα θα αναπτυχθεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, με αρχιτεκτονική που επιτρέπει την επεκτασιμότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο μέλλον.