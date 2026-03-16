Η Κίνα ετοιμάζει τη δική της παγκόσμια τεχνολογική αυτοκρατορία

Η Κίνα παρουσίασε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο με στόχο την επίτευξη της τεχνολογικής κυριαρχίας και την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έως το 2030. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 15ου Πενταετούς Προγράμματος της χώρας, η κινεζική κυβέρνηση στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο 90% της εθνικής οικονομίας μέσα στα επόμενα πέντε έτη, εστιάζοντας σε τομείς αιχμής όπως τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα λειτουργικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στο εργατικό δυναμικό και οι διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ιπτάμενων αυτοκινήτων, επιδιώκοντας να θέσει την Κίνα στο επίκεντρο των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων της επόμενης δεκαετίας.
Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα θεωρείται από την ηγεσία στο Πεκίνο ως ο ακρογωνιαίος λίθος για την επικράτηση στον έντονο ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την παγκόσμια τεχνολογική υπεροχή. Παράλληλα, η στρατηγική αυτή αντιμετωπίζεται ως ένας κρίσιμος τρόπος για την αποτελεσματική αντιστάθμιση της μακροχρόνιας οικονομικής επιβράδυνσης και της γήρανσης του εργατικού δυναμικού που αντιμετωπίζει η χώρα, προωθώντας την πλήρη αυτονομία στις αλυσίδες εφοδιασμού. Η επιτυχία της στρατηγικής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της Κίνας να επιτύχει απόλυτη αυτοδυναμία, αποκλείοντας την Αμερική από την αλυσίδα εφοδιασμού, γεγονός που θα επηρεάσει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του υπόλοιπου κόσμου στο μέλλον.
Το νέο κινεζικό σχέδιο για την τεχνολογία
Η κινεζική στρατηγική προβλέπει τη διοχέτευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δέκα κρίσιμους τομείς, περιλαμβάνοντας την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ για οικιακές και επαγγελματικές εργασίες, καθώς και συστήματα αυτοματισμού ρουτίνας. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μελλοντικές βιομηχανίες, όπως η πυρηνική σύντηξη, η κβαντική τεχνολογία για την εξερεύνηση του διαστήματος, η βιομηχανική παραγωγή και τα δίκτυα έκτης γενιάς (6G). Επιπλέον, προωθείται ο εξοπλισμός χαμηλού υψομέτρου, όπως τα ιπτάμενα αυτοκίνητα και οι παραδόσεις μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), που ήδη λειτουργούν αλλά απαιτούν περαιτέρω βελτίωση για την κλιμάκωση της παραγωγής. Οι τεχνολογίες αυτές αναμένεται να μεταμορφώσουν ριζικά τις καθημερινές δραστηριότητες και τις βιομηχανικές διαδικασίες της χώρας.
Η κινεζική κυβέρνηση θα προσφέρει γενναία κίνητρα και φορολογικές εκπτώσεις σε επιχειρηματίες και ερευνητές για την προώθηση αυτών των ανακαλύψεων σε ολόκληρη την επικράτεια. Ένας βασικός πυλώνας του σχεδίου είναι η διατήρηση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας την ελεύθερη χρήση και την εξατομίκευση από τους χρήστες, ενισχύοντας έτσι ένα ευρύτερο οικοσύστημα λογισμικού. Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ιδιωτικά και κλειστά μοντέλα που κυριαρχούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία απαιτούν συνδρομές. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην ευρύτερη υιοθέτηση των τεχνολογιών μέσω παροχής δωρεάν μοντέλων, συνοδευόμενων από πληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων.
Η επανάσταση των ρομπότ στην κινεζική βιομηχανία
Η ευρεία βιομηχανική ανάπτυξη ρομπότ και ανθρωποειδών αποτελεί κεντρικό σημείο του σχεδίου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε παραδοσιακό εργατικό δυναμικό και την επίτευξη σταθερότητας στην αγορά. Ήδη από το 2025, εκτιμάται ότι το 90% των 16.000 ανθρωποειδών ρομπότ που πωλήθηκαν παγκοσμίως προήλθε από την Κίνα, η οποία διαθέτει πλέον πάνω από 150 εξειδικευμένες εταιρείες στον συγκεκριμένο κλάδο. Οι κινεζικές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει την περιορισμένη εμπορική παραγωγή μηχανών που έχουν σχεδιαστεί για να συμπεριφέρονται ως άνθρωποι και να εκτελούν εργασίες ρουτίνας. Ο ανταγωνισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνεται, καθώς και οι δύο χώρες αγωνίζονται να βρουν την καθοριστική στιγμή καινοτομίας που θα μεταμορφώσει τις εθνικές τους οικονομίες.
Επιπλέον, η χώρα επεκτείνει τα «dark factories», όπου τα ρομπότ υπερτερούν αριθμητικά των εργαζομένων και λειτουργούν με ελάχιστο φωτισμό και ανθρώπινη επίβλεψη. Το 2024, περισσότερα από 2 εκατομμύρια βιομηχανικά ρομπότ εργάζονταν σε κινεζικά εργοστάσια, αριθμός πενταπλάσιος από τον αντίστοιχο των ΗΠΑ, ενισχύοντας την αυτοματοποιημένη παραγωγή σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Τα ρομπότ αυτά χρησιμοποιούνται για εργασίες συγκόλλησης, κοπής και συναρμολόγησης, ενώ οι εφαρμογές τους επεκτείνονται πλέον στη βιομηχανία τροφίμων, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διαχείριση αποθηκών. Οι δυνητικές αγορές για αυτές τις τεχνολογίες αναμένεται να παρουσιάσουν κατακόρυφη αύξηση τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας λύσεις στη δημογραφική κρίση της Κίνας.
Προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και τους μικροεπεξεργαστές
Το κυριότερο εμπόδιο για την κινεζική υπεροχή παραμένει η εξάρτηση από αμερικανικά εξαρτήματα, ιδιαίτερα στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υψηλών επιδόσεων που απαιτούνται για την εκπαίδευση μοντέλων. Από το 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει απαγορεύσεις στις εξαγωγές των πιο ισχυρών τσιπ, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την ανάπτυξη της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα, οδηγώντας σε μια ασταθή και ακανόνιστη προμήθεια κρίσιμων εξαρτημάτων για την κινεζική βιομηχανία.
Οι εξαγωγικοί περιορισμοί των ΗΠΑ στον εξοπλισμό κατασκευής ημιαγωγών δυσκολεύουν τη στρατηγική του Πεκίνου, το οποίο προς το παρόν παράγει μεγάλες ποσότητες υποδεέστερων μικροεπεξεργαστών χωρίς να καλύπτει το τεχνολογικό χάσμα. Η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί από το αν η Κίνα καταφέρει να επιτύχει πλήρη αυτονομία, αποκόπτοντας οριστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη δική της αλυσίδα εφοδιασμού τεχνολογικών προϊόντων. Σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, οι θεμελιώδεις περιορισμοί που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους διασφαλίζουν ότι η κυριαρχία της Αμερικής στην παραγωγή υλικού τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η Κίνα, ωστόσο, επιμένει στην αναβάθμιση της κατασκευαστικής της βάσης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, επιζητώντας την απόλυτη αυτάρκεια.