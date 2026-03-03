Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EURO-3C ενισχύει τις εθνικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, στο πλαίσιο του Mobile World Congress 2026, την έναρξη του έργου EURO-3C, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία της πρώτης ομοσπονδιακής υποδομής τηλεπικοινωνιών, άκρου και νέφους στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζεται από το ερευνητικό πλαίσιο Horizon Europe, αποσκοπεί στην ουσιαστική ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της ηπείρου μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών αιχμής. Η κοινοπραξία που υλοποιεί το εγχείρημα τελεί υπό την καθοδήγηση της Telefónica και απαρτίζεται από περισσότερους από 87 οργανισμούς που εκτείνονται σε 13 διαφορετικές χώρες. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται στη μείωση της εξάρτησης από παρόχους τρίτων χωρών, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ανθεκτικό ψηφιακό θεμέλιο για την ευρωπαϊκή οικονομία και την κοινωνία συνολικά.
Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για κυρίαρχες ψηφιακές υποδομές επικοινωνιών
Η αρχιτεκτονική του EURO-3C βασίζεται σε ένα ομοσπονδιακό μοντέλο που διασυνδέει υφιστάμενες εθνικές και εμπορικές δυνατότητες αντί για τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος. Η πλατφόρμα συνδέει τηλεπικοινωνιακούς πόρους και πόρους νέφους από πολλαπλούς παρόχους σε ένα συντονισμένο πλαίσιο που εγγυάται τη διαλειτουργικότητα και τα κοινά πρότυπα. Ήδη λειτουργούν περισσότεροι από 70 κόμβοι άκρου και νέφους σε περιβάλλοντα παραγωγής εντός των κρατών μελών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Ο συνδυασμός της κατανεμημένης υπολογιστικής ισχύος με εργαλεία ενορχήστρωσης βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής απόδοσης, τηρώντας αυστηρές απαιτήσεις διακυβέρνησης δεδομένων και ασφάλειας.
Η Renate Nikolay, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε ότι η διοίκηση προωθεί ενεργά τις ασφαλείς υποδομές ψηφιακών επικοινωνιών που κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Η ίδια υπογράμμισε ότι το έργο επιδιώκει να αξιοποιήσει τη σύγκλιση τηλεπικοινωνιών και υπολογιστικού νέφουςπρος όφελος των βιομηχανικών τομέων που προμηθεύουν και χρησιμοποιούν τη σχετική τεχνολογία. Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της προτεινόμενης Πράξης για τα Ψηφιακά Δίκτυα, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της ενιαίας τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Μέσω αυτής της στρατηγικής, η Ευρώπη επιδιώκει να αναδείξει την ικανότητά της να προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες αποκλειστικά μέσω δικών της δικτύων συνδεσιμότητας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων σε στρατηγικούς τομείς οικονομίας
Σε αντίθεση με πολλές ερευνητικές πρωτοβουλίες, το EURO-3C εφαρμόζεται απευθείας σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα για την υποστήριξη κρίσιμων εφαρμογών στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα. Η υποδομή αναμένεται να εξυπηρετήσει τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι μεταφορές, η ενέργεια και η δημόσια ασφάλεια, όπου η χαμηλή καθυστέρηση απόκρισης και η αξιοπιστία είναι ζωτικής σημασίας. Η χρήση της τεχνολογίας άκρου (edge computing) φέρνει την υπολογιστική ισχύ πιο κοντά στους τελικούς χρήστες, βελτιώνοντας την ταχύτητα και την ασφάλεια των συναλλαγών. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των πληροφοριών σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας τους.
Η κοινοπραξία σχεδιάζει να επιδείξει εννέα περιπτώσεις χρήσης μεγάλης κλίμακας προκειμένου να επικυρώσει την τεχνική απόδοση και την εμπορική βιωσιμότητα του ομοσπονδιακού μοντέλου. Αυτές οι πιλοτικές δοκιμές αποσκοπούν στον έλεγχο της δυνατότητας κλιμάκωσης των υπηρεσιών πέρα από τα εθνικά σύνορα και σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. Η ενσωμάτωση του υπολογιστικού άκρου με πλατφόρμες νέφους και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επιδιώκει να περιορίσει τον κατακερματισμό του ευρωπαϊκού τοπίου ψηφιακών υπηρεσιών. Με την παροχή ενός συνεπούς πλαισίου για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών, οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία που ενισχύουν την καινοτομία σε τομείς όπως το 6G και η κυβερνοασφάλεια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεργασία βιομηχανικών εταίρων για την ψηφιακή αυτονομία
Η ευρύτητα της συμμετοχής αποτελεί καθοριστικό χαρακτηριστικό του EURO-3C, καθώς περιλαμβάνει από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατασκευαστές τεχνολογίας μέχρι ερευνητικά κέντρα και μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους. Η συνεργατική αυτή δομή αντανακλά τη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον έλεγχο των κρίσιμων τμημάτων της ψηφιακής αλυσίδας αξίας μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας. Το έργο συντονίζεται με άλλες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ και το έργο οργανισμών όπως το IPCEI-CIS και το EuroHPC για την ενίσχυση της παραγωγικότικότητας. Η συμμετοχή πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων διασφαλίζει ότι οι αναπτυσσόμενες λύσεις βασίζονται στις πλέον σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, προωθώντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ψηφιακών υποδομών της ηπείρου.
Καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τομέα του υπολογιστικού νέφους και της τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται, τέτοιες πρωτοβουλίες σηματοδοτούν μια στροφή προς συντονισμένα έργα ψηφιακής υποδομής. Το EURO-3C δεν περιορίζεται σε απλά πιλοτικά προγράμματα, αλλά στοχεύει στην επίτευξη μετρήσιμου βιομηχανικού αντικτύπου που θα θωρακίσει την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης έως το 2030. Η ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 υπογραμμίζει τη δέσμευση για ασφαλείς και κλιμακώσιμες υποδομές που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Τελικός στόχος παραμένει η δημιουργία ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος επικοινωνιών που θα λειτουργεί προς όφελος των προμηθευτών τεχνολογίας, των χρηστών και της κοινωνίας στο σύνολό της.