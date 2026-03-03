SmartTalks #107: Γιώργος Γρηγοράκης – Βελτιστοποίηση παραγωγικότητας στην εποχή της ΤΝ!

Η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί μια θεμελιώδη αλλαγή που συγκρίνεται πλέον με τη Βιομηχανική Επανάσταση. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Γιώργος Γρηγοράκης, Coach Οργάνωσης & Παραγωγικότητας στη Στοχοθεσία, αναλύει γιατί η ενσωμάτωση της AI αποτελεί μια «μη αναστρέψιμη διαδικασία» και εξηγεί πώς η τεχνολογία μετατρέπεται από εργαλείο σε στρατηγικό μοχλό ανάπτυξης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η ουσιαστική αξία προκύπτει όταν ο επαγγελματίας ξεπεράσει τον αρχικό δισταγμό και αντιληφθεί την AI ως μέσο για την επίλυση προβλημάτων και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, παρομοιάζοντας τη μετάβαση αυτή με την έλευση του διαδικτύου.

Στο πεδίο της παραγωγικότητας, ο καλεσμένος τονίζει ότι η επίδραση των ψηφιακών εργαλείων είναι άμεσα μετρήσιμη, οδηγώντας σε δραστική μείωση του λειτουργικού χρόνου. Σύμφωνα με την εμπειρία του, η δυνατότητα συμπίεσης του χρόνου δημιουργίας περιεχομένου αγγίζει το 75%, γεγονός που επιτρέπει την ανακατεύθυνση πόρων σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως οι συνεδρίες Coaching. Υπογραμμίζει πως αυτή η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολλαπλών ροών εσόδων, είτε μέσω παθητικού εισοδήματος είτε μέσω της διοργάνωσης εξειδικευμένων σεμιναρίων, επιτρέποντας στον επαγγελματία να εστιάσει στην κερδοφόρα ανάπτυξη και τη στρατηγική του στόχευση.

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του τεχνολογικού εξοπλισμού, ο κ. Γρηγοράκης υποστηρίζει ότι απαιτείται στόχευση στην ουσία και όχι στον εντυπωσιασμό. Στην ανάλυσή του, ξεχωρίζει τη στρατηγική χρήση εργαλείων όπως το «NotebookLM» για τη βαθιά μάθηση και τη σύνθεση πληροφοριών, καθώς και το «Claude» για την παραγωγή φυσικού λόγου, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία κρύβεται στην ορθολογική επιλογή των μέσων. Παράλληλα, περιγράφει πώς πλατφόρμες όπως το ChatGPT μετατρέπονται σε κεντρικούς κόμβους διαχείρισης έργου, προκρίνοντας τη συνδυαστική χρήση αυτών των μοντέλων ως τη νέα βέλτιστη πρακτική για την επίτευξη τεχνολογικής συνέργειας στην επαγγελματική καθημερινότητα.

Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποιεί ότι η ταχύτητα με την οποία ξεπηδούν νέα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) εγκυμονεί τον κίνδυνο της γνωστικής εξουθένωσης. Όπως επισημαίνει, η απόπειρα παρακολούθησης κάθε νέας εφαρμογής οδηγεί αναπόφευκτα σε burnout, γι’ αυτό και προκρίνει την εστιασμένη εξειδίκευση σε μια βασική εργαλειοθήκη. Η μεθοδολογία που προτείνει επιτρέπει την εμβάθυνση στις δυνατότητες των επιλεγμένων πλατφορμών, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση χωρίς τη σπατάλη ενέργειας. Κατά την άποψή του, η διατήρηση της επαγγελματικής ισορροπίας απαιτεί γνωστική διαχείριση και την απόφαση να αγνοηθεί ο «θόρυβος» των συνεχών νέων κυκλοφοριών.

Παρά τα οφέλη, παρατηρεί ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης συναντά συχνά ισχυρές αντιστάσεις που πηγάζουν από την έλλειψη γνώσης και τον φόβο του αγνώστου. Εντοπίζει μια έντονη πολιτισμική αντίσταση, την οποία αποδίδει ενίοτε σε μια τάση καχυποψίας ή σε θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν την τεχνολογία ως απειλή. Ο κ. Γρηγοράκης εξηγεί ότι η απάντηση σε αυτούς τους φόβους είναι η τεκμηριωμένη ενημέρωση, τονίζοντας πως η υπέρβαση της αδράνειας αλλαγής και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα αποτελούν μονόδρομο για όποιον επιθυμεί να παραμείνει σχετικός και ανταγωνιστικός.

Σε ένα μέλλον όπου η AI θα παρέχει πλάνα και συμβουλές, ο ίδιος εκτιμά ότι ο ρόλος του ανθρώπου-Coach επαναπροσδιορίζεται, με επίκεντρο στοιχεία που η μηχανή αδυνατεί να υποκαταστήσει. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση και η ανθρώπινη σύνδεση παραμένουν αναντικατάστατα προνόμια. Αναδεικνύει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς η τεχνολογία μπορεί να οργανώσει τη ζωή, αλλά μόνο ο άνθρωπος μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη. Η βέλτιστη στρατηγική για τον ίδιο είναι το «πάντρεμα» των δύο κόσμων: η τεχνολογική ακρίβεια στην οργάνωση και η σχέση εμπιστοσύνης στην ανθρώπινη επαφή.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον και απευθυνόμενος στη νέα γενιά, ο κ. Γρηγοράκης προτρέπει την υιοθέτηση μιας νοοτροπίας περιέργειας και ανοιχτού μυαλού. Θεωρεί ότι η εξοικείωση με τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει ένα σαφές προβάδισμα, αλλά τονίζει ότι η πραγματική πρόκληση βρίσκεται στη χρήση αυτής της δύναμης για καλό σκοπό. Η προσαρμοστική ικανότητα των νέων επαγγελματιών θα πρέπει, κατά την κρίση του, να διοχετευθεί στην επίλυση σύνθετων παγκόσμιων προβλημάτων. Στόχος του είναι η χρήση της καινοτομίας όχι μόνο για ατομική πρόοδο, αλλά ως μοχλός για την κοινωνική ευημερία και τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος.