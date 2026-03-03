Οι Ευρωπαίοι τηλεπικοινωνιακοί ηγέτες προειδοποιούν για την ψηφιακή κυριαρχία

Οι επικεφαλής των κορυφαίων ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών ομίλων Deutsche Telekom, Telefonica και Eutelsat προειδοποιούν σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ψηφιακή κυριαρχία της ηπείρου λόγω του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου. Σύμφωνα με δηλώσεις τους, στο πλαίσιο του MWC26, οι υφιστάμενοι κανονισμοί παρεμποδίζουν την πρόοδο, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα λειτουργούν ως κυρίαρχες δυνάμεις που καθορίζουν το μέλλον τους. Τα στελέχη υπογράμμισαν ότι οι ευρωπαϊκοί παίκτες διαθέτουν την κατάλληλη θέση για την παροχή κυρίαρχων υπηρεσιών, όμως απαιτείται στρατηγική υποστήριξη για την οικοδόμηση ισχυρών τεχνολογικών οικοσυστημάτων. Η έλλειψη ενοποίησης και οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης αναδεικνύονται ως τα κύρια εμπόδια για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών της στις νέες ψηφιακές οικονομίες.
Ανάγκη για τοπικό λογισμικό και ενορχήστρωση
Ο Marc Murtra, επικεφαλής της Telefonica, επισήμανε ότι η φύση των υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών υποδομών επιτρέπει στα δεδομένα να περιστρέφονται γύρω από τους παρόχους, τοποθετώντας τους σε πλεονεκτική θέση για τη διασφάλιση της κυριαρχίας. Ωστόσο, τόνισε πως απαιτείται συστηματική εργασία για την παραγωγή τοπικού λογισμικού επιπέδου hyperscale, το οποίο θα ξεκλειδώσει τις δυνατότητες των ψηφιακών οικονομιών. Ο Murtra χαρακτήρισε αφελείς όσους πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα έχει αυτόματη πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον. Κατά την άποψή του, αν και η Ευρώπη διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, υστερεί σημαντικά στην απαραίτητη ενορχήστρωση των πόρων που απαιτούνται για τη δημιουργία ακριβών και σύνθετων βιομηχανικών εφαρμογών AI.
Η ανησυχία για την πρόσβαση σε κρίσιμες τεχνολογίες τα επόμενα δέκα χρόνια αποτελεί κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας του Murtra, ο οποίος θεωρεί ότι η εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές ενέχει κινδύνους. Η ανάπτυξη εγχώριων λύσεων αποτελεί μονόδρομο για την προστασία των βιομηχανικών περιπτώσεων χρήσης, καθώς τα προϊόντα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό να κατασκευαστούν εξαρχής. Η έμφαση δίνεται στην ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων εντός των ευρωπαϊκών συνόρων. Χωρίς μια συντονισμένη προσπάθεια για τη δημιουργία αυτών των εργαλείων, η ήπειρος κινδυνεύει να παραμείνει ουραγός στις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις, εξαρτώμενη από τις αποφάσεις τρίτων δυνάμεων που ελέγχουν τα βασικά ψηφιακά εργαλεία.
Προκλήσεις από τον κατακερματισμό και ρυθμίσεις
Ο Jean-Francois Fallacher, διευθύνων σύμβουλος της Eutelsat, υπογράμμισε ότι ο κατακερματισμός στην Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, ώστε οι πάροχοι δορυφορικών υπηρεσιών να ανταγωνιστούν τους κολοσσούς από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Η Ευρώπη συνεχίζει να λειτουργεί περισσότερο ως μια συλλογή 27 διαφορετικών εθνών, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί συχνά ο πειρασμός για τη δημιουργία εθνικών τοπικών πλατφορμών αντί για τη χρηματοδότηση περιφερειακών πρωτοβουλιών. Αυτή η προσέγγιση εμποδίζει τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας που είναι απαραίτητες για την επίτευξη κυριαρχίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Fallacher, η εστίαση σε μεμονωμένα εθνικά συμφέροντα αποδυναμώνει τη συνολική ισχύ της ηπείρου απέναντι σε γιγαντιαίους διεθνείς ανταγωνιστές που διαθέτουν ενοποιημένες αγορές.
Συμπληρώνοντας την εικόνα, ο Tim Hoettges, διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Telekom, υποστήριξε ότι τα χαμηλά περιθώρια κέρδους στον ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό κλάδο καταπνίγουν τη δυνατότητα επενδύσεων σε καινοτόμες υπηρεσίες. Ο Hoettges, γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στο ρυθμιστικό πλαίσιο, σημείωσε ότι οι πολιτικοί φέρουν μερίδιο ευθύνης για το προβάδισμα που έχουν αποκτήσει οι ΗΠΑ και η Κίνα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ευκαιρίες για την υλοποίηση της Βιομηχανίας 4.0, οι αμερικανικές επιχειρήσεις προηγούνται ήδη στην εφαρμογή κρίσιμων στοιχείων, όπως η αποθήκευση δεδομένων στο cloud και η υπολογιστική ισχύς. Η ανάγκη για βελτίωση των επενδυτικών συνθηκών είναι επιτακτική, προκειμένου να μπορέσει η Ευρώπη να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στον τομέα των υποδομών.
Στοιχεία για τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία
Η σύγκλιση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα chipsets και η συνδεσιμότητα προσφέρει προοπτικές για την ενίσχυση της παραγωγής, όμως οι ΗΠΑ επενδύουν ήδη συστηματικά σε αυτούς τους τομείς. Ο Hoettges εξήγησε ότι η αμερικανική αγορά διαθέτει ήδη τα απαραίτητα κέντρα δεδομένων και τα εργαλεία αυτοματισμού που επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Για να μπορέσει η Ευρώπη να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις, οφείλει να αναλάβει την ιδιοκτησία κάθε επιμέρους στοιχείου της τεχνολογικής αλυσίδας, από το υλικό έως το λογισμικό. Η έλλειψη εγχώριου ελέγχου σε αυτούς τους τομείς θεωρείται στρατηγική αδυναμία που περιορίζει την αυτονομία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη διεθνή σκηνή.
Συμπερασματικά, η ευρωπαϊκή ηγεσία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών καλεί σε μια ριζική επανεκτίμηση της στρατηγικής που ακολουθείται σε επίπεδο ηπείρου. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων δικτύων απαιτεί ένα ενιαίο μέτωπο που θα ξεπερνά τους εθνικούς περιορισμούς και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Η ανάληψη κυριότητας των υποδομών και η ενίσχυση των συνεργασιών σε περιφερειακό επίπεδο αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού μέλλοντος.