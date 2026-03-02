Έντεκα τρισεκατομμύρια δολάρια από την κινητή στο παγκόσμιο ΑΕΠ

Η GSMA ανακοίνωσε μέσω της έκθεσης «The Mobile Economy 2026» ότι η συνολική οικονομική συνεισφορά της κινητής τηλεφωνίας στο παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στα $11,3 τρισεκατομμύρια έως το 2030. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 8,4% της παγκόσμιας οικονομίας, καταγράφοντας άνοδο από τα $7,6 τρισεκατομμύρια ή το 6,4% που είχε σημειωθεί κατά το 2025. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η βιομηχανία υποστήριξε άμεσα και έμμεσα 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως κατά το παρελθόν έτος, ενισχύοντας την απασχόληση σε πολλαπλούς κλάδους. Παράλληλα, τα φορολογικά έσοδα που αποδόθηκαν στα δημόσια ταμεία σε παγκόσμια κλίμακα έφτασαν τα $810 δισεκατομμύρια το 2025, υποδεικνύοντας τον ρόλο του τομέα ως βασικού δημοσιονομικού πυλώνα.
Οι παγκόσμιες ασύρματες συνδέσεις διαμορφώνονται πλέον στα 8,8 δισεκατομμύρια, με τους μοναδικούς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας να ανέρχονται στα 5,8 δισεκατομμύρια, καλύπτοντας το 70% του συνολικού πληθυσμού της γης. Τα έσοδα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων προβλέπεται να αυξηθούν σταδιακά από $1,19 τρισεκατομμύρια το 2025 σε $1,36 τρισεκατομμύρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας το 2030. Οι αντίστοιχες κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο 2025-2030 υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν το επίπεδο του $1,2 τρισεκατομμυρίου συνολικά, χρηματοδοτώντας την επέκταση των υποδομών. Η υιοθέτηση των δικτύων 5G αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 57% των παγκόσμιων συνδέσεων έως το 2030, ενώ οι παλαιότερες τεχνολογίες 2G και 3G θα περιοριστούν στο 1% και 5% αντίστοιχα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο ζωής τους.
Η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει νέα έσοδα
Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες υιοθετούν νέες στρατηγικές εσόδων, εγκαταλείποντας το παραδοσιακό μοντέλο της απλής παροχής συνδεσιμότητας προς όφελος προηγμένων ψηφιακών πλατφορμών. Η έρευνα της GSMA Intelligence καταδεικνύει ότι το 45% των παρόχων θεωρεί πλέον τις ροές εσόδων από την τεχνητή νοημοσύνη ως στρατηγική προτεραιότητα. Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνονται στις υποδομές ιδιωτικού νέφους και τις εταιρικές λύσεις, δημιουργώντας νέες δυνατότητες ψηφιακής μετάβασης για τους εταιρικούς πελάτες. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις προγραμματίζουν να επενδύσουν περίπου το 10% των εσόδων τους στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού κατά την περίοδο από το 2025 έως το 2030. Η εξέλιξη αυτή διευρύνει τις εμπορικές ευκαιρίες για τους παρόχους τεχνολογίας στο περιβάλλον των B2B συναλλαγών.
Η διασφάλιση της ασφάλειας των δικτύων συνιστά κυρίαρχο ζήτημα, με το 90% των τηλεπικοινωνιακών παρόχων να δηλώνει ότι αξιοποιεί αρχιτεκτονικές άμυνας πολλαπλών επιπέδων για την προστασία των ψηφιακών υποδομών. Το παγκόσμιο οικονομικό κόστος του κυβερνοεγκλήματος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από τα $9,22 τρισεκατομμύρια το 2024 στα $15,63 τρισεκατομμύρια έως το έτος 2029, επιβάλλοντας μέτρα ελέγχου. Η ψηφιακή χρήση ενισχύεται και από την ενσωματωμένη κάρτα eSIM, η οποία προβλέπεται να αποτελεί το 42% των τεχνολογιών SIM έως το 2030, διευκολύνοντας τη συνδεσιμότητα συσκευών. Ωστόσο, παραμένει καταγεγραμμένο το χάσμα χρήσης στο κινητό διαδίκτυο, το οποίο ανήλθε στο 38% το 2024, σε αντίθεση με το χάσμα κάλυψης των δικτύων που περιορίστηκε μόλις στο 4%.
Η ευρωπαϊκή οικονομία και οι τηλεπικοινωνίες
Η ευρωπαϊκή αγορά κινητής τηλεφωνίας προσέφερε σχεδόν €1,1 τρισεκατομμύρια στην οικονομία το 2023, ποσό που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Ο κλάδος αναμένεται να προσεγγίσει το επίπεδο του €1,2 τρισεκατομμυρίου μέχρι το 2030, λαμβάνοντας ώθηση από τη συνολική βελτίωση της παραγωγικότητας και την ψηφιοποίηση των βιομηχανιών. Το οικοσύστημα υποστήριξε άμεσα και έμμεσα 3,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη κατά το 2023, με το 1,9 εκατομμύριο εξ αυτών να αφορά την άμεση απασχόληση στις εταιρείες. Επιπρόσθετα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνεισέφερε €120 δισεκατομμύρια στη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα μέσω της καταβολής άμεσων και έμμεσων φορολογικών εσόδων. Οι μοναδικοί συνδρομητές ανήλθαν σε 520 εκατομμύρια το 2024, καλύπτοντας το 88% του πληθυσμού, ενώ τα συνολικά έσοδα άγγιξαν τα €163 δισεκατομμύρια.
Σχεδιασμός συχνοτήτων για τα μελλοντικά δίκτυα
Οι ρυθμιστικοί φορείς διεθνώς επεξεργάζονται τον προγραμματισμό του ραδιοφάσματος για τα δίκτυα έκτης γενιάς, τα οποία προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία κατά τη δεκαετία του 2030. Οι τεχνικές απαιτήσεις υποδεικνύουν ότι το απαραίτητο μέγεθος καναλιών θα διευρυνθεί μελλοντικά, μεταβαίνοντας από τα 100 MHz που ισχύουν για το 5G σε εύρος 200-400 MHz. Η ανάπτυξη κατάλληλων οδικών χαρτών διαχείρισης του φάσματος αποτελεί συνθήκη για την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης χωρητικότητας από επιχειρήσεις και καταναλωτές. Η έγκαιρη ενημέρωση επιτρέπει στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να καταρτίσουν τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια και να διασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των νέων δικτυακών τεχνολογιών.
Η επερχόμενη Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών του 2027 θα εστιάσει σε συγκεκριμένες μεσαίες συχνότητες, περιλαμβάνοντας το φάσμα των 4,5 GHz και 7-8 GHz, ως βασικές επιλογές για το μέλλον. Καθώς οι εν λόγω ζώνες εξυπηρετούν ήδη άλλες υπάρχουσες υπηρεσίες, ο έγκαιρος ρυθμιστικός προγραμματισμός θεωρείται αναγκαίος για την επίτευξη της διεθνούς εναρμόνισης του εξοπλισμού. Παράλληλα, η οικονομική πολιτική γύρω από τις συχνότητες παραμένει καίρια, με τους αναλυτές να τονίζουν πως η στρατηγική των κυβερνήσεων πρέπει να αποφεύγει τις υψηλές τιμές εκκίνησης στις σχετικές δημοπρασίες. Οι αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις καταστέλλουν την επενδυτική ικανότητα των εταιρειών, εμποδίζοντας την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και διατηρώντας το τελικό κόστος σε υψηλά επίπεδα.