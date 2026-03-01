Συνεργασία Ericsson και Nokia για την έξυπνη αυτοματοποίηση δικτύων

Η Ericsson και η Nokia ανακοίνωσαν τη στρατηγική συνεργασία τους με στόχο την προώθηση της έξυπνης αυτοματοποίησης σε δίκτυα Cloud RAN, Open RAN και ειδικά κατασκευασμένα δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Ericsson καθίσταται μέλος του SMO Marketplace της Nokia, το οποίο επιτρέπει σε παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών και συνεργάτες την ανάπτυξη και ενσωματώση εφαρμογών αυτοματοποίησης σε ανοιχτά οικοσυστήματα πολλών κατασκευαστών.
Η Nokia θα συμμετάσχει αντίστοιχα στο οικοσύστημα rApp της Ericsson, το οποίο είναι χτισμένο γύρω από την Intelligent Automation Platform της εταιρείας για τη διαχείριση δικτύων πολλαπλών τεχνολογιών. Η αμοιβαία συμμετοχή στα οικοσυστήματα αντανακλά την κοινή εστίαση των δύο εταιρειών στα αυτόνομα δίκτυα και την καινοτομία μέσω της διεπαφής R1, η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση των rApps με το SMO.
Η στρατηγική συνεργασία για την έξυπνη αυτοματοποίηση
Οι κοινές προσπάθειες κρίνονται απαραίτητες για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στα κινητά δίκτυα, με σκοπό τον μετασχηματισμό των ροών εργασίας ανάπτυξης και βελτιστοποίησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνιών παγκοσμίως επιδιώκουν την επίτευξη επιπέδου 4 αυτονομίας, με τη συνεργασία να ενισχύει την ανάπτυξη εργαλείων αυτοματοποίησης σε ποικίλα περιβάλλοντα πολλών κατασκευαστών.
Ο Δημήτρης Ναυράκης, Senior Research Director της ABI Research, δήλωσε ότι «η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών συγκλίνει στο SMO ως τη μακροπρόθεσμη αρχιτεκτονική αυτοματοποίησης», με τη συμμετοχή των δύο εταιρειών να επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη τους σε αυτή τη δομή. Η συνεργασία θα επεκτείνει την πρόσβαση και τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών rApp που εισέρχονται στην αγορά για τους παρόχους.
Ο Anders Vestergren, Head of Solution Area Network Management της Ericsson, σημείωσε ότι η συμφωνία προσφέρει στους παρόχους «μεγαλύτερη ευελιξία» κατά την εκτέλεση των στρατηγικών μετασχηματισμού των αυτόνομων δικτύων τους. Η πρόοδος στην ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσω της διεπαφής R1 συμβάλλει στην καλλιέργεια δυναμικών οικοσυστημάτων rApp παγκοσμίως.
Ο Ari Kynaslahti, CTO της Nokia, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως κομβική για την παράδοση της «επόμενης γενιάς αυτόνομων δικτύων» μέσω ανοιχτών πλαισίων λειτουργίας. Η ευθυγράμμιση σε έξυπνα επιχειρησιακά μοντέλα παρέχει στους παρόχους μια προσαρμόσιμη βάση για την ταχύτερη εισαγωγή νέων δυνατοτήτων και την ακριβή βελτιστοποίηση των δικτύων τους.
Η παρουσία της Ericsson στο συνέδριο MWC
Η Ericsson θα αναδείξει την ηγετική της θέση στην αυτοματοποίηση RAN κατά τη διάρκεια του MWC 2026, εστιάζοντας στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης μέσω της πλατφόρμας Ericsson Intelligent Automation Platform. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται ήδη από κορυφαίους παρόχους όπως η AT&T, η Swisscom, η Telstra και η Vodafone για τη διαχείριση δικτύων.
Η εταιρεία κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατάταξη της ABI Research για τους προμηθευτές πλατφορμών αυτοματοποίησης RAN, διαθέτοντας πιστοποιημένη συμμόρφωση με πρότυπα και ασφάλεια τηλεπικοινωνιακού επιπέδου. Πρόσφατες δοκιμές έδειξαν την ενσωμάτωση του EIAP με το AI Orchestrator της Softbank μέσω της διεπαφής R1, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα διαχείρισης φορτίων τεχνητής νοημοσύνης.
Τα αποτελέσματα της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης rApps
Η χρήση των Ericsson AI rApps έχει επιφέρει βελτίωση της φασματικής αποδοτικότητας έως και 8% και εξοικονόμηση χρόνου 75% στη βελτιστοποίηση ραδιοσυχνοτήτων. Επιπλέον, καταγράφηκε αύξηση ταχύτητας κατά 11% και μείωση του ποσοστού διακοπής κλήσεων φωνής κατά 8% σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
Τα rApps της Ericsson έχουν λάβει τη διεθνή διάκριση Red Dot για την αλληλεπίδραση εμπειρίας χρήστη που προσφέρουν, υποστηρίζοντας την υιοθέτησή τους από την αγορά. Η εταιρεία εισήγαγε επίσης την υπηρεσία Agentic rApp as a Service, επιτρέποντας στους πελάτες την επιλογή ανάπτυξης μέσω cloud της Ericsson ή δημόσιου cloud της AWS.
Το οικοσύστημα συνεργατών και η μελλοντική ανάπτυξη
Το οικοσύστημα rApp της Ericsson αριθμεί πλέον 89 μέλη, συμπεριλαμβανομένων 68 προμηθευτών λογισμικού, 20 παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας και ενός κατασκευαστή RAN. Ο κατάλογος μελών φιλοξενεί 88 εφαρμογές rApp, ενώ το επόμενο συνέδριο προγραμματιστών έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου 2026. Ο Anders Vestergren υπογράμμισε ότι τα rApps και το SMO θα αποτελέσουν τη βάση για κλιμακούμενη αυτοματοποίηση, προτρέποντας όλους τους παίκτες της αγοράς να συμμετάσχουν στη μετάβαση προς τα αυτόνομα δίκτυα.
Η στρατηγική λογισμικού RAN της Ericsson επιτρέπει στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να εκτελούν το ίδιο λογισμικό δικτύου πρόσβασης ραδιοσυχνοτήτων τόσο σε υλικό Commercial Off the Shelf (COTS) όσο και σε ειδικά κατασκευασμένο υλικό. Κατά την εκτέλεση σε υλικό COTS, το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιεί επιταχυντές υλικού και λογισμικού για εργασίες έντασης υπολογισμών, όταν αυτοί είναι διαθέσιμοι.
Η Ericsson σε συνεργασία με την T-Mobile επέδειξε το λογισμικό Cloud RAN σε υποδομή τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA χρησιμοποιώντας το NVIDIA Aerial CUDA. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για την παροχή μιας στοίβας RAN ανεξάρτητης υλικού που υποστηρίζει πλέον την πλατφόρμα επιταχυνόμενης υπολογιστικής της NVIDIA.
Ευελιξία και φορητότητα λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες
Ο Mårten Lerner, Head of Networks Strategy & Product Management στην Ericsson, δήλωσε ότι το λογισμικό Cloud RAN είναι σχεδιασμένο για φορητότητα. Η εκτέλεση της ίδιας στοίβας λογισμικού RAN σε πολλαπλές πλατφόρμες υλικού ενισχύει την ευελιξία των παρόχων χωρίς συμβιβασμούς στις υψηλές επιδόσεις.
Ο Ankur Kapoor, Chief Network Officer της T-Mobile, ανέφερε ότι η δοκιμή στο AI-RAN Innovation Center στο Bellevue δείχνει τη μετάβαση από έναν αγωγό συνδεσιμότητας σε μια έξυπνη πλατφόρμα. Η προσέγγιση αυτή θέτει τις βάσεις για υπηρεσίες AI-native και μελλοντικές καινοτομίες σε προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και δίκτυα 6G.
Το ανοιχτό οικοσύστημα προσφέρει επιλογές εκτέλεσης του Ericsson Cloud RAN σε Ericsson Silicon και υποδομή NVIDIA, εξασφαλίζοντας εμπορική ευελιξία. Η Ericsson θα παρουσιάσει την επίδειξη του Cloud RAN σε υποδομή της NVIDIA στο Mobile World Congress 2026 στη Βαρκελώνη, από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου.