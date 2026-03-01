Συμμαχία κορυφαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών για το μέλλον του 6G

Η Nvidia ανακοίνωσε τη δέσμευσή της για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς ασύρματων δικτύων 6G, βασισμένων σε ανοιχτές και ασφαλείς πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, κατά τη διάρκεια του Mobile World Congress 2026 στη Βαρκελώνη. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν κορυφαίοι πάροχοι τηλεπικοινωνιών και προμηθευτές υποδομών, όπως οι BT Group, Deutsche Telekom, SK Telecom, SoftBank Corp και T-Mobile US, μαζί με τις Ericsson, Nokia, Booz Allen και Cisco. Η σύμπραξη περιλαμβάνει επίσης την OCUDU Ecosystem Foundation, μια πρωτοβουλία του Linux Forum που επικεντρώνεται σε καινοτομίες AI-RAN. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο στόχος είναι η διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ανοιχτής αρχιτεκτονικής των μελλοντικών δικτύων, τα οποία θα υποστηρίζουν τη συνδεσιμότητα δισεκατομμυρίων αυτόνομων μηχανών, οχημάτων και ρομπότ, ξεπερνώντας τις τρέχουσες δυνατότητες των δικτύων 5G.
Η Nvidia ηγείται της παγκόσμιας συμμαχίας 6G
Η νέα αρχιτεκτονική 6G θα είναι εγγενώς σχεδιασμένη για τεχνητή νοημοσύνη (AI-native) και οριζόμενη από λογισμικό, επιτρέποντας την ταχεία εξέλιξη των δικτύων μέσω συνεχών ενημερώσεων. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, δήλωσε ότι οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τον επόμενο τομέα που θα μετασχηματιστεί ριζικά, μετατρέποντας τις παγκόσμιες υποδομές σε πανταχού παρούσα υποδομή τεχνητής νοημοσύνης. Η ενσωμάτωση του AI στο δίκτυο πρόσβασης ραδιοσυχνοτήτων (RAN), στο άκρο (edge) και στον πυρήνα (core) κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές ασύρματης επικοινωνίας δεν σχεδιάστηκαν για να ανταπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα των απαιτήσεων για ενσωματωμένη αίσθηση και λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Η πρωτοβουλία επιδιώκει να ενισχύσει την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού μέσω προγραμματίσιμων πλατφορμών.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της BT Group, Allison Kirkby, σημείωσε ότι η συνεργασία θέτει τα θεμέλια για ένα έξυπνο και βιώσιμο οικοσύστημα, απλοποιώντας την ανάπτυξη του 6G πάνω στις βάσεις των υφιστάμενων δικτύων. Παράλληλα, ο Tim Höttges, διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Telekom, υπογράμμισε ότι η ανοιχτή και έξυπνη υποδομή 6G ξεκλειδώνει νέα αξία για τη βιομηχανία και την κοινωνία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της SK Telecom, Jung Jai-hun, ανέφερε ότι η εξέλιξη των υποδομών σε πλατφόρμες καινοτομίας είναι κρίσιμη για την εποχή του AI. Οι ηγέτες των τηλεπικοινωνιών συμφωνούν ότι η μετάβαση σε λογισμικά οριζόμενες υποδομές θα επιτρέψει τη διαλειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα σε μεγάλη κλίμακα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας και των αυτόνομων συστημάτων.
Διεθνείς συμμαχίες για την ανάπτυξη υποδομών 6G
Η Nvidia συμμετέχει ήδη σε διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως το έργο AI-Native Wireless Networks (AI-WIN) στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με τις Booz Allen, Cisco και T-Mobile. Η εταιρεία είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της AI-RAN Alliance, η οποία αριθμεί πλέον περισσότερες από 130 εταιρείες μέλη. Στη Νότια Κορέα, η Nvidia συνεργάζεται με βιομηχανική κοινοπραξία για τον σχεδιασμό προγραμματιζόμενων δικτύων, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάζεται με το Υπουργείο Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η Arielle Roth, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η ηγεσία στο 6G είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ευημερία και εθνική ασφάλεια.