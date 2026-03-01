Η Ericsson ολοκλήρωσε την πρώτη ζωντανή δοκιμή 6G

Η Ericsson ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης παγκοσμίως ζωντανής OTA συνεδρίας «προ-προτύπου» 6G στις εγκαταστάσεις της στο Πλάνο του Τέξας. Το συγκεκριμένο επίτευγμα, που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του MWC26, αποτελεί, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ορόσημο για τη δημιουργία εμπορικών δικτύων 6G και την ενίσχυση της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην καινοτομία των ασύρματων επικοινωνιών επόμενης γενιάς». Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική η οποία έχει σχεδιαστεί για να είναι εγγενώς συμβατή με την τεχνητή νοημοσύνη και το υπολογιστικό νέφος.
Η συνεδρία επικύρωσε την ετοιμότητα βασικών δομικών στοιχείων του 6G, περιλαμβάνοντας υλικό ραδιοσυχνοτήτων, υπολογιστικά συστήματα RAN και διεπαφές αέρα που καθορίζονται από το λογισμικό. Η αρχιτεκτονική λογισμικού της Ericsson είναι σχεδιασμένη για να μπορεί να αναπτυχθεί σε πολλαπλές πλατφόρμες υλικού, όπως κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) και μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU).
Το 6G θεωρείται κρίσιμη υποδομή για την εθνική ασφάλεια, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με την Ericsson, τα μελλοντικά δίκτυα θα προσφέρουν ασφαλή συνδεσιμότητα υψηλών επιδόσεων, η οποία θα υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου, Howard Lutnick, δήλωσε ότι η επίδειξη της Ericsson αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τις ασύρματες επικοινωνίες επόμενης γενιάς, τονίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης Trump στην υποστήριξη έμπιστων συνεργατών.
Η πρώτη ζωντανή δοκιμή 6G στο Τέξας
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson, Börje Ekholm, ανέφερε ότι το 6G θα αποτελέσει το θεμέλιο για την κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία. Η ολοκλήρωση της πρώτης ζωντανής δοκιμής 6G στις Ηνωμένες Πολιτείες αποδεικνύει ότι η έρευνα και η παραγωγή προηγμένων ασύρματων συστημάτων είναι εδραιωμένες στη χώρα. Η Ericsson συνεχίζει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση, παρόχους, επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα για την επιτάχυνση της ψηφιακής καινοτομίας.
Η δοκιμή 6G απέδειξε δύο βασικές δυνατότητες που προετοιμάζουν τα μελλοντικά δίκτυα για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως την τροφοδοσία ρομποτικών συστημάτων AI με άμεσες και αξιόπιστες συνδέσεις. Επιπλέον, το σύστημα επέτρεψε τη ροή βίντεο σε πραγματικό χρόνο, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων για τον έλεγχο αυτόνομων συστημάτων. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται πέρα από τα έξυπνα τηλέφωνα, οι υποδομές ασύρματων δικτύων καθίστανται κρίσιμο επίπεδο για τη βιομηχανική αυτοματοποίηση.
Τα δίκτυα 6G θα είναι σχεδιασμένα να αντιλαμβάνονται, να υπολογίζουν και να προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή χωρητικότητα ανοδικής ζεύξης. Το ορόσημο OTA της Ericsson δείχνει ότι αυτές οι δυνατότητες μετατρέπονται σε πραγματικότητα σε επίπεδο συστήματος, επιτρέποντας στο αμερικανικό οικοσύστημα να διαμορφώσει τα παγκόσμια πρότυπα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερα από 120 χρόνια, απασχολώντας πάνω από 6.000 εργαζόμενους.
Επενδύσεις στην έρευνα και την εγχώρια παραγωγή
Η Ericsson λειτουργεί 12 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στη χώρα, τα οποία εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη, τον σχεδιασμό ASIC και τα συστήματα κεραιών. Το κέντρο στο Πλάνο του Τέξας λειτουργεί ως κόμβος για την ανάπτυξη προτύπων και την επικοινωνία με τους πελάτες. Παράλληλα, η εταιρεία κατασκευάζει προηγμένους ραδιοσταθμούς 5G και συστήματα RAN Compute στο εργοστάσιο 5G USA Smart Factory στο Λιούισβιλ του Τέξας.
Η επένδυση της Ericsson στο συγκεκριμένο εργοστάσιο υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την τον μοναδικό κατασκευαστή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε μεγάλη κλίμακα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αυτοματοποιημένη εγκατάσταση των 300.000 τετραγωνικών ποδιών υποστηρίζει περισσότερες από 550 θέσεις εργασίας στη μεταποίηση και ενισχύει τις εγχώριες αλυσίδες εφοδιασμού. Η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει αυτή τη βάση παραγωγής για τις μελλοντικές αναπτύξεις τεχνολογίας 6G.
Τεχνικές προδιαγραφές και μελλοντική ανάπτυξη των δικτύων
Το δοκιμαστικό σύστημα αποτελείται από μια στοίβα 6G προ-προτύπου που λειτουργεί σε φάσμα στην περιοχή των 7GHz (Centimeter Wave). Το εύρος ζώνης φορέα ανέρχεται στα 400 MHz, με εστίαση στην απόδοση, την ενεργειακή απόδοση και τη μεγιστοποίηση της φασματικής αξιοποίησης. Η επίδειξη αξιοποίησε λογισμικό cloud-native και ενίσχυσε τη συνεισφορά της εταιρείας σε παγκόσμιους φορείς τυποποίησης, όπως ο 3GPP και το Open RAN.
Η Ericsson θα συνεχίσει να επεκτείνει τις δοκιμές της σε πρόσθετες ζώνες φάσματος, επιτρέποντας τη χρήση δυνατοτήτων εγγενούς τεχνητής νοημοσύνης. Η συνεργασία με παρόχους και κατασκευαστές επεξεργαστών στοχεύει στην επιτάχυνση της ετοιμότητας του 6G για εμπορική χρήση. Τα αποτελέσματα της δοκιμής στο Τέξας καταδεικνύουν ότι η τεχνολογική υπεροχή στις ασύρματες επικοινωνίες παραμένει κεντρικός στόχος της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία.