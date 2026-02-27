Vodafone Ελλάδας: πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στο πλαίσιο οργανωτικού μετασχηματισμού

Σε τροχιά οργανωτικού μετασχηματισμού εισέρχεται η Vodafone Ελλάδας, με τη διοίκηση να ενεργοποιεί πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της εσωτερικής της λειτουργίας.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, ο μετασχηματισμός εστιάζει στην αναμόρφωση της οργανωτικής δομής και των εσωτερικών διαδικασιών, με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και τη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης του πελάτη. Όπως επισημαίνεται, το πρόγραμμα εθελουσίας αφορά μονοψήφιο ποσοστό του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού.

Οι όροι του προγράμματος περιλαμβάνουν, πέραν της οικονομικής αποζημίωσης, πρόσθετες παροχές όπως ιατροφαρμακευτική κάλυψη, προνομιακές τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και πρόγραμμα υποστήριξης επαγγελματικής επανένταξης. Παράλληλα, προβλέπονται ενισχυμένα οικονομικά κίνητρα για εργαζομένους με παιδιά, για όσους διαθέτουν μακρά προϋπηρεσία άνω των 16 ετών, αλλά και για εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Ανάλογα με την περίπτωση, η συνολική αποζημίωση μπορεί να φτάσει έως και τους 50 μισθούς.

Σε διαφορετικό τόνο, το σωματείο εργαζομένων της εταιρείας κάνει λόγο για ένα «εκτενές και αστραπιαίο πρόγραμμα δραστικών περικοπών προσωπικού», υποστηρίζοντας ότι η εθελουσία στοχεύει κυρίως εργαζόμενους με πολυετή προϋπηρεσία και σταθερές σχέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση επιδιώκει την αποχώρηση περισσότερων από 100 εργαζομένων, αριθμός που, όπως αναφέρεται, αντιστοιχεί σε περίπου 15% του μόνιμου προσωπικού της εταιρείας.