Αγωγή Uni Systems αμφισβητεί τις αρχαιρεσίες του ΣΕΠΕ και τη νομιμότητα συμμετοχής Παπαρίδου

Στα δικαιοσύνη μεταφέρεται η διαμάχη στο εσωτερικό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) έπειτα από την αγωγή που κατέθεσε η Uni Systems, του Ομίλου Quest, αμφισβητώντας τις εκλογικές διαδικασίες που ανέδειξαν την Γιώτα Παπαρίδου πρόεδρο του Συνδέσμου.

H Uni Systems αμφισβητεί τη νομιμότητα της συμμετοχής της κα. Παπαρίδου στις εκλογές, αλλά και στον ίδιο τον ΣΕΠΕ.

Στην απάντησή του ο ΣΕΠΕ αναφέρει πως η προσφυγή της Uni Systems αφορά ζητήματα που έχουν ήδη τεθεί, απαντηθεί θεσμικά αλλά και καταψηφιστεί, βάσει και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών από το καταστατικό του Συνδέσμου, από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ στις 25 Ιουνίου 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου Quest η Uni Systems υποστηρίζει στην αγωγή της ότι:

Η κα Παπαρίδου, επικαλούμενη την ιδιότητά της ως «Εξουσιοδοτημένη Αντιπρόσωπος» της ομόρρυθμης προσωπικής εταιρείας «Δ. Καράμπελας – Λ. Παπαρίδης» Ο.Ε με τον διακριτικό τίτλο «Κ&Π ΤΕΧΝΙΚΗ», δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών του Συνδέσμου. Η ιδιότητα του «Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου» δεν αναφέρεται και ούτε προβλέπεται σε κανένα άρθρο του Καταστατικού του Συνδέσμου, ούτε απορρέει από την διασταλτική ερμηνεία του. Το Καταστατικό του Συνδέσμου επιτρέπει την συμμετοχή «Διαχειριστού» ή «Διαχειρίστριας» εταιρείας στις αρχαιρεσίες, ιδιότητα την οποία δεν έχει η κα Γιώτα Παπαρίδου, όπως προκύπτει από τα επίσημα και σε ισχύ στο ΓΕΜΗ στοιχεία της εταιρείας «Κ&Π ΤΕΧΝΙΚΗ».

Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε και επετράπη η συμμετοχή της κυρίας Γιώτας Παπαρίδου στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συνδέσμου της πάσχει από ακυρότητα, καθώς δεν έλαβε υπόψη της ότι η ιδιότητα της «Εξουσιοδοτημένης Αντιπροσώπου» δεν ταυτίζεται με εκείνη της «Διαχειρίστριας», όπως ρητά ορίζει το καταστατικό του Συνδέσμου.

Ομοίως άκυρη είναι και η «εκλογή» της στη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου στις εσωτερικές αρχαιρεσίες που ακολούθησαν στο ΔΣ μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και της ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αγωγή της η Uni Systems υποστηρίζει ακόμη ότι «η συμμετοχή της ομόρρυθμης προσωπικής εταιρείας «Κ&Π ΤΕΧΝΙΚΗ» στον Σύνδεσμο ως τακτικό Μέλος, παραβαίνει σαφέστατα το άρθρο 4 του Καταστατικού του ΣΕΠΕ, καθώς είναι δεσμευτικός ο όρος της πραγματοποίησης ακαθαρίστων εσόδων 50.000 ευρώ κατ’ έτος από δραστηριότητες σε τομείς με συνάφεια των τομέων της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Επικοινωνιών.

Ο τζίρος από τις δραστηριότητες της «Κ&Π ΤΕΧΝΙΚΗ» στην πληροφορική ούτε ελέγχθηκε ούτε τεκμηριώθηκε την τελευταία διετία, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά έγγραφα ελέγχου της εταιρείας από αρμόδια Επιτροπή ούτε και από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλει να ελέγχει την συμβατότητα προς το Καταστατικό των εταιρειών που δεν έχουν δραστηριότητες αμιγώς συναφείς με την Πληροφορική. Η εν λόγω εταιρεία έπρεπε, σύμφωνα με το Καταστατικό, να είχε διαγραφεί πάραυτα από τον κατάλογο των Μελών του ΣΕΠΕ, από την στιγμή που δεν τεκμηριώνεται η πραγματοποίηση ετήσιων ακαθάριστων πωλήσεων 50 χιλιάδων ευρώ σε δραστηριότητες Πληροφορικής».

Με βάση τα ανωτέρω αλλά και σειρά άλλων ισχυρών νομικών επιχειρημάτων που προκύπτουν από το Καταστατικό του ΣΕΠΕ η Uni Systems, ζητά με την αγωγή της να ακυρωθεί η συμμετοχή της κας. Παπαρίδου στις τελευταίες Αρχαιρεσίες, η εκλογή της στο Διοικητικό Συμβούλιου και στη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου.

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΕΠΕ ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «οι αρχαιρεσίες του ΣΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη τήρηση του Καταστατικού και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη από Εφορευτική Επιτροπή υπό την προεδρία δικαστικού αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις θεσμικές προβλέψεις, και τα αποτελέσματά της επικυρώθηκαν νόμιμα και οριστικά.

Η κα Παπαρίδου συμμετείχε και εξελέγη κατόπιν νόμιμης και έγκυρης διαδικασίας, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Συνδέσμου και την πάγια πρακτική που διαχρονικά εφαρμόζεται. Η σύνθεση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου προέκυψε από σαφή και ευρεία πλειοψηφία, καθώς η παράταξη που έλαβε την εμπιστοσύνη των μελών κατέλαβε 8 από τις 9 έδρες. Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει με αδιαμφισβήτητο τρόπο τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων-μελών».

Κατά τον ΣΕΠΕ οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνεία είναι αυθαίρετη και δεν βρίσκει έρεισμα στο Καταστατικό του Συνδέσμου, ενώ υπενθυμίζει ότι η κα. Παπαρίδου αποτελεί επί σειρά ετών ενεργό και εκλεγμένο μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου, με συνεχή θεσμική παρουσία και ουσιαστική προσφορά στον κλάδο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Από το 2003 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, έχοντας διατελέσει σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, ενώ από το 2019 εκλέγεται σταθερά πρόεδρος.

Προσθέτει επίσης ότι «η προσφυγή της Uni Systems αφορά ζητήματα που έχουν ήδη τεθεί, απαντηθεί θεσμικά αλλά και καταψηφιστεί, βάσει και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών από το καταστατικό του Συνδέσμου, από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ. Η επιλογή της δικαστικής οδού για θέμα που έχει κριθεί από τα αρμόδια όργανα του Συνδέσμου δεν αλλοιώνει τη νομιμότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε κενό διοίκησης ή εκπροσώπησης».

Ο ΣΕΠΕ θεωρεί την αγωγή νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη και θα την αντικρούσει ενώπιον της Δικαιοσύνης με τεκμηρίωση και εμπιστοσύνη στους θεσμούς και σημειώνει: «Ενδεικτικό της αποδοκιμασίας του κλάδου στις συγκεκριμένες ενέργειες της Uni Systems σε μια κρίσιμη περίοδο για την επίτευξη των κοινών στόχων των επιχειρήσεων, είναι ότι ήδη εταιρείες μέλη του Συνδέσμου παρεμβαίνουν δικαστικά υπέρ του ΣΕΠΕ στην δίκη, υποστηρίζοντας την εγκυρότητα και το αδιάβλητο της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Προέδρου του και ζητούν την απόρριψη της αγωγής της Uni Systems».