Vodafone Ελλάδας: Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης νέος Corporate Affairs Manager

Από αρχές Μαρτίου ο Κωνσταντίνος Πολυχρονιάδης αναλαμβάνει καθήκοντα Corporate Affairs Manager στην Vodafone Ελλάδας.

Πρόκειται για στέλεχος με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην εταιρική επικοινωνία και βαθιά γνώση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, έπειτα από την πολυετή πορεία του στον Όμιλο ΟΤΕ.

Πριν ενταχθεί στην Vodafone, ήταν στον Όμιλο ΤΕΜΕΣ, όπου είχε την ευθύνη του τομέα Corporate Affairs & CSR, συμβάλλοντας στην στρατηγική επικοινωνίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Είναι απόφοιτος Ψηφιακών Συστημάτων και κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.