Συστάθηκε η Pharos AI Factory για την ανάπτυξη εθνικών υποδομών AI

Η σύσταση της εταιρείας Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης, με διακριτικό τίτλο Pharos AI Factory, σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής συμμετοχής στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία AI Factories από το επίπεδο του σχεδιασμού στην επιχειρησιακή υλοποίηση.

Η εταιρεία καταχωρίστηκε στο γενικό εμπορικό μητρώο στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, βάσει του ν. 5263/2025, και αποτελεί το εταιρικό σχήμα μέσω του οποίου οργανώνονται και αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο οι υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Η Pharos AI Factory λειτουργεί ως κεντρική πλατφόρμα υποδομών, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κεντρικό έργο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και λειτουργία του Pharos – The Greek AI Factory for accelerating AI innovation, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» για την περίοδο 2021–2027 και χρηματοδοτείται κατά 50% από την κοινή επιχείρηση EuroHPC και κατά 50% από εθνικούς πόρους.

Τεχνολογική βάση του εγχειρήματος αποτελεί το νέο εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων «Δαίδαλος», το οποίο υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και θα εγκατασταθεί στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η παράδοση του υπερυπολογιστή τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία του στο δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους, παρέχοντας τη βασική υποδομή υπολογιστικής ισχύος για τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Η Pharos AI Factory παρέχει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ υψηλών επιδόσεων, σύνολα δεδομένων, αλγορίθμους και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, καθώς και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αναπτύσσει, σχεδιάζει, εγκαθιστά, υποστηρίζει και αξιοποιεί συστήματα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ διαχειρίζεται και εμπορικά τα αποτελέσματα που παράγονται, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Κεντρικό μέρος της δραστηριότητάς της αποτελεί η διαχείριση και αξιοποίηση δεδομένων, με πλήρη συμμόρφωση προς το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Η εταιρεία συλλέγει, ανωνυμοποιεί, αναλύει και επεξεργάζεται δεδομένα, αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων ανωνυμοποιημένα σύνολα δεδομένων υγείας και προγνωστικά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων, τον κανονισμό για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων υγείας.

Παράλληλα, η Pharos AI Factory θα σχεδιάζει και αναπτύσσει αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Στους βασικούς τομείς εφαρμογής περιλαμβάνονται η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός, με την ανάπτυξη εξειδικευμένων γλωσσικών μοντέλων, το περιβάλλον και η βιωσιμότητα, με λύσεις για τη διαχείριση φυσικών πόρων, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την κλιματική προσαρμογή.

Η εταιρεία απευθύνεται στην αγορά, παρέχοντας υπηρεσίες σε νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς μέσω ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης. Παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτομίας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων λύσεων.

Η Pharos AI Factory θα συμμετέχει σε ερευνητικά και εμπορικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιδρύει τεχνοβλαστούς και λειτουργεί ως ρυθμιστικό πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και δεδομένων, επιτρέποντας την ελεγχόμενη ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων συστημάτων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.000 ευρώ. Το 30% καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το 70% από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη με τετραετή θητεία, εκ των οποίων ένα υποδεικνύεται από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τέσσερα από την ΕΕΣΥΠ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος. Χωρίς αμοιβή συμμετέχουν ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων.