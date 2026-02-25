Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 επαγγελματικά λύκεια

Ο Όμιλος Active, ο κορυφαίος ελληνικός Όμιλος τεχνολογίας και πληροφορικής, συμμετέχει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης εφοδιάζοντας 223 Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) της χώρας με 25.000 σύγχρονες συσκευές για την υποστήριξη της κατάρτισης σπουδαστών στους τομείς της Πληροφορικής και της Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Παιδείας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 21 εκ. €., η Active παρέδωσε και εγκατέστησε τελευταίας γενιάς προσομοιωτές GMDSS, Υγρού Φορτίου, Γέφυρας και Μηχανοστασίου. Οι προσομοιωτές αυτοί επιτρέπουν στους μαθητές να εκπαιδευτούν σε ρεαλιστικές καταστάσεις, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και εμπειρία, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα.

Το έργο εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια, νησιωτική και ηπειρωτική. Για την υλοποίηση του συμμετείχαν πολυάριθμα τεχνικά συνεργεία εξειδικευμένων μηχανικών για την διαμόρφωση των χώρων, την εγκατάσταση, την εκπαίδευση στην χρήση αλλά και την τελική θέση σε παραγωγική λειτουργία των συστημάτων.

Για την κατάρτιση των μαθητών στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, η Active παρείχε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό πληροφορικής, όπως σταθερούς και φορητούς υπολογιστές με μεγάλη υπολογιστική ισχύ για σχέδιο, simulation, cadcam, πολυμηχανήματα και περιφερειακά είδη υπολογιστών, εκτυπωτές και σαρωτές τρισδιάστατης εκτύπωσης, σετ ρομποτικής, συστήματα προβολής και διαδραστικές οθόνες.

O Πέτρος Παυλίδης, Business Development Director της Active αναφέρει σχετικά με το έργο: «Ως Active, είμαστε περήφανοι που έχουμε αναλάβει την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, παρέχοντας στους σπουδαστές όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να εμβαθύνουν και να εντρυφήσουν στις νέες τάσεις της πληροφορικής επιστήμης. Δεσμευόμαστε, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικές και σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις τεχνολογίας στον τομέα της εκπαίδευσης».

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου.