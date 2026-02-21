ΟΤΕ: «Ανεβάζουμε τον πήχη» το «σύνθημα» του Management Team Meeting 2026

Με κεντρικό θέμα «ανεβάζουμε τον πήχη» πραγματοποιήθηκε προχθές στο Telekom Center Athens, το ετήσιο Management Team Meeting του Ομίλου ΟΤΕ.

Περί τα 1.000 στελέχη του Ομίλου συγκεντρώθηκαν στον ίδιο χώρο, με κοινό στόχο την ευθυγράμμιση γύρω από το όραμα και τη στρατηγική του Ομίλου για το 2026 και μετά.

«Ο πήχης ανεβαίνει παντού, στις προσδοκίες των πελατών, στον βηματισμό της τεχνολογίας, στην πειθαρχία υλοποίησης της στρατηγικής» αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Κώστας Νεμπής, και όπως εξήγησε αυτό σημαίνει ότι ο ΟΤΕ:

Θα χτίσει πάνω στην ηγετική του θέση στα δίκτυα και να επιταχύνει περαιτέρω την ψηφιοποίηση της χώρας.

Θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες του μέσω του πιο ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων.

Θα κλιμακώσει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης εσωτερικά, σε λειτουργίες, εξυπηρέτηση πελατών και λήψη αποφάσεων και να μεταφέρει τα οφέλη της στους πελάτες του.

Στόχος να επιτύχει ακόμη ισχυρότερη απόδοση και αποτελέσματα.

Τα κύρια συμπεράσματα από το Management Team Meeting 2026 ήταν:

2025: Επετεύχθη πρόοδος σε ένα απαιτητικό περιβάλλον: Υλοποιήθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί, δημιουργήθηκε ουσιαστική δυναμική σε όλο το εύρος του οργανισμού, όχι, όπως σημειώθηκε, κάνοντας τα πάντα τέλεια, αλλά σημειώνοντας ουσιαστική πρόοδο εκεί που είχε τη μεγαλύτερη σημασία.

Τα δίκτυα παραμένουν το θεμέλιο του ΟΤΕ: Συνεχίστηκε η επέκταση του Cosmote Fiber, το οποίο πλέον φτάνει σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιταχύνοντας παράλληλα τη διείσδυση του FTTH. Η ανάληψη του συνόλου του έργου UFBB ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα του Ομίλου να επεκτείνει το FTTH πανελλαδικά, με στόχο περίπου 3,5 εκατ. γραμμές έως το 2030, κάλυψη δηλαδή άνω του 70% των γραμμών σε όλη την Ελλάδα.

Σε επίπεδο προτεραιοτήτων ανάπτυξης για το 2026 ο όμιλος εστιάζει στην επιτάχυνση της απόδοσης σε όλα τα επιχειρηματικά τμήματα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά από πρωτοβουλία σε καθημερινή δυνατότητα και καθίσταται βασικός καταλύτης στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ΟΤΕ, από τα δίκτυα και την εξυπηρέτηση πελατών έως τα εργαλεία παραγωγικότητας και την αναβάθμιση δεξιοτήτων. Το επόμενο βήμα είναι η υιοθέτηση σε κλίμακα.

Στη συνάντηση των στελεχών του Ομίλου ΟΤΕ συμμετείχαν και μίλησαν οι Δημήτρης Παπανικολάου, Benjamin B. Bargetzi και η Dominique Leroy, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Deutsche Telekom με ευθύνη για το τμήμα της Ευρώπης.