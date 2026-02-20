Η τεχνητή νοημοσύνη επανασχεδιάζει τα μελλοντικά δίκτυα έκτης γενιάς

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει τη δημιουργία νέων υπηρεσιών στο οικοσύστημα της κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τη Συμμαχία των Δικτύων Επόμενης Γενιάς (NGMN). Καθώς ξεκινά η διαδικασία για την τυποποίηση στα δίκτυα έκτης γενιάς, ο οργανισμός προχώρησε στην έκδοση του εγγράφου «AI Surge and its Implications for 6G». Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη έκδοση ενοποιεί τις απόψεις των παρόχων σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην τυποποίηση των δικτύων και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις συνεχιζόμενες μελέτες. Το έγγραφο εξετάζει ενδελεχώς τον αντίκτυπο της κίνησης δεδομένων, τις απαιτούμενες δυνατότητες δικτύου και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της συμμαχίας και επικεφαλής τεχνολογίας του ομίλου Orange, Λοράν Λεμπουσέ, δήλωσε ότι η ανάπτυξη των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει ευκαιρίες και προκλήσεις για τους παρόχους. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρότυπα της έκτης γενιάς πρέπει να επιτρέπουν προσαρμοστικότητα χωρίς να επιβάλλουν ανατρεπτικές αρχιτεκτονικές αλλαγές. Η δημοσίευση υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ένας πλήρης επανασχεδιασμός από το μηδέν, αλλά προτείνεται μια εξελικτική στρατηγική ανάπτυξης που θα βασίζεται στις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές υπηρεσιών (SBA) της πέμπτης γενιάς. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, η λειτουργική απλότητα και η μακροπρόθεσμη προστασία επενδύσεων των εταιρειών του κλάδου.
Ο διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου και αντιπρόεδρος τεχνολογίας δικτύων της SK Telecom, Τάκι Γιου, ανέφερε ότι η εξέλιξη των μοντέλων μεγάλης κλίμακας οδηγεί σε ένα εγγενές περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Για την υποστήριξη αυτής της μετάβασης, όπως τόνισε, τα δίκτυα θα πρέπει να εισαγάγουν σταδιακά νέες δυνατότητες, όπως η αυτόνομη λειτουργία και η δυναμική κατανομή υπολογιστών. Η διευθύνουσα σύμβουλος της συμμαχίας, Ανίτα Ντέλερ, επισήμανε ότι ο πολλαπλασιασμός των περιπτώσεων χρήσης αναδιαμορφώνει τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας των υποδομών, εστιάζοντας στην ευελιξία. Η συμμαχία προγραμματίζει να παρουσιάσει την ολοκληρωμένη καθοδήγηση παρόχων στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κινητής (MWC) της Βαρκελώνης.
Η δημοσίευση του οργανισμού επισημαίνει ότι η συνεργασία αποτελεί βασικό στοιχείο για την προώθηση των στρατηγικών πυλώνων ανάπτυξης που περιλαμβάνουν την πορεία προς τον διαχωρισμό, τα πράσινα μελλοντικά δίκτυα και την έκτη γενιά. Αναλύοντας την κίνηση δεδομένων, το κείμενο αναφέρει ότι η τρέχουσα κατανάλωση κυριαρχείται από εφαρμογές βίντεο σε ποσοστό που κυμαίνεται από 70% έως 75%. Ωστόσο, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εισάγουν σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά τη μελλοντική ζήτηση πόρων.
Αλλαγές Στην Κίνηση Και Τις Απαιτήσεις
Σύμφωνα με την έκθεση, ο ακριβής αντίκτυπος του φόρτου εργασίας στα μοτίβα κίνησης είναι δύσκολο να προβλεφθεί λόγω παραγόντων όπως η βελτιστοποίηση των μοντέλων μέσω τεχνικών κβαντισμού. Παράλληλα, πιο περίπλοκα μοντέλα αναμένεται να εκτελούνται τοπικά στις συσκευές, καθώς εξελίσσονται οι μονάδες νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) και η ενσωματωμένη μνήμη υπολογισμών. Το έγγραφο επισημαίνει την πιθανή άνοδο της χρήσης έξυπνων γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και αυτόνομων οχημάτων, που ενδέχεται να απαιτούν συνεχή μεταφόρτωση εικόνων και βίντεο. Αυτή η δραστηριότητα αναμένεται να αυξήσει τις απαιτήσεις ανερχόμενης ζεύξης (uplink), προκαλώντας τα σημερινά δίκτυα που είναι σχεδιασμένα κυρίως για κατερχόμενη μεταφορά (downlink).
Η δημοσίευση εξηγεί ότι οι αστικές περιοχές και ορισμένοι βιομηχανικοί τομείς είναι πιθανό να εμφανίσουν πιο έντονες τοπικές αυξήσεις στην κίνηση δεδομένων σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές. Για την αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών, προτείνονται συζητήσεις εντός των οργανισμών ανάπτυξης προτύπων (3GPP) για ευέλικτα σχήματα επικοινωνίας, όπως η λειτουργία πλήρους αμφίδρομης μετάδοσης ή αμφίδρομης μετάδοσης υποζώνης. Πέρα από τη διασφάλιση της επαρκούς απόδοσης συνδεσιμότητας, η αξία της έκτης γενιάς έγκειται στην παροχή νέων ικανοτήτων. Προτείνεται η διερεύνηση για νέα μοντέλα χρέωσηςπου θα βασίζονται σε διακριτά νομίσματα ανταλλαγής (tokens) πόρων τα οποία θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρήση εύρους ζώνης.
Δυναμική Δικτύωση Και Προηγμένη Διαχείριση Πόρων
Σύμφωνα με το έγγραφο, τα μελλοντικά δίκτυα αναμένεται να υποστηρίζουν τη δημιουργία ιδιωτικών συνδέσεων κατά παραγγελία για τη συνεργασία φυσικών πρακτόρων, όπως σμήνη drones, σκύλων-ρομπότ και αυτόνομων στόλων οχημάτων. Αυτές οι προσωρινές ομάδες δυναμικής επικοινωνίας θα προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των υπηρεσιών και στις περιβαλλοντικές συνθήκες με ελάχιστη χειροκίνητη παρέμβαση. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου ποιότητας υπηρεσιών (QoS) για την κατάλληλη δρομολόγηση της κίνησης πληροφοριών πολλαπλών μέσων. Η μελέτη δίνει έμφαση στο κατανεμημένο υπολογιστικό άκρο, το οποίο θα επιτρέψει την επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο κοντά στην πηγή των δεδομένων για αποδοτικότερη χρήση πόρων δικτύου.
Για την επίτευξη πανταχού παρούσας ευφυΐας, η συμμαχία προτείνει την ενσωμάτωση ενός ενοποιημένου πλαισίου δεδομένων από άκρο σε άκρο που θα επιτρέπει τη διαφανή κοινή χρήση τους σε διαφορετικούς τομείς. Το πλαίσιο αυτό θα διαχειρίζεται τα ζητήματα αυθεντικοποίησης ταυτότητας μεταξύ των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης και των υποδομών, εφαρμόζοντας ισχυρή κρυπτογράφηση για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών. Το κείμενο αναφέρει επίσης την ανάγκη για προσαρμοστικό προγραμματισμό κατανομής με στόχο τη δυναμική διαχείριση της απότομης αύξησης της κίνησης. Τονίζεται ταυτόχρονα η απαίτηση για μηχανισμούς συνεχούς διαθεσιμότητας (failover) προκειμένου να υποστηριχθούν κρίσιμες εφαρμογές συστημάτων στον τομέα της υγείας και ελέγχου.
Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης Στις Αρχιτεκτονικές Δικτύου
Η τεχνητή νοημοσύνη περιγράφεται στο έγγραφο όχι μόνο ως καταναλωτής πόρων αλλά και ως βασικός παράγοντας διευκόλυνσης της δικτυακής εξέλιξης μέσω εργαλείων όπως τα ψηφιακά δίδυμα. Η ένταξη τέτοιων συστημάτων πρέπει να επικεντρώνεται στην αναζήτηση της βέλτιστης ισορροπίας επιχειρηματικής αξίας και ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς η πολύπλοκη επεξεργασία αυξάνει τις ενεργειακές απαιτήσεις. Στο επίπεδο διαχείρισης, προτείνεται η μετάβαση από τα δίκτυα που βασίζονται σε στατικούς κανόνες στην αυτόνομη λειτουργία μέσω ρητών προθέσεων. Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, επιβάλλεται η εφαρμογή λειτουργιών που θα επιτρέπουν την ασφαλή διακοπή πολλαπλών πρακτόρων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εξασφαλίζοντας λειτουργία χωρίς πράκτορες.
Όσον αφορά το δίκτυο ραδιοπρόσβασης (RAN), η δημοσίευση συνιστά την επιλεκτική εφαρμογή αλγορίθμων σε επίπεδα όπου παρατηρούνται σαφή οφέλη απόδοσης, όπως στο επίπεδο ελέγχου πρόσβασης μέσου (MAC). Αντίθετα, λειτουργίες όπως η βασική κωδικοποίηση καναλιού δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ουσιαστική βελτίωση. Η έρευνα εντοπίζει πολλές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η ανάγκη για ενδελεχή επικύρωση πραγματικών επιδόσεων σε πραγματικά περιβάλλοντα εφαρμογής, καθώς τα σημερινά μοντέλα εκπαιδεύονται συχνά σε εξιδανικευμένα δεδομένα. Σημειώνεται ότι, όταν αξιολογούνται τα οφέλη της τεχνολογίας, πρέπει να συνυπολογίζεται αυστηρά ο συνολικός αντίκτυπος εκπομπών άνθρακα παράλληλα με τις όποιες καθαρές οικονομικές επιπτώσεις.
Απαιτήσεις Τυποποίησης Και Πρότυπα Επικοινωνίας Πρακτόρων
Η αρχιτεκτονική της έκτης γενιάς πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να διασφαλίζει τη σωστή ενσωμάτωση όλων αυτών των τεχνολογιών στους τομείς της ραδιοπρόσβασης, της μεταφοράς και του πυρήνα. Σύμφωνα με το έγγραφο, το πρωτόκολλο πλαισίου μοντέλου (MCP) εξετάζεται ως ένας πιθανός μηχανισμός για την επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης και συσκευών δικτύωσης. Η συμμαχία προτείνει στους οργανισμούς τυποποίησης να διεξαγάγουν μελέτη σχετικά με το αν τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα θα πρέπει να τυποποιηθούν επίσημα ή να αντιμετωπιστούν μέσω μελλοντικών βιομηχανικών πρακτικών, με στόχο να μην περιοριστεί η ταχύτητα της επερχόμενης τεχνολογικής καινοτομίας.
Η έκθεση καταλήγει με την παράθεση συγκεκριμένων τομέων εστίασης για την τυποποίηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δομημένα πρωτόκολλα που θα υποστηρίζουν από άκρο σε άκρο τις νέες λειτουργίες. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα δημιουργίας προτύπων που θα επιτρέπουν τη ρητή εκδήλωση της ζήτηση υπολογιστικών πόρων από την πλευρά των εφαρμογών, διευκολύνοντας την κατανομή με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επίσης, αναδεικνύεται η σημασία της δημιουργίας δομών για την ανακάλυψη και την ασφαλή αλληλεπίδραση πρακτόρων (A2A), ενθαρρύνοντας παράλληλα τη χρήση λειτουργικών διεπαφών που προέρχονται τόσο από τον αυστηρό τηλεπικοινωνιακό όσο και από άλλους ευρύτερους τεχνολογικούς τομείς.