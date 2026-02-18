Η Ευρώπη επιταχύνει τη στρατηγική για τα δίκτυα 6G

Η Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος (RSPG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο της γνωμοδότησής της για τον οδικό χάρτη του φάσματος 6G. Σύμφωνα με το έγγραφο RSPG26-004 FINAL, η προθεσμία για την υποβολή σχολίων λήγει στις 27 Μαρτίου 2026, δίνοντας την ευκαιρία στους φορείς να τοποθετηθούν. Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη Λευκή Βίβλο του Φεβρουαρίου 2024 σχετικά με τις ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης. Η RSPG υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη διάθεση του φάσματος είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε ένα πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της νέας τεχνολογίας.
Ο σχεδιασμός για το μέλλον των δικτύων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά τη διαθεσιμότητα των συστημάτων 6G περίπου το 2030, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για εξοπλισμό και τερματικά. Ο οδικός χάρτης σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη μαζική κυκλοφορία υπηρεσιών που θα προωθήσουν τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Όπως αναφέρεται στην έκθεση στρατηγικού οράματος, η συντονισμένη δράση θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη από το 2030 και έπειτα. Η γνωμοδότηση προσδιορίζει με ακρίβεια τις ζώνες συχνοτήτων που θα καλύψουν τη ζήτηση της αγοράς και τις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών.
Στο πλαίσιο αυτό, το 6G πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλες τις συχνότητες που είναι ήδη εναρμονισμένες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αυτό περιλαμβάνει τις χαμηλές ζώνες κάτω του 1 GHz, όπως τα 700 MHz, τα 800 MHz και τα 900 MHz, για πλήρη κάλυψη. Επιπλέον, οι μεσαίες ζώνες των 1500 MHz, 1800 MHz, 2 GHz, 2.6 GHz και 3.6 GHz θα υποστηρίξουν τη χωρητικότητα σε αστικές περιοχές. Οι υψηλές ζώνες των 26 GHz και 42 GHz προορίζονται για τη δημιουργία σημείων πρόσβασης πολύ υψηλής ταχύτητας σε περιοχές αυξημένης κίνησης.
Οι ζώνες συχνοτήτων για την κάλυψη 6G
Η άνω ζώνη των 6 GHz (6425-7125 MHz) αναδεικνύεται ως ο βασικός πυλώνας για την εισαγωγή του 6G στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Σύμφωνα με την RSPG, η συγκεκριμένη ζώνη επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών που απαιτούν σαφώς μεγαλύτερη χωρητικότητα δεδομένων σε σύγκριση με το 5G. Η διαχείριση της συγκεκριμένης ζώνης αποτέλεσε αντικείμενο έντονων διαβουλεύσεων στη Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών 2023. Η ισορροπία μεταξύ της βιομηχανίας κινητής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών Wi-Fi παραμένει κρίσιμο ζήτημα για τη μελλοντική στρατηγική ραδιοφάσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βάσει της γνωμοδότησης του Νοεμβρίου 2025, προτείνεται η παραχώρηση 540 MHz συνεχούς φάσματος στους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας για την ενίσχυση των υποδομών τους. Τα υπόλοιπα 160 MHzτης ζώνης θα παραμείνουν δεσμευμένα έως τη διάσκεψη WRC-27, προκειμένου να επανεξεταστούν οι ανάγκες. Παράλληλα, η RSPG μελετά τη ζώνη 7125-7250 MHz ως συμπληρωματικό πόρο για την τεχνολογία 6G. Οι κατασκευαστές εξοπλισμού καλούνται να αναπτύξουν τερματικά που θα υποστηρίζουν αυτές τις συχνότητες, διασφαλίζοντας την ετοιμότητα των δικτύων για τη μαζική αγορά.
Η στρατηγική σημασία της ζώνης 6 GHz
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι οι τεχνικοί όροι για την εναρμόνιση της ζώνης 6425-7125 MHz θα οριστικοποιηθούν έως το έτος 2027. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται απολύτως συμβατή με την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας των εμπορικών δικτύων 6G το 2030. Η RSPG συνιστά στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να προχωρήσουν στον προγραμματισμένο σχεδιασμό για τη μετάβαση των δικτύων τους στις νέες τεχνολογίες. Η διαδικασία αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και το δημογραφικό τοπίο κάθε κράτους μέλους της Ένωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υψηλές ζώνες των 26 GHz και 42 GHz παραμένουν επί του παρόντος σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες στην Ευρώπη. Η RSPG προτρέπει τους ιδιωτικούς παρόχους και τους κατασκευαστές να επιταχύνουν την αξιοποίηση αυτών των συχνοτήτων για τη μέγιστη χωρητικότητα. Επιπλέον, η ζώνη 3.8-4.2 GHz κρίνεται ιδανική για τη λειτουργία τοπικών δικτύων χαμηλής ισχύος που θα εξυπηρετούν εξειδικευμένες βιομηχανικές ανάγκες. Η χρήση αυτή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη κάθετων αγορών, προσφέροντας λύσεις συνδεσιμότητας σε τοπικό επίπεδο με υψηλή αξιοπιστία.
Τοπικά δίκτυα και η ανάγκη για διαμοιρασμό
Η επιβολή υποχρεώσεων όπως το «χρησιμοποίησέ το ή μίσθωσέ το» μπορεί να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα του φάσματος για νέους παίκτες. Τέτοια ρυθμιστικά εργαλεία προάγουν την καινοτομία και επιτρέπουν την κάλυψη ειδικών αναγκών συνδεσιμότητας που δεν καλύπτονται από τα δημόσια δίκτυα. Παράλληλα, η ζώνη των 470-694 MHz παραχωρείται για την ενίσχυση της εσωτερικής κάλυψης σε εθνικό επίπεδο. Η RSPG και η CEPT πρόκειται να αξιολογήσουν περαιτέρω σενάρια για την ευέλικτη χρήση των συχνοτήτων κάτω των 700 MHz.
Η μελλοντική έρευνα επεκτείνεται και σε πολύ υψηλές συχνότητες, όπως οι ζώνες sub-THz, που αποτελούν αντικείμενο μακροχρόνιων διεθνών μελετών. Αυτές οι τεχνολογίες θα διευκολύνουν εφαρμογές ενσωματωμένης αίσθησης και επικοινωνιών, προσφέροντας νέες δυνατότητες στα δίκτυα επόμενης γενιάς. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης τη συντονισμένη λειτουργία επίγειων και μη επίγειων δικτύων για τη διασφάλιση καθολικής συνδεσιμότητας. Η ενσωμάτωση δορυφορικών λύσεων Direct-to-Device (D2D-IMT) κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών όπου οι επίγειες υποδομές είναι περιορισμένες.
Δορυφορικές συνδέσεις και η εξέλιξη του σώματος
Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ραδιοφάσμα καθιστά τις λύσεις διαμοιρασμού (spectrum sharing) ζωτικής σημασίας για την αποδοτικότητα των πόρων. Η RSPG ενθαρρύνει τη βιομηχανία να επενδύσει σε μηχανισμούς διαμοιρασμού που θα επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση συχνοτήτων από διαφορετικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη για βιώσιμες τεχνολογίες 6G με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αποτελεί προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή πολιτική. Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στις διαδικασίες τυποποίησης αναμένεται να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση των μελλοντικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών.
Με την υιοθέτηση της Πράξης για τα Ψηφιακά Δίκτυα (DNA), η RSPG θα μετεξελιχθεί σε Radio Spectrum Policy Body (RSPB). Το νέο αυτό όργανο θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο, συμβουλεύοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κρίσιμες πολιτικές ραδιοφάσματος και θέματα συντονισμού. Παράλληλα, προβλέπεται η ίδρυση του Office for Digital Networks (ODN) με έδρα τη Ρίγα της Λετονίας, το οποίο θα παρέχει τεχνική υποστήριξη. Αυτός ο θεσμικός μετασχηματισμός στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ψηφιακών δικτύων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.