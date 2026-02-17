Η Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακές ταχύτητες στα δίκτυα 5G SA

Η Ελλάδα επιδεικνύει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία στην ενσωμάτωση των δικτύων 5G Standalone (SA), με την Cosmote να ηγείται των επενδυτικών πρωτοβουλιών, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ookla και Omdia για το 2026. Η μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική έχει αναβαθμίσει θεαματικά τις επιδόσεις, καθώς η διάμεση ταχύτητα μεταφόρτωσης στο δίκτυο SA άγγιξε τα 489,24 Mbps κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Το νούμερο αυτό αναδεικνύει μια χαοτική διαφορά συγκριτικά με τα 162,53 Mbps των δικτύων Non-Standalone (NSA). Η ελληνική αγορά αξιοποιεί αποτελεσματικά το φάσμα των 3,5 GHz, τοποθετώντας τη χώρα σε πλεονεκτική θέση στον παγκόσμιο χάρτη των τηλεπικοινωνιών.
Η Ελλάδα ενισχύει τις ψηφιακές της επιδόσεις
Στον τομέα της αποστολής δεδομένων, η διάμεση ταχύτητα ανόδου στο 5G SA ανήλθε σε 23,98 Mbps, υπερέχοντας των 18,37 Mbps της τεχνολογίας NSA. Παράλληλα, η απόκριση δικτύου παρουσίασε βελτίωση, με το latency να μειώνεται στα 35 ms έναντι των 38 ms της προγενέστερης αρχιτεκτονικής. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή επιτάχυνση, καθώς το μερίδιο των δειγμάτων SA διπλασιάστηκε σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο 3,9% το 2025 από 1,9% το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή των δύο ποσοστιαίων μονάδων κατατάσσει την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές αγορές με τη σημαντικότερη κινητικότητα και momentum, σύμφωνα με την ανάλυση της Ookla.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση των Ookla και Omdia επισημαίνει ότι το 2026 το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από την κάλυψη στην παροχή εξειδικευμένων δυνατοτήτων. Η παγκόσμια διαθεσιμότητα 5G SA ανήλθε στο 17,6% στα τέλη του 2025, σημειώνοντας μικρή άνοδο από το 16,2% του προηγούμενου έτους. Παρόλο που το χάσμα κάλυψης μεταξύ των οικονομικών μπλοκ μειώθηκε, αναδύθηκε ένα νέο χάσμα δυνατοτήτων που σχετίζεται με τη στρατηγική φάσματος και το βάθος των επενδύσεων. Οι πάροχοι πλέον εστιάζουν στην πλήρη βελτιστοποίηση των δικτύων από άκρη σε άκρη, αφήνοντας πίσω τις απλές ανακοινώσεις έναρξης λειτουργίας και δίνοντας έμφαση στην απόδοση.
Ο Κόλπος κυριαρχεί στις παγκόσμιες ταχύτητες
Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) αναδείχθηκαν σε ηγέτες επιδόσεων, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να θέτουν το σημείο αναφοράς. Η περιοχή πέτυχε διάμεσες ταχύτητες download 1,13 Gbps, μέγεθος σχεδόν πενταπλάσιο από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Ειδικότερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέγραψαν 1,24 Gbps, ταχύτητα που ανταγωνίζεται τις οπτικές ίνες, χάρη στις επιθετικές επενδύσεις των εταιρειών e& και du. Η χρήση τεχνολογιών όπως το four-carrier aggregation και το ενισχυμένο MIMO, σε συνδυασμό με την αποκλειστική διάθεση μεσαίας ζώνης φάσματος στο SA, αποδεικνύει την τεχνολογική υπεροχή της συγκεκριμένης γεωγραφικής ζώνης έναντι της Δύσης.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ολοκλήρωση της ανάπτυξης δικτύων από όλους τους παρόχους Tier-1 οδήγησε σε μερίδιο δειγμάτων 31,6%, αυξημένο κατά 8,2 μονάδες. Οι διάμεσες ταχύτητες στις ΗΠΑ έφτασαν τα 404 Mbps, ενώ στη Νότια Κορέα ανήλθαν στα 767 Mbps λόγω του μεγάλου εύρους ζώνης στα 3,5 GHz. Η Ευρώπη, με μέση ταχύτητα 205 Mbps, εξακολουθεί να υπολείπεται των αναπτυγμένων περιοχών, παρόλο που το πριμ ταχύτητας του SA έναντι του NSA αγγίζει το 45%. Η απόκλιση αυτή αποδίδεται κυρίως στον κατακερματισμό των συσκευών και τις τιμολογιακές δομές που δεν ενθαρρύνουν επαρκώς τη γρήγορη μετάβαση.
Η Ευρώπη επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση
Παρά την υστέρηση, η Ευρώπη υπερδιπλασίασε το μερίδιο των δειγμάτων SA από 1,1% σε 2,8% μέσα σε ένα έτος. Η Αυστρία ηγείται με 8,7%, ακολουθούμενη από την Ισπανία με 8,3% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 7,0%. Η Γαλλία (5,9%) και η Βρετανία κατέγραψαν την ισχυρότερη επιτάχυνση, επηρεασμένες από τις επενδυτικές δεσμεύσεις που επιβλήθηκαν σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και την κρατική υποστήριξη στην έρευνα. Ωστόσο, η Γηραιά Ήπειρος παραμένει 27 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τη Βόρεια Αμερική, με βασικά εμπόδια την πιστοποίηση των κατασκευαστών συσκευών και την έντονη εξάρτηση από φάσμα πολύ χαμηλών συχνοτήτων.
Η Ασία παρουσιάζει μια εικόνα κατακερματισμού, με την Κίνα να κυριαρχεί απόλυτα διαθέτοντας 80,9% μερίδιο δειγμάτων και 10 εκατομμύρια συνδρομητές 5G Advanced. Η Ινδία ακολουθεί με 48,6%, αποτέλεσμα της στρατηγικής της Reliance Jio να παρακάμψει πλήρως το NSA. Αντιθέτως, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα εμφανίζουν πιο συγκρατημένη υιοθέτηση, με τη Σιγκαπούρη να ξεχωρίζει επιτυγχάνοντας υψηλές ταχύτητες462 Mbps. Η έκθεση σημειώνει ότι η 5G SA αρχιτεκτονική δεν εγγυάται αυτόματα καλύτερη εμπειρία, καθώς οι επιδόσεις στο gaming στην Ευρώπη υστερούν συγκριτικά με τις υποδομές NSA, αναδεικνύοντας ανάγκες βελτιστοποίησης.
Βελτίωση της μπαταρίας μέσω των δικτύων
Ένα σημαντικό εύρημα της φετινής ανάλυσης αφορά τη θετική επίδραση του 5G SA στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας των συσκευών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι χρήστες του δικτύου της EE είδαν τη διάρκεια μπαταρίας να αυξάνεται κατά 22%, ενώ στην O2 η βελτίωση ανήλθε σε 11%. Το πλεονέκτημα αυτό πηγάζει από την κατάργηση της διπλής συνδεσιμότητας που απαιτεί το NSA, μειώνοντας δραστικά την ενεργειακή κατανάλωση. Τα δεδομένα αυτά καταρρίπτουν προηγούμενες ανησυχίες ότι η πρόσθετη σηματοδοσία των ραδιοσυχνοτήτων θα επιτάχυνε την αποφόρτιση των κινητών τηλεφώνων, προσφέροντας ένα απτό και πολύτιμο όφελος για τους σύγχρονους καταναλωτές.
Στο πεδίο των επενδύσεων, η Omdia προβλέπει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8,8% στις δαπάνες λογισμικού για τον πυρήνα 5G έως το 2030. Στην περιοχή EMEA, ο ρυθμός αυτός αναμένεται να φτάσει το 16,7%, αντανακλώντας την καθυστερημένη αλλά μαζική είσοδο της περιοχής στη φάση υιοθέτησης. Παγκοσμίως, οι δαπάνες για το λογισμικό 5G Core θα αγγίξουν περίπου τα €2.597 εκατομμύρια ($2.793 εκατομμύρια) το 2030. Ήδη 83 πάροχοι έχουν αναπτύξει πυρήνες 5G, με τις επενδύσεις αυτές να αντιπροσωπεύουν το 63,6% των συνολικών δαπανών για λογισμικό λειτουργιών δικτύου πυρήνα παγκοσμίως, σηματοδοτώντας μια στροφή προς το λογισμικό.
Πολιτική και ρυθμιστικά πλαίσια ως διαφοροποιητές
Η εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη μέσω των speed tiers στην Ευρώπη και του network slicing στη Σιγκαπούρη και τις ΗΠΑ. Η T-Mobile λάνσαρε την υπηρεσία SuperMobile, αποτελώντας την πρώτη εμπορική εφαρμογή slicing για επιχειρήσεις σε εθνική κλίμακα. Η έκθεση καταλήγει ότι η εθνική πολιτική αποτελεί πλέον τον κρίσιμο διαφοροποιητή της ανταγωνιστικότητας. Χώρες με σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και κίνητρα επενδύσεων, όπως η Βραζιλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιτυγχάνουν δυσανάλογα καλύτερα αποτελέσματα στην απόδοση και την εμπειρία των χρηστών 5G SA παγκοσμίως.