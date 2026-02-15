Digital Inclusion Day 2026: Ψηφιακή Συμπερίληψη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία

Το Job Center Δήμου Αθηναίων διοργανώνει την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, ώρες 9:00-17:00, το Digital Inclusion Day 2026, μια ολοήμερη ημερίδα αφιερωμένη στην ψηφιακή συμπερίληψη, την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας, με παράλληλη δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης (live streaming), διευρύνοντας τη συμμετοχή και την πρόσβαση στο περιεχόμενό της.

Το Digital Inclusion Day 2026 φέρνει κοντά άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εργασιακούς συμβούλους, κοινωνικούς φορείς, επιχειρήσεις, στελέχη ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματίες της ψηφιακής μετάβασης, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου, γνώσης και πρακτικής υποστήριξης γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής.

Θεματικοί άξονες της ημερίδας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικά πάνελ, παρουσιάσεις, εργαστήρια και διαδραστικές δράσεις, οργανωμένα στους εξής τέσσερις βασικούς άξονες:

Το μέλλον της εργασίας και η Τεχνητή Νοημοσύνη

AI και ευάλωτες ομάδες: ευκαιρίες, ρίσκα και πρακτικές συμπερίληψης

Πώς οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν την ψηφιακή μετάβαση με όρους συμπερίληψης

Ψηφιακά εργαλεία που υποστηρίζουν την αναζήτηση εργασίας και τον ψηφιακό εγγραμματισμό

Digital Inclusion Corner

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερίδας θα λειτουργεί το Digital Inclusion Corner, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος πρακτικής υποστήριξης, όπου οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα:

να λάβουν άμεση βοήθεια σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες (email, gov.gr, ασφάλεια συσκευών),

να ενημερωθούν για σύγχρονες πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας και την αποτελεσματική χρήση τους,

να γνωρίσουν δωρεάν εργαλεία επαγγελματικού προσανατολισμού ενηλίκων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες ευάλωτων ομάδων,

να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά workshops για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επαγγελματική τους πορεία, καθώς και για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά και να δηλώσουν συμμετοχή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά στον σύνδεσμο:

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/Vqom3R6uPUPzXriD7

Το Digital Inclusion Day 2026 φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ψηφιακού μέλλοντος με ίσες ευκαιρίες, όπου κανείς δεν μένει πίσω.

Ελάτε να το διαμορφώσουμε μαζί.

Το έργο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Αθήνας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021–2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).