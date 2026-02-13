Close Menu
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου

Infocom Today #155: Πρωταθλητές οι Έλληνες νέοι στην ΤΝ, χαμηλά οι επιχειρήσεις!

infocomBy 1 Min Read Today

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 155ο κατά σειρά!

Σήμερα: Πρωταθλητές οι Έλληνες νέοι στην ΤΝ, χαμηλά οι επιχειρήσεις!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, στα Apple Podcasts, στο Spotify και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!

