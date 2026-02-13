Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τις θέσεις γραφείου εντός 18 μηνών

Ο Mustafa Suleyman, Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft AI, προχώρησε στην εκτίμηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει τις περισσότερες εργασίες στα λεγόμενα επαγγέλματα γραφείου εντός των επόμενων 12 έως 18 μηνών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times, το υψηλόβαθμο στέλεχος δήλωσε ότι αναμένει πως η τεχνολογία θα επιτύχει σύντομα επιδόσεις «ανθρώπινου επιπέδου» στο σύνολο σχεδόν των επαγγελματικών καθηκόντων. Συγκεκριμένα, ο Suleyman υποστήριξε ότι ο ρόλος του δικηγόρου, του λογιστή, του project manager ή του υπευθύνου μάρκετινγκ θα επηρεαστεί άμεσα, καθώς οι περισσότερες εργασίες σε αυτούς τους τομείς θα αυτοματοποιηθούν πλήρως από συστήματα AI.

Ο επικεφαλής της Microsoft AI τόνισε ότι αυτή η τάση είναι ήδη ορατή στον τομέα της μηχανικής λογισμικού, ο οποίος λειτουργεί ως προάγγελος των εξελίξεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν πλέον υποβοηθούμενη κωδικοποίηση (AI-assisted coding) για τη συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής κώδικα, μια αλλαγή στη σχέση με την τεχνολογία που συντελέστηκε μόλις το τελευταίο εξάμηνο. Παράλληλα, το Business Insider ανέφερε πρόσφατα ότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της «κόπωσης AI» στον κλάδο, καθώς η τεχνολογία, ενώ ξεκλείδωσε την παραγωγικότητα, οδήγησε και σε εξάντληση των εργαζομένων, από τους οποίους αναμένεται πλέον να διεκπεραιώνουν μεγαλύτερο όγκο εργασίας ταυτόχρονα.

Στρατηγική Επενδύσεων και Υπολογιστική Ισχύς

Η Microsoft, προκειμένου να θωρακίσει τη θέση της, προχωρά σε στρατηγικές κινήσεις ανάπτυξης τόσο μέσω συνεργασιών όσο και μέσω εσωτερικής έρευνας. Τον Οκτώβριο, η εταιρεία επέκτεινε τη συμφωνία με την OpenAI έως το 2032, διατηρώντας μερίδιο στην εταιρεία που αντιστοιχεί σε αξία 126 δισ. ευρώ ($135 δισ.). Ωστόσο, ο Suleyman υπογράμμισε την ανάγκη η Microsoft να αναπτύξει τα δικά της θεμελιώδη μοντέλα (foundation models), τα οποία θα βρίσκονται στο απόλυτο τεχνολογικό όριο. Στόχος είναι η επίτευξη «πραγματικής αυτάρκειας» μέσω της χρήσης υπολογιστικής ισχύος κλίμακας gigawatt και της αξιοποίησης των κορυφαίων ομάδων εκπαίδευσης AI παγκοσμίως.

Οι προβλέψεις του Suleyman εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας που εκφράζουν κορυφαίοι ειδικοί και οικονομολόγοι σχετικά με το μέλλον της εργασίας. Ο Tobias Sytsma, οικονομολόγος της Rand Corporation, δήλωσε ότι οι θέσεις που είναι περισσότερο εκτεθειμένες είναι αυτές που απαιτούν ανώτατη εκπαίδευση, προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές και περιλαμβάνουν γνωστικά καθήκοντα, συσχετίζοντας ιστορικά αυτή την έκθεση με μειώσεις στην απασχόληση. Την ίδια στιγμή, ο Dario Amodei, CEO και συνιδρυτής της Anthropic, έχει προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαλείψει τις μισές θέσεις εργασίας γραφείου εισαγωγικού επιπέδου, τονίζοντας ότι οι δημιουργοί της τεχνολογίας έχουν καθήκον να είναι ειλικρινείς για το τι έρχεται.

Πολιτικές Αντιδράσεις και Κοινωνικοί Κίνδυνοι

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η τοποθέτηση του Stuart Russell, διακεκριμένου επιστήμονα υπολογιστών, ο οποίος ανέφερε πέρυσι ότι οι πολιτικοί ηγέτες εξετάζουν σενάρια που περιλαμβάνουν έως και 80% ανεργία λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, κινδυνεύουν επαγγέλματα όλου του φάσματος, από χειρουργούς έως διευθύνοντες συμβούλους. Το ζήτημα απασχολεί έντονα και την πολιτική σκηνή, με τον Γερουσιαστή του Βερμόντ, Bernie Sanders, να δηλώνει ότι θα ταξιδέψει στην Καλιφόρνια για να συζητήσει το θέμα. Ο Sanders κατήγγειλε ότι μια «χούφτα δισεκατομμυριούχων» λαμβάνει αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ανθρωπότητας, χωρίς οι εργαζόμενοι να έχουν φωνή.

Ασφαλιστικές Δικλείδες και Μελλοντικός Έλεγχος

Καταλήγοντας, ο επικεφαλής της Microsoft AI αναφέρθηκε κριτικά στα ζητήματα ασφαλείας που προκύπτουν από τα ολοένα και πιο αυτόνομα συστήματα. Τόνισε κατηγορηματικά ότι η ανθρωπότητα πρέπει να φέρει στον κόσμο τέτοια συστήματα μόνο εφόσον υπάρχει η βεβαιότητα ότι μπορούν να ελεγχθούν και να λειτουργούν υποταγμένα σε εμάς. Ο στόχος, σύμφωνα με τον Suleyman, είναι οι άνθρωποι να παραμείνουν στην κορυφή της «τροφικής αλυσίδας» και τα εργαλεία αυτά να σχεδιάζονται αποκλειστικά για την ενίσχυση της ανθρώπινης ευημερίας και την εξυπηρέτηση της ανθρωπότητας, χωρίς να επιτρέπεται να την υπερβούν.