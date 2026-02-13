Η iMBnet Agency σήμερα κλείνει 13 χρόνια λειτουργίας

Τον μακρινό Φεβρουάριο του 2013, ο Κωνσταντίνος Σκλαβούνης, με σπουδές και εξειδίκευση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και στο Marketing, δημιούργησε την iMBnet (Internet Marketing Business Network).

Ήταν μια περίοδος μετά την οικονομική κρίση, όπου όλες οι επιχειρήσεις προσπαθούσαν να βρουν τις ισορροπίες τους στην αγορά. Οι περισσότερες δεν πίστευαν στη δύναμη που θα έφερνε το διαδίκτυο, ενώ οι πιο τολμηροί κατασκεύαζαν ιστοσελίδες χωρίς καθόλου προώθηση.

Ο ανταγωνισμός ήταν σε χαμηλό επίπεδο και οι προβεβλημένες επιχειρήσεις είχαν το μερίδιο του λέοντος. Επένδυαν ελάχιστα και το τότε ROAS ήταν πολύ υψηλό!

Η iMBnet Agency όλα αυτά τα χρόνια δεν έχασε ποτέ τον προσανατολισμό της. Επένδυσε στις υπηρεσίες που μπορούσε να υποστηρίξει καλύτερα, σε επίπεδο γνώσεων και εξειδίκευσης προσωπικού.

Πάνω απ’ όλα, καθοδηγούσε τους πελάτες που την εμπιστεύτηκαν σε διαφημιστικά και τεχνολογικά ζητήματα που αφορούσαν την επιχείρησή τους.

Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, η ομάδα μας βραβεύτηκε σε επίσημες διοργανώσεις για τις υπηρεσίες που προσέφερε στους πελάτες της, ενώ έγινε και στρατηγικός συνεργάτης της Google, της Meta και άλλων διαφημιστικών πλατφορμών.

Μήνυμα: Κωνσταντίνου Σκλαβούνη

Θέλω μέσα από εδώ να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια.

Επίσης, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας με τους οποίους εργαζόμαστε μαζί, αλλά και αυτούς που συνέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα μας.

Κάθε μέρα γινόμαστε πιο ώριμοι, λίγο πιο επαγγελματίες και μελετάμε νέες τεχνολογίες, ώστε να προσφέρουμε τις πιο επίκαιρες τακτικές marketing στους πελάτες μας.

Τέλος, να ευχηθώ υγεία σε όλους και να δώσω μια συμβουλή στους πελάτες μας, αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις: να θέτουν στόχους που να είναι επιτεύξιμοι, να μη φοβούνται το ρίσκο και να μην νιώθουν ανασφάλεια απέναντι σε οτιδήποτε διαφορετικό υπάρχει ή θα υπάρξει σε επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης.