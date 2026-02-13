Η ΧΜ αναδεικνύεται στην πρώτη θέση των Best Workplaces for Women Κύπρου

Η ένταξη της XM, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στη λίστα του Great Place To Work με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα για τις γυναίκες στην Κύπρο επιβεβαιώνει ότι αποτελεί πρότυπο γυναικείας ενδυνάμωσης στον χώρο της. Η XM ξεχώρισε στην κορυφή της κατηγορίας των μεγάλων επιχειρήσεων στα Best Workplaces for Women Κύπρου 2026, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ένα εργασιακό περιβάλλον, απαλλαγμένο από στερεότυπα και προκαταλήψεις, με μια κουλτούρα αυθεντικής ανθρώπινης σύνδεσης.

Η XM ενισχύει και ενδυναμώνει στην πράξη την παρουσία της γυναίκας στο εργασιακό της περιβάλλον και προασπίζει την γυναικεία ηγεσία, όπως αποδεικνύεται από τα ποσοστά εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης του Ομίλου. Τουλάχιστον το 30% των διευθυντικών θέσεων της XM καταλαμβάνονται από γυναίκες, οι οποίες ηγούνται της καινοτομίας, της στρατηγικής και της λήψης αποφάσεων του Ομίλου.

Οι ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης και ανέλιξης, η ισότιμη αξιολόγηση και επιβράβευση, οι σύγχρονες πρακτικές πρόσληψης για την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων, η ευελιξία για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες για την XM. Η XM υλοποιεί μια σειρά προγραμμάτων, workshops και ομιλιών με στόχο την ενίσχυση της ενδυνάμωσης των γυναικών, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την περαιτέρω εξέλιξή τους. Παράλληλα, εκτεταμένες γονικές παροχές, ένα πραγματικό ευέλικτο μοντέλο εργασίας, ειδικά προγράμματα για παιδιά και family days, αποτελούν μερικές ακόμη πρακτικές με τις οποίες η XM διαμορφώνει ένα περιβάλλον ουσιαστικής ένταξης και στήριξης.

Η Μαρία Χατζηπαντελή, Group Chief People & Culture Officer της XM, δήλωσε: «Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό αποτύπωμά μας ως εργοδότης αλλά και τη δυναμική του Ομίλου στο διεθνές FinTech, δεν θα μπορούσαμε παρά να συμβάλλουμε ενεργά σε ένα οικοσύστημα που ενισχύει μια πιο συμπεριληπτική αγορά εργασίας. Η διάκρισή μας στην κορυφή των Best Workplaces for Women Κύπρου για τρίτη χρονιά αποδεικνύει ότι η συνέπεια και η αυθεντικότητα στις αξίες μας, Big. Fair. Human., επιτυγχάνουν τους μεγάλους στόχους. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε θέματα ενδυνάμωσης των εργαζομένων μας, ώστε να εμπλουτίζουμε διαρκώς την εργασιακή τους εμπειρία και να τους υποστηρίζουμε να ισορροπούν επιτυχώς την πολυπλοκότητα των ρόλων τους».