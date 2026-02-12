Sparkle: νέο υποθαλάσσιο καλώδιο Ευρώπης – Μέσης Ανατολής με προσαιγιάλωση και στην Κρήτη

Ένα νέο υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, που θα συνδέει απευθείας την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και θα προσαιγιαλωθεί και στην Κρήτη, σχεδιάζει να κατασκευάσει η Sparkle, θυγατρική της Telecom Italia, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στον χάρτη της διεθνούς ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξειδικευμένου διεθνούς μέσου TelecomTV, το νέο σύστημα, με την ονομασία GreenMed East, θα αποτελέσει τη συντομότερη υποθαλάσσια διαδρομή μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, δημιουργώντας έναν διάδρομο υψηλών επιδόσεων στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου που θα διασχίζει την Αδριατική Θάλασσα, συνδέοντας χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με την Ιταλία. Το δίκτυο θα περιλαμβάνει σημεία προσαιγιάλωσης στην Κρήτη και τη Σικελία, επιτρέποντας τη διασύνδεση με τα Βαλκάνια, ενώ θα προσφέρει εναλλακτικές διαδρομές μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της περιοχής του Μιλάνου.

Το GreenMed East θα κατασκευαστεί από την Alcatel Submarine Networks (ASN), ενώ την εγκατάσταση και τις θαλάσσιες εργασίες θα αναλάβει η Elettra Tlc. Παράλληλα, το νέο καλώδιο θα ενταχθεί στο υφιστάμενο δίκτυο κορμού της Sparkle, το οποίο εκτείνεται σε περισσότερα από 600.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών παγκοσμίως.

Το έργο έρχεται να συμπληρώσει το ήδη λειτουργικό υποθαλάσσιο σύστημα BlueMed, που διέρχεται από το Τυρρηνικό Πέλαγος και συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία, την Ελλάδα και άλλες μεσογειακές χώρες, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα των διεθνών τηλεπικοινωνιακών διαδρομών.

«Το GreenMed αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική μας για την ανάδειξη της Μεσογείου σε βασική ψηφιακή πύλη και για την ενίσχυση του ρόλου της Ιταλίας ως διεθνούς κόμβου συνδεσιμότητας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Sparkle, Enrico Maria Bagnasco, σύμφωνα με το TelecomTV. Όπως σημείωσε, σε συνδυασμό με το BlueMed, η Sparkle θα διαθέτει δύο καινοτόμες και ανθεκτικές διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Η συμφωνία για την υλοποίηση του έργου υπεγράφη από τις τρεις εταιρείες πριν λίγες μέρες στο Ντουμπάι και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Φεβρουαρίου. Βάσει της σύμβασης, η ASN θα αναλάβει τον σχεδιασμό του συστήματος και την κατασκευή της υποθαλάσσιας οπτικής υποδομής, ενώ η Elettra Tlc θα πραγματοποιήσει τις έρευνες χάραξης και τις εργασίες πόντισης του καλωδίου.

Τα πρώτα τμήματα του GreenMed East εκτιμάται ότι θα τεθούν σε λειτουργία στα τέλη του 2028, προσφέροντας υποδομή χαμηλής καθυστέρησης και υψηλής χωρητικότητας για παρόχους τηλεπικοινωνιών και παρόχους περιεχομένου.