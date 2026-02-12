Μόλις το 20% των ευρωπαϊκών data center είναι έτοιμο για την εποχή της ΤΝ

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας για κέντρα δεδομένων, BCS, μόλις το 20% των κέντρων δεδομένων σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή θεωρούνται επί του παρόντος έτοιμα για τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το χαμηλό ποσοστό καταγράφεται παρά την αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές ικανές να επιταχύνουν την επεξεργασία AI. Η έκθεση επισημαίνει ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα για τέτοιες εφαρμογές στην περιοχή είναι περιορισμένη και εντοπίζει μια σειρά από σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές εμπορικών ακινήτων που επιθυμούν να αναπτύξουν νέες μονάδες. Μεταξύ αυτών των προκλήσεων, το σημαντικότερο εμπόδιο αναδεικνύεται η έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό, γεγονός που δυσχεραίνει την ταχεία προσαρμογή του κλάδου στις νέες απαιτήσεις.
Παρόλο που η έκθεση της BCS προβλέπει ότι οι εγκαταστάσεις που είναι έτοιμες για AI θα αυξηθούν περίπου στο 70% έως το έτος 2030, εκφράζεται η ανησυχία ότι η ζήτηση ενδέχεται να συνεχίσει να ξεπερνά τη διαθέσιμη υποδομή. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 ερωτηθέντες από τον κλάδο, προερχόμενοι από 41 διαφορετικές χώρες. Στόχος της έρευνας ήταν να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι περιορισμοί που αντιμετωπίζει σήμερα η παράδοση νέων εγκαταστάσεων σε όλη την Ευρώπη. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι οι περισσότερες λειτουργικές εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν αρχικά για την εξυπηρέτηση παραδοσιακών εταιρικών φορτίων ή φορτίων cloud, τα οποία έχουν διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές από αυτές που απαιτούν τα σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
Η τεχνική ανεπάρκεια των υφιστάμενων υποδομών εστιάζεται κυρίως στις απαιτήσεις των διακομιστών (servers) με μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU). Όπως αναφέρει η BCS, τα ικριώματα (racks) αυτών των διακομιστών απαιτούν πολύ υψηλότερες πυκνότητες ισχύος, πιο ισχυρές λύσεις ψύξης και μεγαλύτερη λειτουργική ανθεκτικότητα από αυτή που οι παλαιότερες εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν για να παρέχουν. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, ενώ πολλές τοποθεσίες ενδέχεται να διαθέτουν επαρκή συνολική χωρητικότητα «στα χαρτιά», στερούνται της ικανότητας να παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια σε επίπεδο ικριώματος ή να διαχειριστούν τα παρατεταμένα θερμικά φορτία που παράγει η υποδομή AI. Κατά συνέπεια, το ποσοστό του 20% δεν σηματοδοτεί αποτυχία του κλάδου, αλλά αντικατοπτρίζει το πόσο ψηλά έχει τεθεί ο πήχης για την ετοιμότητα AI σε σχέση με το υπάρχον κτιριακό απόθεμα.
Η συσσώρευση των κατασκευαστικών και λειτουργικών προκλήσεων
Ο σημαντικότερος πονοκέφαλος για τους κατασκευαστές κέντρων δεδομένων είναι η συρροή πολλών γνωστών κατασκευαστικών ζητημάτων, τα οποία πλέον συμβαίνουν ταυτόχρονα στα ίδια έργα. Σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης παρατηρείται οξεία έλλειψη διαθέσιμης γης για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων, καθώς και έλλειψη υλικών και βαρέως εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες στη σύνδεση με το δίκτυο ενέργειας, ενώ παράλληλα υπάρχει σημαντική έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Όπως γράφει στην εισαγωγή της έκθεσης ο επικεφαλής της BCS, James Hart, αυτά τα ζητήματα δεν είναι πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά γίνονται αισθητά όλα μαζί. Ως αποτέλεσμα, ο κλάδος εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου ενώ αναμένεται ανάπτυξη στην αγορά, η ικανότητα υλοποίησης αυτής της φιλοδοξίας είναι ολοένα και πιο περιορισμένη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της BCS, η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών του κλάδου που ερωτήθηκαν, σε ποσοστό 93%, αναμένει να δει αυξανόμενη ζήτηση για χωρητικότητα κέντρων δεδομένων κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η διαθέσιμη προσφορά προβλέπεται να συρρικνωθεί. Ενώ αυτό θα έπρεπε θεωρητικά να αποτελεί μια θετική θέση για τους παρόχους, το 95% των ερωτηθέντων αναμένει ότι η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών θα επιδεινωθεί κατά την ίδια περίοδο. Παράλληλα, το 86% αναφέρει ότι η αστάθεια της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει μετατραπεί πλέον σε δομικό χαρακτηριστικό του κλάδου και δεν αποτελεί απλώς μια προσωρινή εμπλοκή, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον μόνιμης αβεβαιότητας για την υλοποίηση των έργων.
Η BCS αναφέρει ότι οι μισοί από τους κατασκευαστές έχουν ήδη χάσει προθεσμίες ή στόχους πελατών εξαιτίας των ελλείψεων σε δεξιότητες. Επιπλέον, το 53% των συμμετεχόντων στην έρευνα υποδεικνύει ότι τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας θα επηρεάσουν άμεσα τη μελλοντική επιλογή τοποθεσίας για νέες μονάδες. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις που θα εξέλθουν ισχυρότερες από αυτή τη συγκυρία θα είναι εκείνες που είναι καλύτερα οργανωμένες. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε εκείνες που θα είναι ικανές να διαχειριστούν τη συνεργασία μεταξύ ομάδων, επιστημονικών κλάδων και συνεργατών που παραδοσιακά δεν εργάζονται στενά μαζί, καθώς και να πλοηγηθούν αποτελεσματικά στους αναγκαίους συμβιβασμούς υπό καθεστώς πίεσης και στενών χρονοδιαγραμμάτων.
Οι γεωγραφικές προβλέψεις για τη μελλοντική ανάπτυξη
Παρά τις προειδοποιήσεις για τις δυσκολίες, η BCS αναφέρει ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθεί να διαθέτει έναν δυνητικό αγωγό έργων για περισσότερα από 10 GW νέας χωρητικότητας μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Την ίδια στιγμή, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία αναμένεται να γνωρίσουν ακόμα πιο δραματική επέκταση εντός του τρέχοντος έτους. Είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με μια ξεχωριστή έκθεση που αναφέρεται στο ίδιο πλαίσιο, το Λονδίνο ενδέχεται να χάσει τη θέση του ως ο κορυφαίος ευρωπαϊκός κόμβος κέντρων δεδομένων από τη Φρανκφούρτη έως το 2031. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει τη δυναμική των αλλαγών στον ευρωπαϊκό χάρτη των υποδομών δεδομένων και τη σημασία της στρατηγικής τοποθέτησης.