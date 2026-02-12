Lenovo: οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2025/2026

Η Lenovo, μαζί με τις θυγατρικές της, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025/26, ένα τρίμηνο που χαρακτηρίστηκε από έσοδα-ρεκόρ, επιταχυνόμενη κερδοφορία και συνεχιζόμενη επέκταση των εσόδων από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό για οικονομικό τρίμηνο, φτάνοντας τα 22,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 18% σε ετήσια βάση, με όλες τις επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου να καταγράφουν διψήφια ετήσια ανάπτυξη. Εξαιρουμένων μη λειτουργικών, μη ταμειακών στοιχείων και εφάπαξ κερδών και επιβαρύνσεων στα Γ’ τρίμηνα των οικονομικών ετών 2024/25 και 2025/26, το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα (κέρδη που αναλογούν στους μετόχους – μη HKFRS)[1] αυξήθηκε κατά 36% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 589 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, με το περιθώριο προσαρμοσμένου καθαρού εισοδήματος[1] να διευρύνεται στο 2,7%.

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την ικανότητα του Ομίλου να επιτυγχάνει σταθερά διψήφια ανάπτυξη και διατηρήσιμη κερδοφορία, καθώς και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητά του να διαχειρίζεται αποτελεσματικά όποιες αντιξοότητες, αξιοποιώντας την καινοτομία και τη λειτουργική αριστεία για την επίτευξη ανάπτυξης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εξελιχθεί σε βασικό πολυετή μοχλό ανάπτυξης για τον Όμιλο, με τα έσοδα που σχετίζονται με AI να αυξάνονται κατά 72% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο (32%) των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στην ισχυρή ζήτηση για συσκευές AI, υποδομές, υπηρεσίες και λύσεις.

Το τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από έντονη αύξηση εσόδων, υποστηριζόμενη από την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Lenovo στην αγορά υπολογιστών και έξυπνων συσκευών, από ιστορικά υψηλά νούμερα πωλήσεων και ενεργοποιήσεις στα smartphones, καθώς και από έσοδα-ρεκόρ τόσο για τον Τομέα Υποδομών (Infrastructure Solutions Group) όσο και για τον Τομέα Λύσεων και Υπηρεσιών (Solutions and Services Group).

Για να ανταπεξέλθει καλύτερα στις ανάγκες εκπαίδευσης σε AI και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του AI inferencing, ο Όμιλος προχώρησε σε στρατηγική αναδιάρθρωση της επιχειρησιακής μονάδας ISG, γεγονός που οδήγησε σε εφάπαξ επιβαρύνσεις αναδιάρθρωσης ύψους 285 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ στο Γ’ τρίμηνο 2025/26. Η βελτιστοποιημένη δομή κόστους, το εξορθολογισμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και η ενισχυμένη εμπορική οργάνωση αναμένεται να αποφέρουν ετήσιες εξοικονομήσεις άνω των 200 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ τα επόμενα τρία χρόνια και να επιταχύνουν τη μετάβαση του ISG σε κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Δήλωση του Chairman & CEO – Yuanqing Yang:

«Η Lenovo κατέγραψε εξαιρετική επίδοση σε όλα τα επίπεδα κατά το τρίτο οικονομικό τρίμηνο, με όλες τις βασικές δραστηριότητες να επιτυγχάνουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη εσόδων και την Τεχνητή Νοημοσύνη να εξελίσσεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης. Υλοποιήσαμε μια στρατηγική αναδιάρθρωση του τομέα Υποδομών, θέτοντάς τον έτσι σε σταθερή πορεία προς βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη. Αξιοποιώντας τη λειτουργική μας αριστεία, αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις της αγοράς που σχετίζονται με αυξήσεις κόστους εξαρτημάτων και ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ ταυτόχρονα υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας για αύξηση μεριδίου αγοράς και βελτίωση της κερδοφορίας.

Κοιτάζοντας μπροστά, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, θα συνεχίσουμε να προωθούμε το Hybrid AI ώστε να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει ο εκδημοκρατισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη, να ενισχύσουμε την κερδοφορία και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας.»

Intelligent Devices Group (IDG)

Infrastructure Solutions Group (ISG)

Τρίμηνο-ρεκόρ, με αύξηση εσόδων 31% σε ετήσια βάση, που ανήλθε στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

• Ισχυρή δυναμική σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας, με έσοδα-ρεκόρ από CSPs, τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης, τον μετασχηματισμό των SMB και επιτάχυνση της δυναμικής στους AI servers.

• Τα έσοδα από δραστηριότητες AI servers κατέγραψαν υψηλή διψήφια ετήσια αύξηση, με pipeline 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

• Τα έσοδα από υδρόψυξη Neptune αυξήθηκαν κατά 300% σε ετήσια βάση, λόγω αυξημένης υιοθέτησης από CSPs, επιχειρήσεις και SMBs.

• Στο Tech World, η Lenovo ανακοίνωσε την επέκταση του Hybrid AI Advantage με την παρουσίαση νέων AI inferencing servers και του Lenovo AI Cloud Gigafactory σε συνεργασία με τη NVIDIA, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία για την επιτάχυνση της κλιμακούμενης υιοθέτησης υβριδικού AI.

Solutions and Services Group (SSG):

Τα συνολικά έσοδα της SSG αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση, στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας 19 συνεχόμενα τρίμηνα ετήσιας αύξησης εσόδων, με το λειτουργικό περιθώριο να αυξάνεται κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, ξεπερνώντας το 22%.

• Η ανάπτυξη επιταχύνθηκε σε στοχευμένους κάθετους κλάδους, όπως η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, ο αθλητισμός, οι μεταφορές και οι έξυπνες πόλεις, καθώς οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν από τον πειραματισμό στην παραγωγική αξιοποίηση της AI, υποστηριζόμενες από το τεχνολογικά καθοδηγούμενο, ελαφρύ σε ανθρώπινο δυναμικό και AI-first μοντέλο της Lenovo.

• Το μείγμα εσόδων συνέχισε να μετατοπίζεται προς τομείς υψηλής ανάπτυξης. Οι Managed Services και Project & Solutions αντιπροσώπευσαν συνολικά σχεδόν το 60% των συνολικών εσόδων της SSG.

• Τα TruScale DaaS και IaaS κατέγραψαν επιταχυνόμενη ανάπτυξη, λόγω workloads GPU και AI, καθώς οι πελάτες δίνουν προτεραιότητα στην ευελιξία, την κλιμάκωση και τον ταχύτερο χρόνο απόδοσης αξίας.

• Σε τομείς όπως οι Digital Workplace Services, το Hybrid Cloud, η AI και η Βιωσιμότητα, η SSG αναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο από τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς.

• Στο Tech World, η Lenovo ανακοίνωσε την επόμενη φάση του Lenovo Hybrid AI Advantage, παρουσιάζοντας το Lenovo Agentic AI, καθώς και το Lenovo xIQ.

Εταιρικά και ESG Στοιχεία

Τα επιτεύγματα, οι ανακοινώσεις και οι σημαντικές δεσμεύσεις κατά το προηγούμενο τρίμηνο περιλαμβάνουν:

Με γνώμονα τη στρατηγική σημασία της περιοχής META, ο Tareq Alangari ανέλαβε τη θέση του Senior Vice President της Lenovo και President για την Μέση Ανατολή, την Τουρκία και την Αφρική.

Η Lenovo αναγνωρίστηκε για την ηγετική της θέση στο ESG, λαμβάνοντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αξιολόγηση AAA από την MSCI ESG, βραβείο «Most Sustainable Organization» από το HKICPA και Double A Leadership για την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια υδάτων από το CDP- το μοναδικό παγκοσμίως ανεξάρτητο σύστημα για τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών στοιχείων.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Lenovo κατατάχθηκε στη λίστα της Fast Company με τους 100 Best Workplaces for Innovators.