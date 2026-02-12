Η Odyssey στο Cyber Intelligence Summit

Τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και του ρόλου του cyber intelligence στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυβερνοάμυνας ανέδειξε η Odyssey Cybersecurity στο πλαίσιο του Cyber Intelligence Summit 2026, όπου συμμετείχε ως Grand Sponsor. Το συνέδριο, με κεντρικό τίτλο «Η Πληροφορία ως Άμυνα: Από την Καθημερινότητα στην Παγκόσμια Στρατηγική», έθεσε στο επίκεντρο τη διαχείριση και αξιοποίηση δεδομένων απειλής και πληροφοριών ασφάλειας, συνδέοντάς τις με τη στρατηγική ετοιμότητα σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, στη θεματική ενότητα «Πώς μπορεί η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ να γίνουν σημαντικός παράγοντας στην κυβερνοάμυνα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο», η Odyssey εστίασε στη σημασία της κυβερνοάμυνας στην Ευρώπη του σήμερα. Ο κ. Απόστολος Πανδρούλας, Γενικός Διευθυντής της Odyssey Cybersecurity, σε συζήτηση με συντονιστή τον κ. Σπύρο Παπαγεωργίου, Partner, Cybersecurity, Technology and Transformation, KPMG, ανέδειξε τον ρόλο της περιφερειακής συνεργασίας και της αξιοποίησης προηγμένων δυνατοτήτων cyber intelligence ως κρίσιμων παραμέτρων για μια πιο προληπτική, συντονισμένη και επιχειρησιακά ώριμη ευρωπαϊκή στάση κυβερνοάμυνας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Πανδρούλας: «Η κυβερνοάμυνα της Ευρώπης δεν τελειώνει στα σύνορά της· ξεκινά από την Ανατολική Μεσόγειο, με συνεργασία, τεχνολογία και κοινή επίγνωση απειλών. Η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει να περάσουμε από την αντίδραση στην πρόβλεψη, δημιουργώντας μια νέα γραμμή άμυνας για την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για την Ε.Ε., δημιουργώντας early warning systems και δομές κοινής cyber intelligence εικόνας, ώστε η Ευρώπη να περνά από την αποσπασματική πληροφόρηση στην έγκαιρη προειδοποίηση και καλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από το ClearSkies Centric–AI TDIR platform, η Odyssey συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας προληπτικής, διασυνδεδεμένης κυβερνοάμυνας για την Ευρώπη.»

Η συμμετοχή της Odyssey στο Cyber Intelligence Summit εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να συμβάλλει ενεργά στον διάλογο για την ευρωπαϊκή κυβερνοάμυνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι απειλές, η πολυπλοκότητα και οι απαιτήσεις ανθεκτικότητας καθιστούν αναγκαία μια προσέγγιση που υπερβαίνει την παραδοσιακή, αντιδραστική αντιμετώπιση περιστατικών. Στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης βρίσκονται πλέον η πρόληψη, η κοινή επίγνωση απειλών, η διαλειτουργικότητα και η αξιοποίηση τεχνολογιών που ενισχύουν την έγκαιρη προειδοποίηση και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Με ενεργό ρόλο στην υποστήριξη οργανισμών υψηλών απαιτήσεων και κρίσιμων λειτουργιών, η Odyssey παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευσή της να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο ώριμης, προληπτικής και διασυνδεδεμένης προσέγγισης κυβερνοανθεκτικότητας.